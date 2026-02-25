El Senado aplaza exigir transparencia al Infonavit y cita a su titular a comparecer

Autoridades federales y estatales entregaron las primeras 32 viviendas del programa Bienestar en el fraccionamiento “Infonavit Amilpas”, San Jacinto Amilpas, Oaxaca. (Infobae-México)

El mismo día que el gobierno federal celebró en Oaxaca la primera entrega de viviendas del Programa de Bienestar, la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda del Senado aprobó un dictamen que rechazó exhortar formalmente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a transparentar los recursos transferidos a su nueva empresa filial de vivienda social. La decisión se tomó con cinco votos a favor y tres en contra.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, entregaron 32 viviendas en el fraccionamiento “Infonavit Amilpas”, en San Jacinto Amilpas. Esta acción se enmarca en el objetivo nacional de construir 1 millón 200 mil viviendas para derechohabientes con ingresos de uno a dos salarios mínimos.

Oaxaca la primera entrega de viviendas del Programa de Bienestar

Oposición insiste en transparencia sobre recursos de la filial

Mientras tanto, en el Senado se discutía una proposición impulsada por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes cuestionaron la falta de información sobre los fondos transferidos desde el Infonavit a la empresa filial, constituida en marzo de 2025. Gina Campuzano González, senadora del PAN, reclamó: “No es posible que ahorita no nos puedan informar aquí al Senado de la República qué están haciendo con ese dinero”. Mely Romero Celis, del PRI, subrayó que “lo que más necesita México en este momento es información, saber qué se hace con su dinero”.

Senadores de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda votaron el dictamen que pospone el exhorto para exigir transparencia sobre los recursos transferidos a la filial de vivienda social del Infonavit.

Comparecencia pendiente del titular del Infonavit

El presidente de la Comisión, Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), argumentó que ya existe una solicitud para la comparecencia del titular del Infonavit ante el Senado, pendiente de programarse con la Junta de Coordinación Política. Afirmó que la transparencia es una obligación y precisó que la comparecencia también podría extenderse a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

En la entrega de viviendas en Oaxaca, el Infonavit informó que en el fraccionamiento Amilpas se construyen 160 casas, y que las primeras 32 ya fueron adjudicadas. De acuerdo con datos oficiales, el programa ha iniciado la edificación de 5 mil viviendas en la entidad y prevé comenzar otras 7 mil en este año. Además, el director general reportó la liberación de 585 hipotecas y la reestructuración de cerca de 20 mil créditos en Oaxaca.

Sin nuevo exhorto, a la espera de rendición de cuentas

El dictamen aprobado en el Senado determina que no se emitirá, por ahora, un nuevo exhorto al Infonavit para transparentar los recursos de la filial, a la espera de la comparecencia ya solicitada de su titular ante el pleno legislativo. Senadores de oposición advirtieron que seguirán insistiendo en la rendición de cuentas sobre el destino de los fondos provenientes de los ahorros de los trabajadores mexicanos.