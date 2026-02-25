México

El Senado aplaza exigir transparencia al Infonavit y cita a su titular a comparecer

Mientras el gobierno entregaba casas en Oaxaca, legisladores del PAN y PRI exigieron mayor información sobre el destino de los recursos públicos

Guardar
Autoridades federales y estatales entregaron
Autoridades federales y estatales entregaron las primeras 32 viviendas del programa Bienestar en el fraccionamiento “Infonavit Amilpas”, San Jacinto Amilpas, Oaxaca. (Infobae-México)

El mismo día que el gobierno federal celebró en Oaxaca la primera entrega de viviendas del Programa de Bienestar, la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda del Senado aprobó un dictamen que rechazó exhortar formalmente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a transparentar los recursos transferidos a su nueva empresa filial de vivienda social. La decisión se tomó con cinco votos a favor y tres en contra.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, entregaron 32 viviendas en el fraccionamiento “Infonavit Amilpas”, en San Jacinto Amilpas. Esta acción se enmarca en el objetivo nacional de construir 1 millón 200 mil viviendas para derechohabientes con ingresos de uno a dos salarios mínimos.

Oaxaca la primera entrega de
Oaxaca la primera entrega de viviendas del Programa de Bienestar

Oposición insiste en transparencia sobre recursos de la filial

Mientras tanto, en el Senado se discutía una proposición impulsada por legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes cuestionaron la falta de información sobre los fondos transferidos desde el Infonavit a la empresa filial, constituida en marzo de 2025. Gina Campuzano González, senadora del PAN, reclamó: “No es posible que ahorita no nos puedan informar aquí al Senado de la República qué están haciendo con ese dinero”. Mely Romero Celis, del PRI, subrayó que “lo que más necesita México en este momento es información, saber qué se hace con su dinero”.

Senadores de la Comisión de
Senadores de la Comisión de Reordenamiento Urbano y Vivienda votaron el dictamen que pospone el exhorto para exigir transparencia sobre los recursos transferidos a la filial de vivienda social del Infonavit.

Comparecencia pendiente del titular del Infonavit

El presidente de la Comisión, Luis Armando Melgar Bravo (PVEM), argumentó que ya existe una solicitud para la comparecencia del titular del Infonavit ante el Senado, pendiente de programarse con la Junta de Coordinación Política. Afirmó que la transparencia es una obligación y precisó que la comparecencia también podría extenderse a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

En la entrega de viviendas en Oaxaca, el Infonavit informó que en el fraccionamiento Amilpas se construyen 160 casas, y que las primeras 32 ya fueron adjudicadas. De acuerdo con datos oficiales, el programa ha iniciado la edificación de 5 mil viviendas en la entidad y prevé comenzar otras 7 mil en este año. Además, el director general reportó la liberación de 585 hipotecas y la reestructuración de cerca de 20 mil créditos en Oaxaca.

Sin nuevo exhorto, a la espera de rendición de cuentas

El dictamen aprobado en el Senado determina que no se emitirá, por ahora, un nuevo exhorto al Infonavit para transparentar los recursos de la filial, a la espera de la comparecencia ya solicitada de su titular ante el pleno legislativo. Senadores de oposición advirtieron que seguirán insistiendo en la rendición de cuentas sobre el destino de los fondos provenientes de los ahorros de los trabajadores mexicanos.

Temas Relacionados

InfonavitSenado de la RepúblicaVivienda socialPrograma BienestarClaudia SheinbaumOctavio Romero OropezaOaxacaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Detuvieron a “El Hacha” operador del CJNG en Tlaxcala con droga y una granada

La intervención de fuerzas federales en San Miguel Contla permitió ubicar a un sospechoso relacionado con extorsión y homicidio, quien fue puesto a disposición de las autoridades tras asegurarle narcótico y un artefacto militar

Detuvieron a “El Hacha” operador

Reportan amenaza de bomba en edificio del PJF en la CDMX

El edificio fue desalojado, sin embargo, no se encontró ningún artefacto explosivo

Reportan amenaza de bomba en

América vs. Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la jornada 8 del Clausura 2026?

Las Águilas reciben a los regiomontanos en un duelo que puede sacudir la parte alta de la tabla este sábado por la noche

América vs. Tigres: ¿Cuándo y

Sarampión supera los 11 mil contagios confirmados en México

La tasa de incidencia más alta se presenta en pequeños de un año, con 58.37 casos por cada 100 mil habitante

Sarampión supera los 11 mil

Xóchitl Gálvez acusa que están coartando su libertad de expresión tras demanda de Carlos Ímaz,exesposo de Sheinbaum, por daño moral

Carlos Ímaz, exesposo de Claudia Sheinbaum, interpone demanda contra Xóchitl Gálvez tras debate presidencial de 2024

Xóchitl Gálvez acusa que están
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niño de 2 años con

Niño de 2 años con quemaduras en 75 % del cuerpo lucha por su vida tras ataque con bomba molotov en Chalco

En territorio de El Chapo Isidro: Marina destruyó laboratorio de más de 2 toneladas de metanfetamina en Durango

El abatimiento de “El Mencho” dejó pérdidas por hasta 2 mil millones: Concanaco Servytur

¿Por qué se relaciona a Peso Pluma con el CJNG? Los dichos de ‘Doble P’, las amenazas y sus polémicas líricas

Transportistas y productores piden a la FIFA no celebrar el Mundial 2026 en México por inseguridad en el país

ENTRETENIMIENTO

María Sorté felicita a su

María Sorté felicita a su hijo, Omar García Harfuch, por su cumpleaños 44 y la nombran “La suegra de México”

“Se me antoja echarme un perico”: video de Carín León resurge tras ser anunciado como vocero de conciertos por la paz en México

Así fue la última vez que Christian Nodal, Cazzu y Rauw Alejandro convivieron como amigos antes de “traicionarse”

María José se incomoda con la prensa: “pregúntenme por mí, no por mis compañeros”

Zona Acapulco 2026: line-up, sede, preventa y todo sobre el festival para Semana Santa

DEPORTES

América vs. Tigres: ¿Cuándo y

América vs. Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la jornada 8 del Clausura 2026?

Jugador histórico de la Liga Mexicana de Beisbol se retira del diamante

Toluca vs Chivas: cuándo y dónde ver en vivo el encuentro de la jornada 8 de la Liga Mx

Alam González, para-tenista mexicano, se sincera y habla sobre los apoyos por parte de la CONADE: “Siempre va a ser insuficiente”

Vaquero Navarrete vs Sugar Núñez: cuándo y dónde ver la unificación del cinturón Superpluma entre mexicanos