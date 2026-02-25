México

El santo niño de Atocha, San Judas Tadeo, San Charbel y otros santos favoritos de los narcos en México

Para muchas personas ligadas al crimen organizado, la búsqueda de amparo y suerte fusiona tradiciones y creencias en medio de escenarios peligrosos

En algunos pueblos de México, la fe y la delincuencia forman una alianza inesperada que se refleja en altares y rezos llenos de esperanzas y miedos (FOTO: Jesús Aviles/Infobae México)

Al ingresar a la casa donde vivió sus últimas horas Nemesio Osegueras “El Mencho” (ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación), antes de ser abatido por elementos del ejército nacional, medios nacionales reportaron que, entre otras cosas, en el lugar se encontraron diversos objetos de tipo religioso.

Este hecho revela algo conocido, el hecho de que en varias regiones de México, la devoción religiosa convive con el fenómeno del narcotráfico, dando lugar a un vínculo singular entre integrantes del crimen organizado y figuras veneradas de la Iglesia católica.

En diversas comunidades, integrantes de cárteles y grupos delictivos recurren a la fe para solicitar protección, éxito en sus actividades y resguardo para sus familias.

E esta práctica abarca tanto a santos reconocidos oficialmente, como San Judas Tadeo el Santo Niño de Atocha, como a figuras populares que no cuentan con la aprobación eclesiástica, entre ellas Jesús Malverde y la Santa Muerte.

La presencia de altares, imágenes y ofrendas en zonas controladas por el narcotráfico refleja una relación compleja entre religiosidad popular y actividades ilícitas.

Objetos religiosos encontrados en la cabaña donde se encontraba El Mencho (Radio Fórmula)

Los santos favoritos a los que se encomienda el narco mexicano

Históricamente, algunos de los santos y figuras a los que se encomiendan personas vinculadas al narcotráfico mexicano son:

Santo Niño de Atocha

Aunque es una figura reconocida por la Iglesia católica, en el contexto criminal se le pide principalmente protección en situaciones de peligro o cárcel, así como ayuda en los traslados y “viajes” de droga.

San Judas Tadeo

Patrono de los casos difíciles y desesperados, su imagen es muy popular entre jóvenes de barrios marginados y también entre personas vinculadas con actividades ilícitas. Se le pide protección en situaciones extremas y soluciones a problemas imposibles.

Virgen de Guadalupe

La Virgen de Guadalupe es la figura religiosa más venerada en México. Representa un símbolo nacional, identidad cultural y madre protectora para millones de mexicanos, sin distinción de condición social o actividad. Los narcos, al enfrentarse a la violencia, la muerte y la inseguridad, acuden a la Virgen en busca de protección espiritual, tanto para ellos como para sus familias. Además, la Virgen de Guadalupe es vista como una figura comprensiva y misericordiosa, capaz de interceder por sus devotos ante Dios, incluso si sus actos contradicen las enseñanzas de la Iglesia.

San Charbel

La reputación de San Charbel como santo eficaz para resolver situaciones difíciles lo hace atractivo para quienes se enfrentan a riesgos extremos, como los narcotraficantes. Búsqueda de protección y discreción: Al no estar tan estigmatizado como otras figuras populares (como la Santa Muerte o Jesús Malverde), sus devotos pueden pedirle protección y favores sin llamar la atención de las autoridades o la Iglesia.

Otros santos

San Ramón Nonato: Invocado para que los enemigos o testigos guarden silencio, se le relaciona con el deseo de que “no hablen” en procesos judiciales o policiales.

San Toribio Romo: Popular entre migrantes y también entre quienes cruzan ilegalmente la frontera, incluidos traficantes de personas.

Jesús Malverde

Conocido como el “santo de los narcos” o el “Robin Hood sinaloense”, es una figura popular en Sinaloa. Aunque no está reconocido por la Iglesia católica, se le atribuyen milagros y se le pide protección, fortuna y éxito.

Su santuario principal se encuentra en Culiacán, donde traficantes y personas de diversos sectores le hacen ofrendas y rezos. Su culto ha trascendido fronteras y es símbolo de resistencia y esperanza para sectores marginados de la sociedad mexicana.

Santa Muerte

Es una figura de la muerte representada como esqueleto vestida con túnica. Su culto ha crecido ampliamente y es común entre quienes buscan protección ante la violencia, la muerte o la cárcel. Muchos narcotraficantes le piden favores para sobrevivir a enfrentamientos o evitar la captura. La Iglesia católica rechaza su veneración, pero su culto es visible en altares públicos y tatuajes.

Estas figuras representan una mezcla de fe tradicional, creencias populares y necesidades del contexto violento en el que operan los narcotraficantes, quienes buscan protección y éxito a través de estos cultos.

