México

Disputas con rivales y mayor uso de drones: los escenarios para el CJNG tras la muerte de El Mencho, según ACLED

El operativo contra el líder criminal provocó una respuesta inmediata

El Mencho era el líder
El Mencho era el líder del CJNG

El operativo que derivó en la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho provocó reacciones violentas no solo en Jalisco (entidad donde fue realizado el movimiento de agentes especiales) sino también en otros estados del país.

Oseguera Cervantes estaba al frente de una de las estructuras criminales con mayor presencia en el país, además de una estructura que opera también en otras naciones.

Los escenarios para el CJNG tras la muerte del Mencho

Ante esta situación la investigadora Sandra Pellegrini revisa los posibles escenarios para el grupo delictivo luego de la violencia en México. Pellegrini establece que la reacción inmediata del CJNG es una especie de reflejo de la proporción y extensión geográfica de la estructura criminal.

Resalta el uso de drones y como estos dispositivos podrían ser usados con mayor frecuencia en las reacciones del grupo delictivo. Lo anterior es expuesto por la Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), una fuente de datos abiertos sobre violencia y política.

(REUTERS/Stringer)

También destaca: “la capacidad del cártel para atacar la infraestructura de seguridad demuestra una resiliencia organizacional que podría provocar la proliferación de enfrentamientos mortales con las fuerzas estatales en las próximas semanas”.

Para la investigadora, la muerte del Mencho sumada a los operativos de seguridad realizados durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum aumentan el riesgo de que sea desatada una “lucha por el poder”, la cual involucraría a los líderes del CJNG y en más acciones violentas.

Los bloqueos carreteros y quema de unidades apuntan a que el grupo delictivo realizó un despliegue de su capacidad, una demostración de fuerza ante la muerte de su líder.

Además, Pellegrini advierte que estructuras criminales rivales podrían tratar de aprovecharse de una percepción de que el CJNG fue desestabilizado y con ello tratar de ganar control territorial. La investigadora señala los estados de Michoacán, Guanajuato y Guerrero debido a las disputas en dichas entidades.

(ACLED)

Junto con el análisis es publicado un mapa que muestra los diversos aliados con los que el grupo delictivo cuenta en las diferentes entidades del país.

Bloqueos en diferentes puntos de México

El domingo 22 de febrero los bloqueos no solo ocurrieron en Jalisco, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que también hubo eventos violentos en:

Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Lo anterior generó que diversos estados desplegaran operativos para reforzar la seguridad ante la respuesta por la muerte del Mencho, una persona de interés tanto para las autoridades de México como para las de Estados Unidos.

