Diputados aprueban reducir jornada laboral a 40 horas sin segundo día de descanso obligatorio

La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que reduce de manera paulatina la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales,

Tras más de doce horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y lo particular la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue respaldada en lo general con 469 votos a favor en una votación unánime, mientras que en la votación en lo particular, hubo mayoría calificada con 411 a favor frente a 58 en contra de priistas y emecistas que buscaban garantizar dos días de descanso obligatorio por cada cinco laborados.

¿Qué pasó en la sesión?

CIUDAD DE MÉXICO, 24FEBRERO2026.- Diputados del grupo parlamentario de Morena muestran cartulinas en apoyo del dictamen en lo materia de reducción de la jornada laboral a 40 horas que se encuentra en discusión en lo general y particular en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

A lo largo de la sesión se presentaron 121 oradores y más de un centenar de reservas, incluidas propuestas de Movimiento Ciudadano (MC), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN), que pretendían incorporar dos días de descanso por cada cinco laborados.

Entre las reservas rechazadas destacaron las de Claudia Ruiz y Laura Hernández (MC), Gabriela Benavides (PVEM), Laura Ruiz (PRI) y Elías Lixa (PAN), quien también propuso incluir en la Constitución el aguinaldo de 15 días. Durante la sesión, la tribuna se llenó de lonas y pancartas, y diputados del PRI exhibieron carteles con la leyenda: “Morena engaña a los trabajadores”.

Durante la discusión, el coordinador sindical Pedro Haces destacó que se trata de una reforma histórica, ya que la jornada de 48 horas se había mantenido por 109 años en la legislación mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, 24FEBRERO2026.- Votación económica del grupo parlamentario de Morena, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la que se discute el dictamen en lo general y particular en materia de reducción de la jornada laboral a 40 horas. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Legisladores del PRI como Alejandro Domínguez y Erubiel Alonso advirtieron un “engaño” porque la reforma no modifica el número de días de descanso. Jericó Abramo Masso señaló que la propuesta implica la disminución de los salarios en caso de horas extras, extendiendo el pago al 200 por ciento de la décima a la treceava hora extra. Por su parte, Arturo Yáñez afirmó: “Te prometen 40 horas, pero no solo hoy o para este año, sino hasta el 2030. De ese tamaño es el engaño”.

Desde el PAN, la vicecoordinadora Noemí Luna insistió en que la discusión de fondo era sobre la implementación inmediata y la garantía de dos días de descanso.

Los panistas cuestionaron que el trabajador mexicano no puede acceder a privilegios que sí tienen algunos legisladores, como jugar pádel o acudir a programas de televisión en horario laboral, en una clara pedrada a los legisladores morenistas.

CIUDAD DE MÉXICO, 24FEBRERO2026.- Elías Lixa, coordinador del grupo parlamentario del PAN, junto a sus compañeros de bancada, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados en la que se discute el dictamen en lo general y particular en materia de reducción de la jornada laboral a 40 horas. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Por parte de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado defendió que la “justicia de tiempo” debe ser una prioridad, señalando que un solo día de descanso solo permite prepararse para volver a trabajar, mientras que el segundo día es realmente de recuperación. Irais Reyes advirtió que la reforma puede conducir a la normalización de las horas extras: “La pregunta es: ¿estamos reduciendo la jornada laboral o estamos haciendo más flexible su extensión?”. Julián Zavala criticó la incongruencia de legisladores de Morena, acusándolos de trabajar poco y exigir mucho a la fuerza laboral.

La postura de Ivonne Ortega fue que, aunque la reducción es positiva, la gradualidad y el mantener solo un día de descanso puede provocar que, en la práctica, los trabajadores trabajen más y ganen menos en el corto plazo. “Eso no es pagar una deuda histórica, eso es dar gato por liebre”.

Luego de la aprobación, uno de los primeros en mostrar su inconformidad fue el presidente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, quien dijo: “Solo 58 diputados votaron a favor de los dos días de descanso a la semana por ley. El resto votó por darle gato por liebre a la clase trabajadora”.

Cambios principales

Hubo propuestas en el Congreso para aprobar la reducción de la jornada laboral pero ninguna prosperó. (Graciela López/ Cuartoscuro)

El dictamen final establece que por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras tendrán derecho a un día de descanso con goce íntegro de salario.

La reducción de la jornada laboral será gradual:

2027: 46 horas semanales

2028: 44 horas semanales

2029: 42 horas semanales

2030: 40 horas semanales

El texto constitucional y la Ley Federal del Trabajo se ajustarán para reflejar este cambio, que no implicará reducción de salarios ni pérdida de prestaciones.

Se incrementa de nueve a doce el máximo de horas extraordinarias permitidas por semana.

Queda prohibido que personas menores de 18 años realicen trabajo extraordinario.

El pago de las horas extra será de 200% respecto al salario ordinario.

El año 2026 servirá como periodo de transición para que las empresas ajusten contratos, nóminas y turnos.

¿Qué sigue?

Reducir la jornada laboral en República Dominicana busca mejorar la salud mental, la estabilidad familiar y reducir el ausentismo laboral. (Cortesía: Nubox)

La reforma constitucional, aprobada en lo general y lo particular, será enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y enviada a los congresos estatales, donde deberá ser ratificada por al menos 17 legislaturas para entrar en vigor.

El proceso de reducción iniciará el 1 de enero de 2027 y concluirá en 2030, con reducciones paulatinas de dos horas por año.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 3 de diciembre del año pasado. En el ámbito internacional, países como Ecuador y Chile ya cuentan con jornadas de 40 horas desde hace años; Brasil y Colombia avanzan en el mismo sentido, mientras que en Europa y Estados Unidos la jornada reducida es una realidad desde hace décadas.

El objetivo declarado de la reforma es mejorar el equilibrio entre vida personal y trabajo, aumentar la productividad y la salud de los trabajadores, y acercar a México a los estándares internacionales.