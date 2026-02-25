Día Internacional del Gato: ofrecen consultas gratis en la CDMX para animales rescatados

Atención médica gratuita para animales rescatados (Foto: Facebook Mundo Patitas)

En el marco del Día Internacional del Gato, se lanzó una iniciativa solidaria para apoyar a miles de animales en situación de abandono en México, ofreciendo consultas médicas generales gratuitas para mascotas rescatadas de la calle.

De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el país alrededor de 29.7 millones de perros y gatos viven en condición de calle. Esta cifra refleja la magnitud del problema del abandono animal, una situación que impacta tanto en la salud pública como en el bienestar de los propios animales.

Ante este panorama, SimiPet Care anunció que brindará revisiones médicas generales sin costo para aquellos perros y gatos que hayan sido rescatados recientemente.

El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los llamados “gatitos callejeros” y otros animales en situación vulnerable, además de incentivar la adopción responsable.

¿Qué incluye la consulta veterinaria gratuita?

Perros y gatos rescatados podràn acceder a este apoyo (Jorge Contreras/Infobae)

La revisión médica general contempla una valoración integral del estado de salud del animal rescatado. Entre los servicios que ofrecen los veterinarios se encuentran:

Evaluación física completa

Manejo y limpieza de heridas

Aplicación de medicamentos

Vendajes

Raspado cutáneo para detectar problemas dermatológicos

Vacunación, en caso de ser necesaria

Estos servicios buscan atender de manera inmediata posibles padecimientos derivados de la vida en la calle, como infecciones, desnutrición, parásitos o lesiones.

En su publicación oficial, la organización explicó el espíritu de la campaña con el siguiente mensaje: “¿Rescataste un animalito enfermo? Nosotros lo revisamos sin costo mientras le encuentras una familia”. Con ello, la clínica busca apoyar a quienes deciden dar una segunda oportunidad a perros y gatos abandonados.

¿Cómo solicitar la consulta gratis?

Para obtener el apoyo, solo deben presentarse con el animal rescatado (Crédito: FB Pasadena Humane)

Para acceder a la consulta gratuita, la persona interesada únicamente deberá acudir directamente a una sucursal de SimiPet Care y solicitar el chequeo médico. Es importante señalar que esta revisión sin costo será exclusiva para mascotas rescatadas de la calle.

En caso de que se trate de una consulta regular para una mascota que ya forma parte de una familia, el servicio tendrá un costo accesible de 75 pesos, lo que también representa una opción económica frente a otros servicios veterinarios en el mercado.

La iniciativa no solo busca brindar atención médica, sino también generar conciencia sobre la adopción responsable y la importancia de esterilizar a perros y gatos para evitar que la cifra de animales en abandono continúe en aumento.

Especialistas en bienestar animal coinciden en que, además de rescatar, es fundamental garantizar seguimiento médico, alimentación adecuada y un entorno seguro para las mascotas. Campañas como estas representan un apoyo importante para quienes, con recursos limitados, desean ayudar a un animal en situación vulnerable.

En el Día Internacional del Gato, esta acción solidaria se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre el abandono animal en México y para sumar esfuerzos en favor de quienes no tienen voz, pero sí la necesidad urgente de atención y cuidado.