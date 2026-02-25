México

Día Internacional del Gato: ofrecen consultas gratis en la CDMX para animales rescatados

La revisión médica general será sin costo para gatitos y perros rescatados de la calle

Guardar
Atención médica gratuita para animales
Atención médica gratuita para animales rescatados (Foto: Facebook Mundo Patitas)

En el marco del Día Internacional del Gato, se lanzó una iniciativa solidaria para apoyar a miles de animales en situación de abandono en México, ofreciendo consultas médicas generales gratuitas para mascotas rescatadas de la calle.

De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el país alrededor de 29.7 millones de perros y gatos viven en condición de calle. Esta cifra refleja la magnitud del problema del abandono animal, una situación que impacta tanto en la salud pública como en el bienestar de los propios animales.

Ante este panorama, SimiPet Care anunció que brindará revisiones médicas generales sin costo para aquellos perros y gatos que hayan sido rescatados recientemente.

El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los llamados “gatitos callejeros” y otros animales en situación vulnerable, además de incentivar la adopción responsable.

¿Qué incluye la consulta veterinaria gratuita?

Perros y gatos rescatados podràn
Perros y gatos rescatados podràn acceder a este apoyo (Jorge Contreras/Infobae)

La revisión médica general contempla una valoración integral del estado de salud del animal rescatado. Entre los servicios que ofrecen los veterinarios se encuentran:

  • Evaluación física completa
  • Manejo y limpieza de heridas
  • Aplicación de medicamentos
  • Vendajes
  • Raspado cutáneo para detectar problemas dermatológicos
  • Vacunación, en caso de ser necesaria

Estos servicios buscan atender de manera inmediata posibles padecimientos derivados de la vida en la calle, como infecciones, desnutrición, parásitos o lesiones.

En su publicación oficial, la organización explicó el espíritu de la campaña con el siguiente mensaje: “¿Rescataste un animalito enfermo? Nosotros lo revisamos sin costo mientras le encuentras una familia”. Con ello, la clínica busca apoyar a quienes deciden dar una segunda oportunidad a perros y gatos abandonados.

¿Cómo solicitar la consulta gratis?

Para obtener el apoyo, solo
Para obtener el apoyo, solo deben presentarse con el animal rescatado (Crédito: FB Pasadena Humane)

Para acceder a la consulta gratuita, la persona interesada únicamente deberá acudir directamente a una sucursal de SimiPet Care y solicitar el chequeo médico. Es importante señalar que esta revisión sin costo será exclusiva para mascotas rescatadas de la calle.

En caso de que se trate de una consulta regular para una mascota que ya forma parte de una familia, el servicio tendrá un costo accesible de 75 pesos, lo que también representa una opción económica frente a otros servicios veterinarios en el mercado.

La iniciativa no solo busca brindar atención médica, sino también generar conciencia sobre la adopción responsable y la importancia de esterilizar a perros y gatos para evitar que la cifra de animales en abandono continúe en aumento.

Especialistas en bienestar animal coinciden en que, además de rescatar, es fundamental garantizar seguimiento médico, alimentación adecuada y un entorno seguro para las mascotas. Campañas como estas representan un apoyo importante para quienes, con recursos limitados, desean ayudar a un animal en situación vulnerable.

En el Día Internacional del Gato, esta acción solidaria se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre el abandono animal en México y para sumar esfuerzos en favor de quienes no tienen voz, pero sí la necesidad urgente de atención y cuidado.

Temas Relacionados

Día Internacional del GatoConsulta gratuitaGratisperrosgatosRescateBienestar Animalmexico-noticias

Más Noticias

Niños agradecen con dibujos la labor de la Guardia Nacional en operativo contra ‘El Mencho’

La publicación enfatiza la importancia de la relación entre la Guardia Nacional y la sociedad civil, especialmente con los sectores más jóvenes

Niños agradecen con dibujos la

Suprema Corte revisará propuesta que amplía lista de productos de gestión menstrual para no pagar impuestos

La decisión de la SCJN respecto a la ampliación de la lista de productos de gestión menstrual sin impuestos podría marcar un precedente relevante en la política fiscal y de género en México

Suprema Corte revisará propuesta que

MUNET llega a la CDMX, el nuevo museo de tecnología que abrirá en Chapultepec

Este espacio es concebido como un museo de ciencias de última generación enfocado en la divulgación de los distintos tipos de energía

MUNET llega a la CDMX,

20 mil pesos: la cifra que ofrecían a los sicarios del CJNG por matar a militares en operativo contra El Mencho

Los 25 oficiales caídos fueron homenajeados en el pleno del Senado de la República se guardó un minuto de silencio

20 mil pesos: la cifra

Extranjero exige a vendedores de Playa del Carmen ‘invertir’ para aprender inglés porque él no entiende español | Video

Usuarios en redes sociales arremetieron contra el visitante luego de que pidiera consideraciones pese a que no es el idioma oficial del país

Extranjero exige a vendedores de
MÁS NOTICIAS

NARCO

20 mil pesos: la cifra

20 mil pesos: la cifra que ofrecían a los sicarios del CJNG por matar a militares en operativo contra El Mencho

Sergio Torres, diputado de MC, sale del hospital tras casi un mes hospitalizado por atentado en Culiacán

“El Mencho” Rubén Oseguera Cervantes no se llamaba Nemesio, este podría ser el origen de su sobrenombre

Detuvieron a “El Hacha”, operador del CJNG en Tlaxcala con droga y una granada

Evacúan edificio del PJF en CDMX tras falsa amenaza de bomba

ENTRETENIMIENTO

Muere Carmen Ochoa, productora clave

Muere Carmen Ochoa, productora clave de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y Chespirito

¿Ya tienen planes de boda? Novio de Andrea Legarreta reacciona a rumores

Joanna Vega Biestro defiende a Cazzu y lanza fulminante crítica a Nodal: “Un abandono a una hija es un abandono”

María Sorté felicita a su hijo, Omar García Harfuch, por su cumpleaños 44 y la nombran “La suegra de México”

“Se me antoja echarme un perico”: video de Carín León resurge tras ser anunciado como vocero de conciertos por la paz en México

DEPORTES

Ella es la jugadora amiga

Ella es la jugadora amiga de Christian Ebere en Cruz Azul: “Mi hermano”

Kevin Mier borra de su biografía en redes a Cruz Azul y pone en duda su regreso con la máquina

América vs. Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la jornada 8 del Clausura 2026?

Jugador histórico de la Liga Mexicana de Beisbol se retira del diamante

Toluca vs Chivas: cuándo y dónde ver en vivo el encuentro de la jornada 8 de la Liga Mx