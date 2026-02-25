México

Desde Peso Pluma hasta Natanael Cano y Fuerza Regida: estos son todos los artistas que han dedicado versos a “El Mencho”

El abatimiento del exlíder criminal reavivó el debate sobre su influencia en la cultura musical del país

Las canciones de Peso Pluma
Las canciones de Peso Pluma y Natanael Cano han puesto sobre la mesa el debate sobre la narcocultura, ya que ambos artistas no se han guardado referencias al líder del CJNG. (Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México)

El nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ha situado profundamente en la conversación actual tras su abatimiento y los incidentes subsecuentes ocurridos este 22 de febrero en Jalisco.

Por otro lado, la figura de Oseguera ha impactado profundamente en el regional mexicano contemporáneo. Su muerte reavivó el debate sobre los corridos bélicos y tumbados, pues muchos temas y versos relatan episodios de su vida y el poder de su organización.

La muerte de Oseguera reavivó la discusión sobre la narcocultura mexicana y los límites éticos en la música regional. (Foto: Twitter@pesopluma / Infobae México)

Artistas como Peso Pluma, Natanael Cano, Fuerza Regida, El Komander y otros exponentes del género han aludido a “El Mencho” y al CJNG en sus letras, de forma directa o con referencias a su liderazgo criminal.

Estas canciones, difundidas tanto en conciertos como en plataformas digitales, han provocado polémica, pero también se han convertido en un retrato musical de la narcocultura mexicana.

Peso Pluma y los guiños al CJNG

Peso Pluma ha conseguido atención internacional por sus alusiones al CJNG y a “El Mencho”, especialmente en colaboraciones con otros exponentes del corrido tumbado. Sus versos, aunque a menudo indirectos, dejan en claro el poder y la expansión del cártel.

Su Casa (con Luis R. Conriquez):

  • “Saben que Jalisco es su casa / Y que al señor nada se le pasa”
  • “Veintidós estados y contando”
  • “Claro, se le extraña el hijo al mando / Siempre bien firme mandando el tres”
  • “Cuatro palabras tienen el poder / Bordadas en tatuajes y en la piel”

El 08 (con Luis R. Conriquez):

  • “Con las pruebas hablo, pregúntenle al señor Mencho”

GTA (con Luis R. Conriquez):

  • “Y a la orden del señor, el de la M”
Peso Pluma y sus colaboraciones con Conriquez destacan por sus alusiones a 'El Mencho' y el CJNG, generando viralidad y debate en la música popular mexicana. (Instagram)

Sus referencias a “el señor de la M”, CJNG y símbolos del cártel han sido suficientes para que sus canciones se asocien con el capo y su organización. Sus temas han sido objeto de viralidad y debate cada vez que la coyuntura nacional revive la discusión sobre la narcocultura y la música popular.

Natanael Cano y la exaltación en vivo

Natanael Cano es uno de los rostros más visibles del corrido tumbado, y también uno de los más polémicos por sus referencias abiertas a “El Mencho” en sus canciones y presentaciones públicas. El cantante ha sido noticia tanto por sus letras como por declaraciones desde el escenario.

Durante el Carnaval de Autlán de Navarro, Jalisco, Natanael Cano sorprendió al público con la frase: “Hasta donde se encuentre, padrino, y arriba Jalisco… arriba JGL, arriba la maña, arriba ‘El Mencho’ a la verg, pa’ que sepan.” Estas son algunas de su canciones que plantean una referencia a ‘El Mencho’:

Proyecto X:

  • “Cuatro letras en GDL se mueve”
  • Mención directa a “El Mencho” y “El Plumas”.

Lou Lou:

  • “Pa’l señor de la M, acá en GDL”

Presidente (con Gabito Ballesteros y Luis R. Conriquez):

  • “Y un tusi de las cuatro leches, a la orden del tres y también del M”
Natanael Cano reforzó la imagen del capo en el corrido tumbado, enfrentando polémicas y restricciones por sus letras. (Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México)

En este sentido, “Nata” ha enfrentado sanciones y amenazas por elegir este tipo de letras, llegando incluso a modificar su repertorio en conciertos por razones de seguridad. Al margen de la polémica, sus versos han sido replicados y viralizados por seguidores y críticos, consolidando su imagen como voz de los corridos tumbados asociados al narcotráfico.

Fuerza Regida, Los Alegres del Barranco y otros exponentes

Además de Peso Pluma y Natanael Cano, otros grupos y solistas han dedicado versos a “El Mencho” y al CJNG, consolidando su figura en el repertorio del narcocorrido contemporáneo.

Fuerza Regida ha destacado en los últimos años por incorporar referencias directas al cártel y su estructura en sus letras, alcanzando notoriedad internacional.

“CJNG” (con Calle 24 y Juanpa Salazar):

  • “No ocupo de mucha gente pa’ sentirme muy valiente y al que quiera conocerme me le aparezco en caliente, somos de la vieja guardia, de ‘Don Mencho’ somos gente”.
Las canciones sobre el líder del CJNG se difunden ampliamente en conciertos y plataformas digitales, alimentando la polémica social. (X/@LatamObscuro)

Otros artistas que han hecho referencia al CJNG y a su líder son:

  • Gerardo Ortiz Reconocido exponente del movimiento alterado; ha compuesto e interpretado corridos con referencias a la jerarquía y actividades de “El Mencho” y el CJNG.
  • Grupo Arriesgado Estilo bélico. Algunas letras refieren al capo.
  • Los Alegres del Barranco Banda veterana que cantó corridos sobre él.
  • El Komander Figura del narcocorrido. Varias canciones lo nombran.
  • Junior H Parte de la nueva ola del regional; referencias en sus colaboraciones.

A través de versos directos y alusiones, estos exponentes han contribuido a que la historia del capo trascienda el ámbito criminal y se vuelva parte del imaginario popular, generando un debate constante sobre los límites y el impacto de la narcocultura en la música mexicana.

