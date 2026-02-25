Los videos de las emotivas muestras de apoyo al Ejército mexicano tras el operativo contra “El Mencho”

En los videos se observa el agradecimiento de algunos ciudadanos hacia las fuerzas armadas. Crédito: Redes sociales

Desde la tarde del pasado 24 de febrero en diversas redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observa a ciudadanos agradeciendo a convoyes de las fuerzas armadas mexicanas tras los recientes enfrentamientos ocurridos en Jalisco como respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En los diferentes materiales pueden verse a hombres y mujeres de diferentes edades, aplaudiendo mientras pasan junto a los grupos de militares que realizaron acciones para pacificar el estado.

Los videos fueron grabados en diversos sitios, como casetas de cobro en carreteras de la entidad, puestos de control realizados por el Ejército Mexicano y hasta estrechas calles de poblados jaliscienses, en los que destacan grandes unidades terrestres de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizando recorridos.

Muestras de agradecimiento

La ciudadanía mostró su apoyo con aplausos y agradecimientos

En uno de los videos se observa a una adulta mayor aplaudiendo y felicitando por su trabajo a las fuerzas armadas que transitan una carretera cercana al estado de Jalisco.

Según datos de sitios relacionados con la difusión de material acerca de las fuerzas armadas, el video fue grabado presuntamente en la caseta Guadalajara-Tepic.

Además, dentro de los detalles compartidos por internautas destaca que los elementos se dirigirían hacia Nayarit.

El video habría sido grabado en San Sebastián del Oeste Jalisco

Además, circuló otro video en el que un grupo de trabajadores que eran transportados se encuentran con un punto de seguridad colocado por elementos del Ejército Mexicano, presuntamente en San Sebastián del Oeste, Jalisco.

Entre gritos y aplausos, se escuchan frases como “¡Viva México!”, “Gracias” y “Ánimo, señores”, reflejando el reconocimiento de los ciudadanos hacia la labor de las fuerzas armadas durante los enfrentamientos y los trabajos de seguridad realizados en la zona.

Cifras de bajas oficiales tras enfrentamientos contra el CJNG en Jalisco

El operativo federal que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, generó una serie de enfrentamientos y bloqueos en Jalisco y otros estados.

Según cifras oficiales del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, el saldo total superó las 60 víctimas mortales y una veintena de heridos.

Durante el enfrentamiento directo en una zona boscosa de Jalisco, murieron ocho presuntos delincuentes y tres militares.

Tres integrantes del Ejército que resultaron heridos fallecieron después durante su traslado a una unidad médica.

En la reacción criminal tras el operativo, se registraron 27 ataques contra autoridades en Jalisco, con la muerte de 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio, un integrante de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y una mujer civil.

La conferencia donde se informaron estas bajas estuvo acompañada de tristeza y respeto por parte de las autoridades, debido a la perdida de los y las elementos que murieron en cumplimiento de la operación.