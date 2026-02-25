Familia de El Mencho pide los restos del líder del CJNG a través de un abogado

El cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes fue reclamado por el abogado de su familia Foto: Especial de Infobae México Jovani Pérez

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que mantiene el seguimiento a los procedimientos legales relacionados con el caso de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyo cuerpo permanece bajo resguardo de la autoridad federal.

Por lo que dio a conocer que en representante jurídico, identificado como portavoz de los familiares de la persona fallecida, presentó una solicitud formal para la entrega de los restos mortales. El trámite se encuentra en curso y la FGR precisa que se cumplen todos los protocolos antes de proceder con la entrega correspondiente.

En la continuación de las indagatorias sobre los hechos registrados en Tapalpa, Jalisco, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), realizó la imputación contra Andrés “N” y Genaro “N”, quienes fueron detenidos el reciente domingo. Ambos enfrentan cargos por presunta portación de armas agravada y por portar aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Los elementos presentados por el MPF permitieron que un juez de control dictara prisión preventiva oficiosa para los dos individuos. Esta medida se aplicó tras la exposición de los datos de prueba que fundamentan la solicitud de vinculación a proceso. La audiencia se llevó a cabo mediante modalidad remota, y tras su conclusión, los detenidos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Los restos de Rubén "Nemesio" Oseguera Cervantes permanecían fuertemente custodiadosn en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) (Cuartoscuro/Redes sociales)

La defensa de los implicados solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que amplía el plazo para la definición de su situación jurídica. El traslado al penal federal asegura el cumplimiento de las medidas de seguridad determinadas por la autoridad judicial mientras transcurre el proceso.

En lo que respecta a los procedimientos legales, la FGR subraya que cada etapa se realiza conforme a la normatividad vigente para garantizar tanto los derechos de las víctimas como el debido proceso de los acusados. Se recalca que a las personas detenidas se les presume inocentes hasta que se dicte una sentencia condenatoria por parte de la autoridad judicial competente.

El caso de Rubén “N”, así como la situación de los detenidos, continúa bajo investigación. El avance de los trámites y los resultados de las diligencias serán comunicados por las instancias oficiales conforme se vayan desarrollando.

Rosalinda González Valencia, esposa de Mencho (Foto: Especial)

Desde el lunes 23 de febrero el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó su identidad a través de análisis genéticos por lo que tenía la total certeza que se trataba del capo más buscado del mundo.

De acuerdo con la evaluación de la DEA y otras fuentes oficiales, el CJNG ha extendido sus operaciones a más de 40 países y tiene presencia en los 50 estados de Estados Unidos

La cabaña en Tapalpa donde cayó Rubén Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, estaba en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros desde 2020 por presunto lavado de dinero. El complejo también figura en la acusación federal contra su hija, Jessica Johanna Oseguera González. (Anayeli Tapia/Infobae)

Esposa, hijos y hermanos, los únicos que pueden reclamar a El Mencho

De acuerdo con la normatividad, únicamente pueden reclamar los restos familiares directos: esposa, hijos o hermanos. Para realizar este trámite deben acreditar el parentesco con identificaciones oficiales, actas de nacimiento y/o matrimonio. En este caso también pueden hacerlo a través de un representante legal, lo que hicieron finalmente.

(Jesús A. Aviles/Infobae México)

Entre quienes tienen derecho a reclamar el cuerpo figuran su esposa, Rosalinda González Valencia; sus hijas Jessica Johanna y Laisha Michelle; sus hermanos Abraham (“Don Rodo”), Antonio (“Tony Montana”) y Miguel Oseguera Cervantes.

Sin embargo, varios de ellos enfrentan procesos penales o residencias fuera de México, lo que complica la posibilidad de presentarse ante la autoridad.