Cae Ramón Eduardo “N”, cercano a un líder de Los Rusos del Cártel de Sinaloa en Baja California

Las autoridades de Baja California informaron el arresto de un sujeto que al momento de ser detenido aseguró ser cercano a un líder de un grupo delictivo que opera en la entidad. Datos obtenidos por Infobae México indican que el joven capturado estaría ligado con Los Rusos.

El 24 de febrero la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la entidad (SSC-BC) informó sobre la detención de Ramón Eduardo “N”, un hombre de 21 años.

Fue en Mexicali que elementos de seguridad realizaron el aseguramiento del sujeto mencionado, quien llevaba armas de alto poder y droga. El reporte describe al curado como “un joven de 21 años, al parecer cercano a un líder de un grupo del crimen organizado en la región”.

Si bien la información oficial no lo detalla, información obtenida por esta casa editorial indica que el sujeto capturado sería hijastro de un sujeto apodado P1, este último ligado a Los Rusos.

Datos de Zeta Tijuana ubican a dicho sujeto como un jefe de sicarios de nombre Alfonso Cipriano “P”. Mientras que Los Rusos son identificados como un grupo ligado a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La detención en Baja California

Cuando los agentes realizaron patrullajes en la zona ubicaron la unidad referida y le marcaron el alto. Sin embargo, la persona que conducía ignoró las indicaciones y en su lugar trató de huir del sitio, lo que derivó en una persecución.

Incluso, el hombre sospechoso bajó del vehículo para tratar de evadir a los uniformados a pie. Al final fue asegurado en inmediaciones de la calle Imperial entre las calles San Juan Capistrano y Pasadena Norte.

Al interior de la unidad los agentes encontraron 15 envoltorios con presunta marihuana, además de un par de chalecos balísticos, además de:

Un arma de fuego tipo fusil AM-15 MULTI CAL, con un cargador abastecido con 20 cartuchos útiles

Un fusil con un cargador abastecido con 21 cartuchos útiles

Un fusil con un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles

Un arma de fuego larga SIG- SAUER sin cargador.

Todos los indicios y el sujeto fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que sea integrada la carpeta de investigación correspondiente.

La imagen compartida por las autoridades permite ver al sujeto detenido vestido de negro y junto con las armas y la droga, además de custodiado por efectivos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California.