Beca Benito Juárez 2026: cuáles son las letras que cobran el próximo jueves 26 de febrero

Los estudiantes y tutores deberán consultar los canales oficiales para obtener detalles sobre la dispersión de recursos en febrero, y así evitar información falsa

El primer depósito de 2026
El primer depósito de 2026 de la Beca Benito Juárez cubrirá los pagos correspondiente a enero y febrero para estudiantes de secundarias públicas.

El pago de la Beca Benito Juárez correspondiente a febrero de 2026 mantiene su esquema de entrega escalonada, asignando el recurso a los beneficiarios en orden alfabético según el primer apellido, con el objetivo de facilitar la transparencia y la eficiencia en la distribución del apoyo social.

En este sentido, cada estudiante recibirá mil 900 pesos mediante un depósito bancario directo, promoviendo la permanencia escolar de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El programa tiene previsto concluir la dispersión de fondos el viernes 27 del mismo mes, fecha señalada como límite para completar todos los depósitos.

El proceso, coordinado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), atiende así a la totalidad de alumnos inscritos en la iniciativa para el bimestre actual.

Cada beneficiario de la Beca
Cada beneficiario de la Beca Benito Juárez recibe mil 900 pesos bimestrales mediante depósito en su tarjeta del Banco Bienestar.(Gobierno de México)

Quién cobra su pago de la Beca Benito Juárez 2026 el jueves 26 de febrero

Las letras de los beneficiarios de la Beca Benito Juárez que reciben su pago el próximo jueves 26 de febrero son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra S.

  • Letras A, B: Lunes 16 de febrero 2026.
  • Letra C: Martes 17 de febrero 2026.
  • Letras D, E, F: Miércoles 18 de febrero 2026.
  • Letra G: Jueves 19 de febrero 2026.
  • Letras H, I, J, K, L: Viernes 20 de febrero 2026.
  • Letra M: Lunes 23 de febrero 2026.
  • Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 24 de febrero 2026.
  • Letras R: Miércoles 25 de febrero 2026.
  • Letra S: Jueves 26 de febrero 2026
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de febrero 2026

El calendario oficial dispone que los depósitos finalizarán el viernes 27 de febrero.

De este modo, todos los miembros del padrón activos para este bimestre habrán recibido su depósito antes de finalizar la semana, reforzando el compromiso gubernamental de continuidad en el apoyo a la educación de jóvenes mexicanos.

Cómo saber si ya realizaron el depósito de mi beca

Como mencionamos antes, cada estudiante inscrito en secundaria pública recibe 1.900 pesos cada dos meses gracias a esta iniciativa respaldada por el Gobierno de México.

En este sentido, si tu letra recibe pago el 24 de febrero, tienes a tu disposición los siguientes canales oficiales para saber si ya te han depositado:

  • El sitio oficial y redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Se publica el calendario oficial de pagos.
  • En la aplicación del Banco del Bienestar, teniendo la tarjeta ya registrada.
  • En las redes sociales oficiales de Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.
  • Si estás cerca de un cajero automático de la Secretaría del Bienestar, puedes ingresar la tarjeta y consultarlo.

Es importante recordar que la transferencia de recursos se realiza directamente, de manera gradual, según la primera letra del apellido paterno de los tutores o padres que registraron a los alumnos.

