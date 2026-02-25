“Agárrense, nos van a quemar”: chofer enfrentó a sicarios del CJNG y protegió a pasajeros tras captura de El Mencho l Video

Chofer de autobús se enfrenta a sicarios del CJNG para evitar que agredieran a pasajeros y quemaran su camión durante operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" en domingo 22 de febrero CRÉDITO: Redes sociales

Un conductor de transporte público en Jalisco protagonizó una acción que evitó un ataque armado contra los pasajeros de su unidad durante una jornada marcada por la violencia en la entidad. El operador de autobús embistió una camioneta que intentó cerrarle el paso, frustrando así un intento de detener el vehículo en plena crisis de seguridad tras el operativo de captura de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien fue abatido.

El incidente ocurrió el 22 de febrero, fecha en la que Jalisco y varias entidades del país enfrentaron una serie de actos violentos posteriores a un operativo federal ejecutado en el municipio de Tapalpa. Ese día, fuerzas federales desde muy temprano realizaron un fuerte operativo en Tapalpa para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, figura señalada como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La muerte del capo desató reacciones inmediatas de grupos criminales en diferentes puntos de la región.

Durante la jornada, se reportaron bloqueos y quema de vehículos en carreteras principales y caminos secundarios, lo que generó caos y parálisis en la circulación. Los integrantes del crimen organizado interceptaron varios vehículos, los incendiaron y los utilizaron como barricadas improvisadas, afectando a cientos de usuarios del transporte público y automovilistas.

En el contexto de estos hechos, surgió un video que muestra el momento en el que varios sujetos armados, a bordo de una camioneta blanca, intentan bloquear el paso a un autobús que transportaba pasajeros. La unidad circulaba por una vía cuando los ocupantes del vehículo, vinculados al CJNG, le marcaron el alto al chofer, quien decidió no sólo ignorar la señal y continuar su trayecto sino además enfrentárseles para proteger a los pasajeros.

El chofer avisó a los pásajeros que se agarraran ya que los seguía una camioneta de sicarios, los pasajeros lo alentaron a embestirlos y lograron hacer que chocaran y salir ilesos Foto: Captura de pantalla videos

Las imágenes muestran cómo, al percatarse de la maniobra de cierre, el operador del autobús aceleró y embistió la camioneta, la cual terminó impactada contra un muro de contención. Varios kilómetros adelante y al percatarse de que ya no los seguían los ocupantes del vehículo descendieron y huyeron a pie, mientras el camión prosiguió su marcha, protegiendo así la integridad de quienes viajaban a bordo.

El suceso generó reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron la respuesta del conductor ante una situación de riesgo extremo. El video se viralizó como ejemplo de la tensión y el peligro que enfrentan trabajadores del transporte público en zonas afectadas por la violencia criminal.

Desde muy temprano el domingo 22 de febrero comenzaron a reportarse diversos bloqueos por quema de vehículos y cierre de carreteras en 20 estados del país.

Las autoridades estatales y federales mantuvieron operativos en la región tras la ola de ataques, mientras organizaciones civiles y empresariales exhortaron a fortalecer las estrategias de seguridad para garantizar la movilidad y la vida de la población.

El Gabinete de Seguridad de México reportó que un día después aún continuaban siete bloqueos en el estado de Jalisco tras el operativo que culminó con la detención y muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las autoridades informaron que la cifra representa una disminución significativa frente a los 65 puntos de cierre contabilizados el día anterior, el 22 de febrero.

Para el martes 23 y ante el fuerte reforzamiento de operativos de seguridad de la Guardia Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías minucipales y estatles lograron extinguir los connatos de violencia y mantener la paz en el país tras dos días de incertidumbre y violencia que se mostró en el país.

