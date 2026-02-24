Xóchitl Gálvez reconoce el trabajo de Sheinbaum por captura de El Mencho: “Es momento de unidad entre los mexicanos”

Crédito: X(@XochitlGalvez)

Esta semana, la exsenadora y excandidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad por la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Celebro la determinación de la presidenta Claudia Sheinbaum de enfrentar al crimen. Mi amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas, que lamentablemente perdieron a 25 valientes elementos, mis condolencias a sus familias. Bien por el trabajo del secretario de seguridad pública Omar García Harfuch”, dijo en un video a través de sus redes sociales.

Más adelante, Xóchitl cuestionó cuáles serán los siguientes pasos del actual gobierno respecto al tema del crimen organizado, particularmente de funcionarios con presuntos vínculos al narco:

“No escatimaré mi reconocimiento a la presidenta, sobre todo porque puso fin a la estrategia de abrazos. La pregunta ahora es ¿qué sigue? El golpe fue hacia afuera, contra el líder criminal más buscado de México. Ahora sigue mirar hacia adentro, contra gobiernos y políticos involucrados con el crimen organizado. Es momento de cerrar filas entre los mexicanos”, concluyo.

Opositores reconocen el abatimiento de El Mencho

La confirmación del fallecimiento de “El Mencho” durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, la mañana de este 22 de febrero, generó respuestas de los principales líderes de la oposición en México.

Los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reconocieron la actuación de las Fuerzas Armadas, pero expresaron diferencias en torno a la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal.

PAN dice que combatir el crimen es “trabajo de cualquier gobierno”

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, subrayó la relevancia de la acción estatal frente al crimen. “Hoy se debe reconocer el trabajo y la determinación de confrontar y derrotar a los grupos criminales. Ese es el trabajo de cualquier Gobierno. Que siempre sea para el bien de las Familias en México”, expuso.

PRI critica la estrategia de “abrazos, no balazos”

En el PRI, Alejandro Moreno y sus bancadas emitieron un comunicado señalando su “profunda preocupación” por los niveles de inseguridad y “narco terrorismo” en el país.

El partido calificó la estrategia de “abrazos, no balazos” como fallida e insuficiente y exigió “una política seria, responsable y basada en resultados” para la seguridad.

MC respalda a las Fuerzas Armadas “en la defensa de México”

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, manifestó su respaldo a los elementos caídos: “Quiero expresar mi reconocimiento y respaldo a las Fuerzas Armadas y las fuerzas del orden que asumen en estos momentos la tarea de garantizar la tranquilidad de las y los mexicanos. A quienes arriesgan sus vidas en la defensa de México: estamos con ustedes”.