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Propiedades del baño de avena: remedio natural para piel seca y sensible

Preparar un baño de avena en casa es sencillo y requiere solo ingredientes básicos para brindar un efecto calmante y reparador

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Desayuno energético con avena sobre - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Preparar un baño de avena en casa es sencillo y requiere solo ingredientes básicos para brindar un efecto calmante y reparador. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los baños de avena se utilizan como remedio natural para aliviar molestias y alteraciones de la piel. Esta práctica ofrece efectos positivos en casos de picazón, eccema e irritaciones gracias a sus propiedades antiinflamatorias y emolientes.

La capacidad de la avena para retener agua en la piel contribuye a mantener la hidratación durante más tiempo. Este ingrediente contiene lípidos y compuestos que refuerzan la barrera cutánea, lo que disminuye la pérdida de agua transepidérmica y ayuda a prevenir la sequedad. Su uso recurrente favorece la elasticidad y favorece una sensación de alivio en la superficie cutánea.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Personas con eccema, dermatitis o quemaduras leves encuentran alivio inmediato tras incorporar la avena en sus rutinas de higiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calma la picazón y reduce el enrojecimiento

Las personas con eccema atópico o urticaria encuentran en el baño de avena una opción para disminuir la incomodidad por picazón. Los compuestos fenólicos presentes en la avena actúan bloqueando la liberación de histamina y otros mediadores de la inflamación. Esta acción resulta eficaz para atenuar el enrojecimiento y la sensación de ardor. El efecto calmante puede percibirse durante los primeros minutos del baño y prolongarse por varias horas.

El baño de avena resulta útil después de exposiciones prolongadas al sol, depilación o contacto con sustancias irritantes. Su riqueza en antioxidantes naturales permite neutralizar radicales libres que dañan la piel. Estos componentes, junto con los beta-glucanos, generan una película protectora que contribuye a la recuperación de zonas sensibles o alteradas.

Desayuno energético con avena sobre - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Sus propiedades antiinflamatorias y emolientes contribuyen a calmar la picazón y restaurar la hidratación cutánea. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tacto de la piel mejora visiblemente tras el uso continuo de baños de avena. La aplicación regular proporciona una textura más suave, disminuye la descamación y favorece el bienestar general de la epidermis. El contenido de avenantramidas y polisacáridos forma un escudo natural que protege frente a nuevas agresiones externas.

Receta para preparar un baño de avena

  • Tomar una taza de avena natural (puede ser en hojuelas o molida).
  • Colocar la avena dentro de una tela fina de algodón o gasa y cerrar bien formando una bolsa.
  • Llenar la bañera con agua tibia, evitando temperaturas elevadas para no irritar la piel.
  • Sumergir la bolsa de avena en el agua y apretarla varias veces para que los componentes emolientes se liberen.
  • Permanecer en la bañera entre 15 y 20 minutos, asegurando que el agua cubra las zonas afectadas.
  • Mientras se disfruta del baño, apretar ocasionalmente la bolsa para extraer más avena.
  • Al terminar, salir cuidadosamente y secar la piel dando suaves toques con una toalla, sin frotar.
  • No es necesario enjuagar, para dejar que los beneficios de la avena sigan actuando sobre la piel.

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