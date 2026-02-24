¿Quién era Héctor Zamorano y qué hizo después de ser parte de la primera generación de La Academia?

Héctor Zamorano, exintegrante de la primera generación de La Academia, murió a los 47 años según confirmaron TV Azteca y Wendolee Ayala. (Instagram: Héctor Zamorano)

Héctor Zamorano, integrante de la primera generación de La Academia, falleció a los 47 años, así lo dio a conocer TV Azteca a través de sus canales oficiales.

Además de la publicación por parte de la televisora del Ajusco, Ventaneando realizó un enlace con Wendolee Ayala, quien confirmó el deceso de su excompañero.

De acuerdo con el programa de espectáculos, el intérprete cumplió muchos sueños a lo largo de su vida, pero “también enfrentó situaciones complicadas”.

El cantante veracruzano Héctor Zamorano se dio a conocer en 2002 por su participación en el famoso reality show La Academia de TV Azteca. Foto: TV Azteca

Héctor Zamorano y su paso por La Academia

Pese a que el cantante no permanecía activo en sus redes sociales, gran parte de los televidentes lo recuerdan por su participación en el concurso de canto de TV Azteca.

Originario de Veracruz, Héctor Zamorano se dio a conocer por su participación en La Academia durante 2002.

Su carrera en el mundo del entretenimiento comenzó a los 17 años, y aunque fue el primer eliminado del reality, varias de sus interpretaciones fueron aplaudidas por el público.

Aunque fue el primer eliminado de La Academia, Héctor Zamorano recibió el reconocimiento del público por sus destacadas interpretaciones musicales. (@hectorzamoranoof)

Qué fue de Héctor Zamorano al salir de La Academia

Tras su paso en La Academia, consiguió realizar algunas presentaciones nacionales e internacionales, incluso firmó contrato con una disquera.

Fuera de la música, también incursionó en la actuación, ya que fue parte de algunos capítulos de La vida es una canción y Lo que callamos las mujeres.

Asimismo, la conducción fue otra de las ramas que exploró, pues se le vio participando en carnavales de Veracruz para la televisora del Ajusco.

Héctor Zamorano incursionó en la actuación participando en episodios de ‘La vida es una canción’ y ‘Lo que callamos las mujeres’ para TV Azteca. (Instagram: Héctor Zamorano)

Su lucha contra la depresión y sus últimas apariciones públicas

La última publicación de Héctor Zamorano en Instagram se registra en mayo de 2022 y son varios recuerdos de su álbum debut. Sin embargo, meses atrás dejó ver que atravesaba un momento complicado al escribir:

“De cuando disfrutaba al 100% cantar. Espero volver a disfrutarlo así”.

A dicho mensaje se suman distintos posteos en X en los que admitió estar atravesando un proceso complicado. Fue a principios de 2024 cuando el cantante se sinceró con sus seguidores y reveló estar viviendo una “pesadilla”.

“Cada día es una pesadilla de la que me despierto cuando duermo”, expresó.

En sus últimas publicaciones en Instagram y X, Zamorano compartió mensajes donde confesó atravesar una fuerte depresión y sentimientos de desesperanza. (Captura de pantalla)

En marzo de 2024 volvió a alarmar a sus seguidores con un nuevo texto, en el que aseguró estarse esforzando: “Quizá no se note, pero la verdad me estoy esforzando mucho para no rendirme”.

Debido a que los mensajes comenzaron a ser más frecuentes, Wendole Ayala y Myriam Montemayor, también exparticipantes de La Academia, promovieron una red de apoyo.

Pese a que estuvo alejado del ojo público por varios meses antes de su muerte, Pedro Sola compartió en Ventaneando que estuvo en contacto con él durante el año pasado para concretar una entrevista, la cual no pudo realizarse.

“No quería hablar, ni compartir. Hace un año lo buscamos para una entrevista. Era un muchacho guapo, talentoso, nos enteramos de que falleció. Tenía problemas de depresión y se negó a platicar con nosotros, pero porque no estaba listo”, explicó.