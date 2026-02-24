México

De qué murió Héctor Zamorano, cantante que fue parte de la primera generación de La Academia

El querido exconcursante abrió su corazón en redes sociales a principios de 2024, cuando reveló los difíciles momentos que atravesaba

Héctor Zamorano, exintegrante de la
Héctor Zamorano, exintegrante de la primera generación de La Academia, falleció este 24 de febrero, según confirmación de TV Azteca. (Instagram: Héctor Zamorano)

Durante la tarde de este 24 de febrero se confirmó la muerte de Héctor Zamorano, cantante que formó parte de la primera generación de La Academia.

La noticia de su deceso se dio a conocer a través de las redes oficiales de TV Azteca y se confirmó en un enlace de Wendolee Ayala con Ventaneando.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Héctor Zamorano. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos”, expresó la televisora del Ajusco.

La noticia de la muerte
La noticia de la muerte de Héctor Zamorano fue comunicada oficialmente por TV Azteca y corroborada en Ventaneando por Wendolee Ayala. (Captura de pantalla)

¿De qué murió Héctor Zamorano?

Durante el enlace con el programa de espectáculos, se detalló que Zamorano vivió un vaciío tras su salida de La Academia debido a que la fama desapareció.

“Vivió una vida y cumplió muchos sueños, pero también se enfrentó a situaciones complicadas”, indicaron.

Asimismo, compartieron que el intérprete atravesaba una enfermedad crónica luego del cuadro de depresión que enfrentó. Sin embargo, familiares y amigos no han dado información oficial al respecto.

El cantante Héctor Zamorano enfrentó
El cantante Héctor Zamorano enfrentó una enfermedad crónica que se complicó tras un cuadro severo de depresión, según testimonios de sus colegas. Foto: TV Azteca

De acuerdo con Pedro Sola, intentaron contactarlo hace un año para una entrevista, pero no fue posible concretarla.

“No quería hablar, ni compartir. Hace un año lo buscamos para una entrevista. Era un muchacho guapo, talentoso, nos enteramos de que falleció. Tenía problemas de depresión y se negó a platicar con nosotros, pero porque no estaba listo”, explicó.

Por su parte, Linet Puente agregó testimonios en los que Zamorano se sinceró con sus seguidores sobre la depresión que atravesaba.

“Muchas veces la fama, el éxito, no cualquier persona sabe cómo aterrizarlo, cómo manejarlo, cómo superarlo y muy probablemente a Héctor eso le pasó“, agregó.

Familiares y seguidores de Héctor
Familiares y seguidores de Héctor Zamorano llenaron sus redes sociales con mensajes de condolencias y apoyo tras su fallecimiento. (Infobae México / Jesús Avilés)

La primera vez que Héctor Zamorano habló públicamente sobre su lucha contra la depresión

Fue a principios de 2024 cuando el exintegrante de La Academia habló con sus seguidores sobre el episodio de depresión que estaba atravesando.

Cada día es una pesadilla de la que me despierto cuando duermo”, escribió en X. Asimismo, en otros mensajes confesó que aunque aparentaba estar bien le resultaba “difícil”.

De acuerdo con sus palabras, el padecimiento se extendió por 2 años, pues en marzo de 2024 colocó un nuevo mensaje que alarmó a sus seguidores.

“Quizás no se note, pero la verdad me estoy esforzando mucho para no rendirme”.

A principios de 2024, Héctor
A principios de 2024, Héctor Zamorano publicó mensajes en redes sociales manifestando abiertamente su lucha cotidiana contra la depresión.(@hectorzamoranoof)

Cabe mencionar que su última publicación en Instagram se registra en 2022, incluso en una de sus fotografías colocó: “De cuando disfrutaba al 100% cantar. Espero volver a disfrutarlo así”.

Tras la noticia de su fallecimiento, sus publicaciones se han llenado de mensajes de condolencias y apoyo para la familia, pues es una de las figuras más recordadas de la primera generación del concurso de canto.

“Qué triste noticia, un abrazo hasta el cielo", “Que sigas aportando buena música en el cielo. Dios te bendiga” y “Descansa en paz”, son algunos de los comentarios que escribieron los internautas en sus publicaciones.

