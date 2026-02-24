México

Muere Héctor Zamorano, primer eliminado de ‘La Academia’, a los 47 años

A principios de 2024, el cantante habló de forma abierta sobre su salud mental a través de redes sociales

Un retrato de Héctor Zamorano, exintegrante de La Academia, se presenta en una imagen de luto y homenaje tras su sensible fallecimiento. (Infobae México / Jesús Avilés)

Este 24 de febrero se confirmó el fallecimiento del cantante Héctor Zamorano, recordado por su paso en La Academia, el reality musical más influyente de la televisión mexicana.

La noticia causó impacto entre seguidores del programa y del artista, cuya trayectoria estuvo marcada por altibajos profesionales y una lucha pública contra la depresión.

¿De qué murió?

Hasta el momento, no existen causas oficiales sobre su muerte. Familiares y autoridades no han emitido comunicados al respecto.

Foto: TV Azteca

Wendolee Ayala, exparticipante de La Academia y amiga cercana de Héctor Zamorano, confirmó su deceso al programa Ventaneando.

Durante un enlace, indicó que, tras el éxito del reality, Zamorano enfrentó un vacío cuando la fama desapareció: “Vivió una vida y cumplió muchos sueños, pero también se enfrentó a situaciones complicadas”.

Linet Puente destacó testimonios compartidos por Zamorano, donde compartió con sus seguidores su batalla contra la depresión: “Muchas veces la fama, el éxito, no cualquier persona sabe cómo aterrizarlo, cómo manejarlo, cómo superarlo y muy probablemente a Héctor eso le pasó.

Su paso por ‘La Academia’

En 2002, TV Azteca transmitió la primera edición de La Academia, un fenómeno televisivo que rompió récords de audiencia. Héctor Zamorano integró esa generación inicial y quedó registrado como el primer eliminado del programa, tras ser nominado junto con Laura Caro y Wendolee Ayala.

Pese a su salida temprana, Zamorano logró lanzar su álbum debut un año después, un logro que no todos los participantes del reality consiguieron. Su carrera avanzó entre presentaciones musicales y trabajos en locución, sin consolidar una estabilidad sostenida en la industria.

Héctor Zamorano posa junto a exparticipantes de la primera generación de La Academia durante un ameno reencuentro. (Héctor Zamorano / La Academia)

La lucha pública contra la depresión

A principios de 2024, el cantante habló de forma abierta sobre su salud mental a través de redes sociales. En su cuenta de X publicó mensajes que alertaron a sus seguidores, como: “Cada día es una pesadilla de la que me despierto cuando duermo”.

En otros mensajes reconoció que intentaba “aparentar” bienestar, aunque ganar la batalla contra la depresión resultaba “sumamente difícil”.

Según sus propias publicaciones, el padecimiento se extendió durante al menos dos años. En marzo de 2024 escribió: “quizás no se note, pero la verdad me estoy esforzando mucho para no rendirme”.

Tiempo después añadió que nada le divertía. El 1 de junio publicó otra frase que generó inquietud: “lo único que tenemos seguro es el ahora y la muerte”.

Compañeros de la primera generación, como Wendolee Ayala y Myriam Montemayor, reaccionaron a esos mensajes y promovieron una red de apoyo para él.

En marzo de 2024, Héctor Zamorano generó preocupación luego de publicar varios mensajes depresivos en X. (@hectorzamoranoof)

Un legado marcado por la resiliencia

Tras ese periodo, Héctor Zamorano se alejó del foco público. En Instagram, su última publicación corresponde a una imagen promocional de su primer álbum. En una foto de febrero de 2022 escribió: “De cuando disfrutaba al 100% cantar... Espero volver a disfrutarlo así”, una frase que hoy adquiere un significado especial.

Temas Relacionados

Héctor ZamoranoLa AcademiaTV Aztecamexico-entretenimiento

