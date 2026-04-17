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¿Estados Unidos podría quedarse sin DT para el Mundial 2026? Su estratega estaría en la mira del Real Madrid

El interés de los merengues por un técnico clave encendió las alarmas rumbo a la Copa del Mundo

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FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Amistoso Internacional - México vs Estados Unidos - Estadio Akron, Guadalajara, México - 15 de octubre de 2024 El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, durante el partido REUTERS/Fernando Carranza/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Amistoso Internacional - México vs Estados Unidos - Estadio Akron, Guadalajara, México - 15 de octubre de 2024 El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, durante el partido REUTERS/Fernando Carranza/Archivo

La eliminación del Real Madrid en la Champions League ante el Bayern Munich ha provocado movimientos internos que podrían tener repercusiones más allá de España, incluso en la Selección de Estados Unidos, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto merengue quedó fuera del torneo tras caer ante el Bayern de Múnich, resultado que encendió las alarmas en la directiva encabezada por Florentino Pérez. A esto se suma la distancia de nueve puntos respecto al FC Barcelona en LaLiga, situación que alimenta la posibilidad de una temporada sin títulos.

Mauricio Pochettino evalúa a 35-40 futbolistas para seleccionar los 26 cupos definitivos de la lista mundialista de Estados Unidos (@USMNT)
Mauricio Pochettino evalúa a 35-40 futbolistas para seleccionar los 26 cupos definitivos de la lista mundialista de Estados Unidos (@USMNT)

En este contexto, el nombre de Mauricio Pochettino ha comenzado a cobrar fuerza como posible candidato para tomar el banquillo del club español. El estratega, quien actualmente dirige a la selección estadounidense, es bien valorado por la cúpula madridista desde hace años, luego de sus etapas en equipos europeos de alto nivel.

Soccer Football - French Cup semi-final - Montpellier v Paris St Germain - Stade de la Mosson, Montpellier, France - May 12, 2021 Paris St Germain's Kylian Mbappe celebrates scoring their second goal with coach Mauricio Pochettino REUTERS/Eric Gaillard
Soccer Football - French Cup semi-final - Montpellier v Paris St Germain - Stade de la Mosson, Montpellier, France - May 12, 2021 Paris St Germain's Kylian Mbappe celebrates scoring their second goal with coach Mauricio Pochettino REUTERS/Eric Gaillard

Su perfil resulta atractivo no solo por su experiencia, sino también por su relación con Kylian Mbappé, vínculo que se formó durante su paso por el Paris Saint-Germain. Este factor podría ser determinante para potenciar al delantero en caso de concretarse un cambio en el banquillo.

Por otro lado, también aparece en el radar el técnico alemán Jürgen Klopp, quien actualmente desempeña funciones directivas dentro del grupo Red Bull. Su trayectoria con el Liverpool lo posiciona como una opción sólida; sin embargo, su regreso a los banquillos no está garantizado tras su salida al término de la temporada 2023-2024.

ARCHIVO - El técnico de Liverpool Jurgen Klopp al término del partido contra West Ham en la Liga Premier, el 27 de abril de 2024 en Londres. (AP Foto/Kin Cheung)
ARCHIVO - El técnico de Liverpool Jurgen Klopp al término del partido contra West Ham en la Liga Premier, el 27 de abril de 2024 en Londres. (AP Foto/Kin Cheung)

Mientras tanto, la gestión actual en el club blanco, encabezada por Álvaro Arbeloa en categorías inferiores tras relevar a Xabi Alonso, no ha logrado consolidar un proyecto que responda a las exigencias deportivas de la institución, lo que refuerza la idea de un cambio inmediato.

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Este escenario abre la posibilidad de que la selección de Estados Unidos enfrente un movimiento inesperado en su dirección técnica. La eventual salida de Pochettino representaría un desafío importante en la planificación rumbo al Mundial 2026, torneo en el que será uno de los países anfitriones.

Por ahora, no existe confirmación oficial sobre un cambio en el banquillo del Real Madrid. Sin embargo, las versiones sobre posibles movimientos comienzan a tomar fuerza, dejando en el aire una interrogante que podría impactar directamente en el panorama internacional: la estabilidad de un proyecto mundialista en construcción.

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