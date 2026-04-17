Ni pastillas ni polvos: El alimento económico que tiene más colágeno que cualquier suplemento caro

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El colágeno es una de las proteínas más abundantes en el organismo y se asocia con la elasticidad de la piel, la fortaleza de las articulaciones y la protección frente al deterioro celular vinculado al envejecimiento.

Aunque existen suplementos en pastillas y polvos que prometen un aporte extra, el caldo de huesos figura como la fuente más económica y concentrada de colágeno natural, según explica Nathaly Marcus, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, en su canal de YouTube.

El alimento económico con más colágeno que cualquier suplemento

El caldo de huesos no solo destaca por su bajo costo en comparación con los suplementos industriales, sino también porque su método de cocción permite extraer una mayor cantidad de colágeno y minerales esenciales.

Olla humeante preparando caldo de huesos rico en nutrientes esenciales para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marcus señala: “Agregar vinagre de manzana ayuda a romper los huesos y liberar el colágeno”. La receta puede adaptarse con huesos de distintas especies animales y verduras al gusto; la clave está en la cocción lenta y prolongada.

El consumo de caldo de huesos tiene antecedentes históricos. En sociedades cazadoras-recolectoras, era común utilizar todas las partes del animal, transformando huesos y tejidos conectivos en un consomé rico en nutrientes.

Hoy, este alimento regresa a la cocina cotidiana por sus beneficios comprobados y su accesibilidad.

Beneficios comprobados del caldo de huesos

El caldo de huesos aporta aminoácidos, vitaminas y minerales que contribuyen a la regeneración del tejido muscular y a la salud integral.

Olla humeante preparando caldo de huesos rico en nutrientes esenciales para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus ventajas, Marcus destaca que “un aporte extra de colágeno puede mejorar la elasticidad y la hidratación de la piel”, además de retrasar la aparición de arrugas y líneas de expresión.

El caldo también favorece la salud intestinal, el sistema inmunológico y la función cerebral, según coinciden expertos en nutrición.

Otras propiedades atribuidas al consumo habitual de este alimento incluyen:

Reducción de la inflamación articular

La mejora en la digestión y la ayuda en la detoxificación del hígado.

Olla humeante preparando caldo de huesos rico en nutrientes esenciales para la salud - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo debe ser la cocción para obtener los mejores beneficios?

Marcus advierte que la cocción de los huesos de pescado no debe superar los 45 minutos debido a la presencia de cianuro, mientras que los de res, pollo o pavo toleran exposiciones más largas sin problema.

El caldo de huesos se consume solo o como base para sopas y salsas, y su preparación casera permite controlar los ingredientes y la concentración de nutrientes.

Aunque existen versiones comerciales, la receta tradicional garantiza mayor riqueza en colágeno y compuestos bioactivos.

La licenciada Nathaly Marcus recuerda que la incorporación del caldo de huesos a la dieta debe hacerse con balance y bajo la premisa de una alimentación variada, acompañada de actividad física y revisiones médicas regulares.

El caldo, por sí solo, no sustituye la diversidad nutricional, pero sí representa una alternativa económica y eficaz frente a los suplementos caros del mercado.