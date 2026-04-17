México

¿No habrá ruptura? Partido Verde se alinea con Morena rumbo a 2027 tras regreso de Citlalli Hernández

Karen Castrejón y Manuel Velasco celebraron que la exfuncionaria fue nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones

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Karen Castrejón y Manuel Velasco celebraron el nombramiento de Citlali Hernández en Morena. | X- Karen Castrejón
Karen Castrejón y Manuel Velasco celebraron el nombramiento de Citlali Hernández en Morena. | X- Karen Castrejón

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reafirmó su alianza con el Movimiento de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones del 2027, luego de que ayer Morena nombró a Citlalli Hernández, exsecretaria de las Mujeres, como la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

Esto ocurre pocos días después de que Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, afirmó que apoyarán al candidato de su partido para competir por la gubernatura de San Luis Potosí en los próximos comicios, asegurando que en ese estado rebasan a Morena en el número de votos.

A esto se sumó que Jesús Sesma, diputado y líder del Partido Verde en la Ciudad de México, dijo que podrían competir solos en la capital del país e incluso, acusó que no han tenido comunicación con Morena en al menos un año.

Sin embargo, Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde, junto con Manuel Velasco y Carlos Puente, coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, publicaron un video para celebrar el nombramiento de Citlalli Hernández.

“Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Citlalli Hernández como la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena”, dice Karen Castrejón al inicio de la grabación.

Aseveró que la 4T es una “alianza y movimiento en el que hemos encontrado coincidencias para transformar la vida del país y han dado cabida para todas y todos”.

Manuel Velasco coincidió con Castrejón, al referirse a la exfuncionaria federal como “una mujer joven, capaz, inteligente y que tiene una gran experiencia”, y considerando que en el 2027 será fundamental “construir” la “alianza ganadora”.

“Ahora, en el 2027, va a ser fundamental para poder construir nuevamente esta alianza, que es una alianza ganadora, que es una alianza que sabe ganar elecciones, que sabe dar resultados de gobierno, como lo ha demostrado nuestra querida presidenta con su liderazgo”, puntualizó.

Por su parte, Carlos Puente Salas se unió al reconocimiento a la labor de Hernández Mora, destacando que ha sido “testigo directo de que fue parte fundamental para la construcción de la alianza del Partido Verde, Morena y del Partido del Trabajo en las elecciones de 2024″, lo cual derivó en “un triunfo contundente” para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Finalmente, Karen Castrejón insistió en que el PVEM siempre apoyará a la presidenta Sheinbaum Pardo, por lo que confía en que con el regreso de Citlalli Hernandez se fortalecerá la alianza.

“Siempre estaremos del lado de la primera presidenta de México. Conocemos a Citlalli y estamos seguros de que nuestra alianza se fortalecerá con su llegada. Desde el Partido Verde, mi querida Citlalli, tienes todo nuestro respeto y cariño”, concluyó.

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