Kenia López Rabadán urge a acatar código rojo tras reportes de la muerte de “El Mencho”: “Manténgase en sus casas”

La caída del líder de CJNG derivó en disturbios y narcobloqueos en ciudades de Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Zacatecas, Tamaulipas y Guanajuato

Kenia López Rabadán se pronuncia
Kenia López Rabadán se pronuncia sobre los hechos de violencia y vehículos incendiados que han surgido tras los reportes de la muerte de El Mencho. (Facebook / Twitter)

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a la paz en medio de una ola de violencia en Jalisco y estados colindantes derivada de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Reportes preliminares difundidos en X y medios locales la mañana de este domingo, indicaron que el líder criminal fue abatido por elementos de la Sedena durante un operativo llevado a cabo en el municipio de Tepalpa.

“Mi solidaridad con los mexicanos que sufren ataques, incendios y bloqueos. Manténganse en sus casas e informados por los canales oficiales. Estados tan importantes como Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Zacatecas, Tamaulipas y Guanajuato (hasta ahora), no deben estar en riesgo por el crimen organizado ni vivir este dolor. Debemos unirnos como sociedad, más allá de diferencias ideológicas; México debe ser nuestra prioridad”, escribió López Rabadán.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, ordenó la implementación del código rojo ante los disturbios generados por el CJGN en la entidad, y anticipó un anuncio de parte de autoridades federales.

En varios puntos de Jalisco
En varios puntos de Jalisco civiles armados han impedido el libre paso a alas autoridades y a la ciudadanía Fotos: Facebook Conociendo México

¿Quién era “El Mencho”

Durante la última década, “El Mencho” se consolidó como el fugitivo más buscado por México y Estados Unidos. Su figura no es solo la de un “capo” más; representa la evolución más violenta y corporativa del narcotráfico en la historia moderna de México.

Originario de Michoacán, Oseguera Cervantes tuvo inicios humildes como sembrador de aguacates antes de emigrar a EEUU, donde fue deportado por tráfico de heroína. Tras su regreso, se integró a las filas policiales y luego a las estructuras delictivas del Cártel de Milenio y el Cártel de Sinaloa.

Bajo su mando, el CJNG pasó de ser un brazo armado (conocido como “Los Matazetas”) a una organización transnacional con presencia en casi todos los estados de México y en varios continentes.

(Información en desarrollo)

