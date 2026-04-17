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UFC Fight Night, EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la pelea de Burns vs Malott

El evento incluye peleas en distintas divisiones dentro de la cartelera preliminar y estelar

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(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

La UFC presenta una nueva función de UFC Fight Night este sábado 18 de abril en Winnipeg, Canadá, con un combate estelar que enfrenta a Gilbert Burns y Mike Malott.

La pelea, dentro de la división de peso wélter, reúne a dos peleadores en momentos distintos, pero con la misma necesidad de sumar una victoria que los mantenga en la contienda dentro de la empresa.

El evento se llevará a cabo en el Life Centre y forma parte de una cartelera que combina experiencia y proyección, con duelos tanto en la función estelar como en las preliminares.

Burns y Malott, presente opuesto en la estelar

(Sam Navarro-USA TODAY Sports)
(Sam Navarro-USA TODAY Sports)

Gilbert Burns llega con presión tras una racha de cuatro derrotas consecutivas. El excandidato al título no compite desde 2025, cuando cayó por nocaut ante Michael Morales, por lo que este combate representa una oportunidad para cambiar su inercia dentro de la UFC.

En contraste, Mike Malott atraviesa un buen momento, con tres victorias consecutivas, incluidas dos por decisión y una por nocaut. Su triunfo más reciente fue ante Kevin Holland en octubre pasado, resultado que lo posiciona como un peleador en ascenso dentro de la división.

El enfrentamiento pone frente a frente experiencia y actualidad competitiva, en un duelo que puede influir en el rumbo de ambos dentro del peso wélter.

Horario y dónde ver UFC Fight Night en México

(Perry Nelson-Imagn Images)
(Perry Nelson-Imagn Images)

La función se realizará el sábado 18 de abril. La cartelera preliminar iniciará a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la cartelera estelar comenzará a las 18:00 horas.

El evento podrá seguirse en México a través de la plataforma de streaming Paramount Plus, que transmite las funciones de la UFC a nivel internacional. Además, Claro Sports ofrecerá cobertura con lo más relevante de la jornada.

Cartelera completa

La función incluye combates en distintas divisiones, con peleadores que buscan avanzar dentro de la organización.

Cartelera estelar:

  • Gilbert Burns vs. Mike Malott (peso wélter)
  • Kyler Phillips vs. Charles Jourdain (peso gallo)
  • Mandel Nallo vs. Jai Herbert (peso ligero)
  • Jasmine Jasudavicius vs. Karine Silva (peso mosca femenil)
  • Thiago Moises vs. Gauge Young (peso ligero)
  • Dennis Buzukja vs. Marcio Barbosa (peso pluma)

Cartelera preliminar:

  • Julien Leblanc vs. Robert Valentin (peso medio)
  • Tanner Boser vs. Gokhan Saricam (peso completo)
  • Melissa Croden vs. Dariya Zheleznyakova (peso gallo femenil)
  • JJ Aldrich vs. Jamey-Lyn Horth (peso mosca femenil)
  • John Castaneda vs. Mark Vologdin (peso gallo)
  • Jamie Siraj vs. Johnn Yannis (peso gallo)

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