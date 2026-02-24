México

Morena inicia procedimiento contra Sergio Mayer por asistir a la Casa de Los Famosos

El diputado será un participante de un reality show y mantendrá su puesto en la Cámara de Diputados

Guardar
Sergio Mayer solicitó licencia para
Sergio Mayer solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo como diputado federal. | Jovani Pérez

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, confirmó en un video del medio La Capital que se ha iniciado un procedimiento interno en relación con el diputado Sergio Mayer, quien solicitó licencia para poder ingresar al reality show “La Casa de Los Famosos”.

En el video se le pregunta a Luisa María Alcalde sobre Sergio Mayer, la presidenta de Morena no dio opiniones personales, se limitó a decir: “Eso le corresponde a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, entiendo que ya abrió un procedimiento, ya ellos les toca evaluar.

Sergio Mayer defiende su presencia en “La Casa de Los Famosos”

(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Sergio Mayer justificó su salida de la Cámara de Diputados para incorporarse al popular programa La Casa de los Famosos y sostiene que su decisión busca enviar un mensaje positivo a la comunidad latina en el contexto de la relación México-Estados Unidos.

Tras tramitar una licencia indefinida y dejar su puesto como diputado federal el pasado 17 de febrero, Mayer se manifestó convencido de que los realities showsson una plataforma idónea para exhibir valores y principios de figuras públicas.

El permiso para ausentarse del Congreso mexicano fue concedido apenas unos días después del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones. Ya dentro del encierro televisivo producido por Telemundo, Mayer enfrenta cuestionamientos recurrentes sobre la pertinencia de abandonar su labor como servidor público para integrarse al elenco del reality.

En un video divulgado previo a su ingreso a La Casa de los Famosos, el ex integrante de Garibaldi defendió su determinación de participar. Mayer afirmó: “El público puede ver cómo los participantes reaccionan a ciertos momentos y presiones, desnudando el alma y la mente de quienes participan. Ahí se exponen de manera directa las bases y los principios, la ética y moral, no sólo de celebridades y artistas, sino también del público”.

El legislador de Morena aseguró que esta transparencia en la conducta de los participantes motivó su aceptación de la invitación de Televisa. Añadió que identifica una oportunidad estratégica para fortalecer el vínculo cultural entre México y Estados Unidos, utilizando los canales de comunicación que brindan este tipo de espectáculos.

Mayer señaló explícitamente: “Hoy en día, la coyuntura política y social con Estados Unidos nos invita a hacer una reflexión de nuestra relación con ese país (...) a través de los nuevos canales de comunicación como los realities shows, podemos mandar mensajes concretos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina; el ejemplo es el show de Bad Bunny.

Propuestas de Sergio Mayer como diputado federal

Las cinco propuestas de Sergio
Las cinco propuestas de Sergio Mayer sobre trata de personas y Guardia Nacional entre 2025 y 2026 no lograron ser aprobadas en el Congreso. (Foto: Telemundo)

Sergio Mayer ha presentado un total de 26 iniciativas desde 2018 en la Cámara de Diputados, participando en 608 votaciones legislativas, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.

Durante 2025 y 2026, Mayer presentó cinco iniciativas relacionadas con la trata de personas y con la Guardia Nacional. En los años 2023 y 2024, el portal oficial no muestra iniciativas registradas a su nombre.

Desde su primer periodo como diputado federal de Morena en 2018, Mayer propuso decretar la inscripción con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la frase “Muralismo Mexicano 1921-2021”. Esta iniciativa fue desechada.

Durante 2019, el legislador impulsó ocho iniciativas principalmente vinculadas a la cultura. Entre ellas propuso la instauración de la “Medalla Elena Poniatowska” para personalidades destacadas en la cultura mexicana y universal —también desechada— y la medalla “Francisco Toledo” al mérito artístico y de preservación del patrimonio cultural, igualmente descartada.

Temas Relacionados

MorenaSergio MayerCasa de Los FamososCámara de DiputadosPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de

UNAM abre Mega Centro de Vacunación contra el sarampión: hasta este día operará al sur de la CDMX

La máxima casa de estudios del país detalló que aplicará más de 7 mil dosis por día en esta sede

UNAM abre Mega Centro de

La UAM regresa a clases presenciales tras operativo de seguridad por muerte de El Mencho

Diversas instituciones habían instruido a tener actividades en línea como medida preventiva

La UAM regresa a clases

Cae “El Conta” en Morelos, presunto operador de la Unión Tepito y asistente de un exalcalde

Edgar “N” fue arrestado en una plaza comercial junto con una mujer

Cae “El Conta” en Morelos,

Vinculan a proceso a un hombre y una mujer por explotación sexual contra una menor de 14 años en CDMX

Los informes de la Fiscalía capitalina señalan que la víctima era abusada sexualmente por su tío y su madre recibía dinero a cambio

Vinculan a proceso a un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Conta” en Morelos,

Cae “El Conta” en Morelos, presunto operador de la Unión Tepito y asistente de un exalcalde

A un día de la muerte de El Mencho, Sheinbaum y el Ejército reciben respaldo de EEUU

Este es el video sobre el operativo contra “El Mencho” que fue desmentido por el Gabinete de Seguridad

Reportan bloqueo carretero en Autlán de Navarro: municipio confirma suspensión de clases y Código Rojo

Comparece en EEUU “Don Fido”, presunto líder del Cártel de Sinaloa acusado de tráfico de fentanilo y cocaína

ENTRETENIMIENTO

Carlos Espejel recuerda cuando le

Carlos Espejel recuerda cuando le dio trabajo a Eugenio Derbez de su patiño: “Fui su maestro”

José José y Anel le ocultaron a su hija Marysol que tuvo cáncer a los 16 años, se enteró de forma muy violenta

Rafael Amaya será ‘El Chapo’ Guzmán en nueva narcoserie producida por Emma Coronel

Pati Chapoy afirma que ‘sacaría a patadas’ a los therians si se encuentra con ellos: “Quieren ser perros”

Jesús Gama de Mariachi Gama 1000 denuncia asalto en restaurante de Tlalnepantla: “Lo encañonaron por 150 mil pesos”

DEPORTES

Por esta razón Gilberto Mora

Por esta razón Gilberto Mora podría perderse el Mundial 2026

Reportan que Gabriel Milito interesa en el River Plate de Argentina tras salida de Marcelo Gallardo

Copa Mundial de Clavados 2026 se realizará en Jalisco pese a inseguridad, confirma Rommel Pacheco

Así entrenó la Selección Mexicana en Querétaro tras jornada violenta en el país por cárteles mexicanos

Esta es la postura de Islandia tras jornada violenta en México previo a su juego amistoso en el Estadio Corregidora