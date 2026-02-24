Morena inicia procedimiento contra Sergio Mayer por asistir a la Casa de Los Famosos

Sergio Mayer solicitó licencia para separarse temporalmente del cargo como diputado federal. | Jovani Pérez

Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, confirmó en un video del medio La Capital que se ha iniciado un procedimiento interno en relación con el diputado Sergio Mayer, quien solicitó licencia para poder ingresar al reality show “La Casa de Los Famosos”.

En el video se le pregunta a Luisa María Alcalde sobre Sergio Mayer, la presidenta de Morena no dio opiniones personales, se limitó a decir: “Eso le corresponde a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, entiendo que ya abrió un procedimiento, ya ellos les toca evaluar”.

Sergio Mayer defiende su presencia en “La Casa de Los Famosos”

(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Sergio Mayer justificó su salida de la Cámara de Diputados para incorporarse al popular programa La Casa de los Famosos y sostiene que su decisión busca enviar un mensaje positivo a la comunidad latina en el contexto de la relación México-Estados Unidos.

Tras tramitar una licencia indefinida y dejar su puesto como diputado federal el pasado 17 de febrero, Mayer se manifestó convencido de que los “realities shows” son una plataforma idónea para exhibir valores y principios de figuras públicas.

El permiso para ausentarse del Congreso mexicano fue concedido apenas unos días después del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones. Ya dentro del encierro televisivo producido por Telemundo, Mayer enfrenta cuestionamientos recurrentes sobre la pertinencia de abandonar su labor como servidor público para integrarse al elenco del reality.

En un video divulgado previo a su ingreso a La Casa de los Famosos, el ex integrante de Garibaldi defendió su determinación de participar. Mayer afirmó: “El público puede ver cómo los participantes reaccionan a ciertos momentos y presiones, desnudando el alma y la mente de quienes participan. Ahí se exponen de manera directa las bases y los principios, la ética y moral, no sólo de celebridades y artistas, sino también del público”.

El legislador de Morena aseguró que esta transparencia en la conducta de los participantes motivó su aceptación de la invitación de Televisa. Añadió que identifica una oportunidad estratégica para fortalecer el vínculo cultural entre México y Estados Unidos, utilizando los canales de comunicación que brindan este tipo de espectáculos.

Mayer señaló explícitamente: “Hoy en día, la coyuntura política y social con Estados Unidos nos invita a hacer una reflexión de nuestra relación con ese país (...) a través de los nuevos canales de comunicación como los realities shows, podemos mandar mensajes concretos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina; el ejemplo es el show de Bad Bunny”.

Propuestas de Sergio Mayer como diputado federal

Las cinco propuestas de Sergio Mayer sobre trata de personas y Guardia Nacional entre 2025 y 2026 no lograron ser aprobadas en el Congreso. (Foto: Telemundo)

Sergio Mayer ha presentado un total de 26 iniciativas desde 2018 en la Cámara de Diputados, participando en 608 votaciones legislativas, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.

Durante 2025 y 2026, Mayer presentó cinco iniciativas relacionadas con la trata de personas y con la Guardia Nacional. En los años 2023 y 2024, el portal oficial no muestra iniciativas registradas a su nombre.

Desde su primer periodo como diputado federal de Morena en 2018, Mayer propuso decretar la inscripción con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la frase “Muralismo Mexicano 1921-2021”. Esta iniciativa fue desechada.

Durante 2019, el legislador impulsó ocho iniciativas principalmente vinculadas a la cultura. Entre ellas propuso la instauración de la “Medalla Elena Poniatowska” para personalidades destacadas en la cultura mexicana y universal —también desechada— y la medalla “Francisco Toledo” al mérito artístico y de preservación del patrimonio cultural, igualmente descartada.