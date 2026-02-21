México

Estas son las iniciativas que ha presentado Sergio Mayer, diputado de Morena que participa en La Casa de los Famosos

El diputado con licencia ha presentado 26 iniciativas desde el 2018 y ha participado en 608 votaciones

(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El actor Sergio Mayer ha sido electo dos veces como diputado federal de Morena desde el 2018, por lo que lleva poco más de seis años ocupando el cargo, durante los cuales ha propuesto diversas iniciativas y participado en votaciones como la Reforma Judicial.

Sin embargo, esta semana solicitó licencia para dejar de forma temporal su labor como diputado federal, para participar en la nueva edición del programa de televisión ‘La Casa de los Famosos’, que produce Telemundo.

Esto generó críticas en contra de Mayer Bretón por su trabajo como legislador y “responsabilidad” con dicho cargo, e incluso, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, le hizo un llamado a actuar con honorabilidad y ética.

¿Qué iniciativas a propuesto Sergio Mayer como diputado de Morena?

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), el diputado ha presentado 26 iniciativas desde el 2018 y ha participado en 608 votaciones.

En el 2018, propuso un decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la frase: Muralismo Mexicano 1921-2021, la cual fue desechada.

En el 2019, presentó ocho propuestas, entre las que están:

  • Otorgar anualmente la Medalla Elena Poniatowska, a quienes hayan destacado en el ámbito de la cultura mexicana y universal, así como su vocación social para la difusión y preservación del patrimonio cultural nacional. la cual fue desechada.
  • Otorgar la medalla -Francisco Toledo- al mérito cultural, artístico y de preservación del patrimonio cultural, pero fue desechada.
  • Crear la Presea General Emiliano Zapata Salazar, al mérito por la Lucha Social en México. También fue desechada.
  • Reforma el artículo 18-B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de plataformas digitales y financiamiento a la inversión y estímulos al cine nacional. Desechada.
  • Posibilitar el financiamiento privado y público a los partidos políticos para actividades ordinarias y específicas y dejando al de tipo público exclusivamente para efectos de campañas. (Desechada).
  • Determinar que los diputados y senadores podrán ser reconvenidos por los órganos de gobierno de su respectiva Cámara cuando sus manifestaciones infrinjan los límites dispuestos en la CPEUM. (Desechada).
  • Precisar el concepto de libro y derogar la disposición que establece que no se pagará IVA por libros periódicos y revistas. (Publicada en Diario Oficial de la Federación).
  • Fomentar el reemplazo de materiales y productos que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos, por similares de características biodegradables. (Desechado).

En 2020 y 2021 propuso:

se declara el 21 de mayo de cada año como el -Día Nacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo-.

  • Inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Andrés Henestrosa Morales.
  • Promover el diseño, implementación y evaluación de mecanismos de fomento económico, apoyos y estímulos fiscales para las Mipyme de cultura.
  • Crear el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE).
  • fortalecer la industria cinematográfica a través del otorgamiento de estímulos fiscales.
  • Inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Pleno la Cámara de Diputados el nombre del autor y compositor mexicano -Armando Manzanero Canché, entre otras que no procedieron.

En el mismo portal no hay propuestas registradas en 2024 y 2023, mientras que en 2025 y 2026 propuso un total de cinco iniciativas relacionadas a la trata de personas y a la Guardia Nacional, pero ninguna fue aprobada.

