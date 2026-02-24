José José y Anel le ocultaron a su hija Marysol que tuvo cáncer a los 16 años, se enteró de forma muy violenta

La noticia sobre el cáncer oculto de Marysol Sosa revela el temor y la incertidumbre vividos por la familia de José José (Instagram: @marysol_sosa // @anelnorenamx)

La confesión de que José José y Anel Noreña ocultaron a su hija Marysol Sosa un diagnóstico de cáncer cuando tenía 16 años revela una dimensión poco conocida de la vida privada del cantante y su familia.

El episodio marcó profundamente a Marysol, quien atravesó el tratamiento sin tener claridad sobre la gravedad de su situación, un secreto que influyó de forma decisiva en sus creencias y su proyecto de vida, según relató la propia artista en una entrevista con Melo Montoya.

Al recordar los detalles del diagnóstico, Marysol Sosa contó que, durante su adolescencia, la aparición de una protuberancia detrás de su oreja izquierda fue el punto de partida de todo.

Inicialmente, la familia asumió que se trataba de una infección menor, pero después de acudir a una dermatóloga que extrajo el bulto, la lesión reapareció primero mes y medio después y luego tres semanas más tarde.

José José y Anel Noreña tomaron la difícil decisión de ocultar el diagnóstico de cáncer a su hija Marysol durante su adolescencia (Foto: Jose Joel Sosa)

Finalmente, recurrieron a una especialista en otorrinolaringología, quien realizó exámenes cuyos resultados Marysol no llegó a conocer en ese momento. Solo años después comprendió la verdadera naturaleza de su enfermedad: un cáncer muy agresivo, mantenido en secreto tanto por José José como por Anel Noreña debido al temor y la incertidumbre respecto a su pronóstico.

Marysol Sosa afirmó que entre los 17 y los 19 años vivió una etapa de incertidumbre total. “Mi transcurso de vida entre mis 17 y mis 19 años fue muy especial porque entre que no me dijeron qué tenía, cuál era mi diagnóstico no me lo dijeron luego luego. Sobre todo porque a mi papá le dio mucho miedo. Mi mamá no sabía qué hacer, pero mi papá tenía miedo”, recordó la hija de José José, según recogió Melo Montoya.

Los años de silencio y el momento de la verdad

El impacto de este secreto familiar se manifestó de manera abrupta el día que sus padres, finalmente, le revelaron la verdad. José José fue quien, en un momento de tensión, le comunicó crudamente su diagnóstico:

“Mi papá llegó a la casa, yo no traía suéter y no sé qué me vio… me zangoloteó y me dijo ‘es que estás enferma de cáncer y te vas a morir’, se acercaba mi madre y ya venía mi hermano de este lado”.

Marysol Sosa convivió con una grave enfermedad sin conocer la verdad durante su tratamiento y recuperación (Marysol Sosa)

Esta revelación llegó cuando Marysol estaba considerando estudiar teatro musical en el extranjero, lo que añadía complejidad emocional a la noticia.

A pesar de conocer la gravedad del diagnóstico tiempo después, Marysol Sosa declaró que nunca reprochó a sus padres su actitud. Al contrario, este momento la llevó a abrazar el cristianismo como fuente de fortaleza.

“Nunca les reclamé, pero el día en que me lo dijeron fue mi llegada con Jesús, mi llegada a decirle ‘Señor, ¿quién eres tú?, por favor, no me quiero morir’. Y lloraba no con miedo sino con horror, con terror porque me lo confesaron así, como de telenovela”, expresó Sosa Noreña.

La recuperación después de una operación compleja

Tras el diagnóstico, Marysol Sosa fue intervenida quirúrgicamente para retirar el tumor, el cual describió como “un racimo de uvas” ubicado detrás de la oreja. El proceso médico, sumado al apoyo familiar y su renovada fe, permitió su recuperación a lo largo de dos años.

La confesión del diagnóstico de cáncer por parte de José José marcó un punto de inflexión emocional en la vida de Marysol Sosa (Cuartoscuro/Instagram/@marysolsosaofficial)

Gracias a la cirugía y a los tratamientos posteriores, pudo superar la enfermedad, lo que le permitió retomar su vida y permanecer activa en el ámbito artístico.

Previamente, la hija de José José había mencionado otros episodios difíciles dentro del entorno familiar, como su percepción de la adicción al alcohol por parte del cantante. Relató que en su infancia, cuando percibían que su padre había consumido alcohol, los hermanos Sosa se resguardaban en sus habitaciones mientras el artista optaba por salir de la casa, un patrón que se repetía y que fue reconociendo con el tiempo.

La revelación de Marysol Sosa permite conocer los mecanismos de silencio y protección que operaron en una de las familias más expuestas del espectáculo mexicano. El testimonio muestra cómo estos episodios trascienden el ámbito privado para convertirse en parte de la memoria colectiva.