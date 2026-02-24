Jacky Ramírez posa en Playboy a meses del asesinato de su presunto ex novio ‘La Flaca’, operador del CJNG

Jacky Ramírez posa en Playboy a unos meses del asesinato de su presunto ex novio ‘La Flaca’, operador del CJNG (Foto: Jacky Ramírez/ Jesús Aviles)

Jacky Ramírez, conocida por su participación en el reality “Acapulco Shore” y su rol como creadora de contenido digital, protagoniza la portada más reciente de Playboy México.

La publicación, difundida en la cuenta oficial de la revista el 1 de febrero, presenta a Ramírez bajo el título “Puro Beauty Power” y resalta su enfoque en la sexualidad libre y la autenticidad.

Según Playboy México, la entrevista exclusiva con la influencer revela “sus confesiones más intensas”, lo que ha generado numerosas reacciones en redes sociales.

La propia Jacky Ramírez agradeció públicamente la oportunidad de aparecer en la portada, mientras figuras del espectáculo y seguidores sumaron mensajes de apoyo y emojis positivos en la publicación, que superó las 2.900 reacciones.

Jacky Ramírez, una modelo e influencer que participó en los reality shows Enamorándonos y Acapulco Shore (Foto: Instagram)

La presencia de la ex integrante de “Acapulco Shore” en la revista ha sido interpretada como una afirmación de su imagen como figura que desafía estereotipos y promueve la autoaceptación.

El trasfondo: el asesinato de “La Flaca” y una relación bajo escrutinio

El contexto de la portada cobra relevancia por el reciente asesinato de Fernando González Núñez, conocido como “La Flaca”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El 1 de febrero, una masacre en el bar Los Cantaritos, en Querétaro, dejó un saldo de 10 muertos y 13 heridos, situando a González Núñez como el objetivo principal del ataque.

Las investigaciones han revelado la existencia de una relación cercana entre Jacky Ramírez y “La Flaca”. Distintas publicaciones en redes sociales exhiben coincidencias de lugares y fechas, además de imágenes de ambos posando juntos en playas y ciudades como Bogotá.

Aunque la influencer nunca publicó fotos en sus perfiles junto a él, han salido a la luz registros de viajes y momentos compartidos, incluyendo imágenes en la Plaza de Bolívar en Colombia, donde ambos sostienen la bandera del país.

(Instagram)

Evidencias de la relación: viajes, fotos y redes sociales

Entre las fotografías difundidas se encuentra una en la que Jacky Ramírez aparece en bikini junto a “La Flaca”, quien viste gafas de sol y pantalones cortos, ambos en actitud relajada en un entorno playero. La imagen fue tomada durante un viaje en Colombia hace aproximadamente año y medio.

En otra serie de publicaciones, ambos posan por separado en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, con la bandera colombiana. Las fechas y localizaciones de las imágenes coinciden, lo que sugiere que compartieron el viaje.

En el perfil de Instagram de Ramírez se encuentra una foto de ella en ese lugar con vestimenta casual y botas negras, mientras que González Núñez la utilizó como foto de perfil en Threads.

Las historias de Instagram de Jacky Ramírez sobre su viaje a Colombia también muestran videos de un establecimiento privado, aparentemente un restaurante, decorado con pétalos de rosa y música en vivo, lo que refuerza la percepción de una relación cercana entre ambos.

Carrera y polémicas de Jacky Ramírez

(Instagram)

La trayectoria de Jacky Ramírez, de 25 años, ha estado marcada por la polémica desde su aparición en el programa “Enamorándonos” de TV Azteca en 2019.

Su salida del reality se debió a que mantenía una relación sentimental fuera del programa, lo que violaba las reglas del show. Posteriormente, su ingreso a Acapulco Shore, el popular reality de MTV, consolidó su fama por su carácter directo y confrontativo, así como por los conflictos con otros participantes.

Tras su paso por la televisión, Ramírez se estableció como influencer en redes sociales, alcanzando más de un millón de seguidores en Instagram bajo el perfil jackyoficial_. Su incursión en plataformas como OnlyFans, donde comparte contenido exclusivo, y su participación en Survivor México en 2022, ampliaron su presencia en el mundo digital y en la industria del entretenimiento.

Entre los destinos que ha visitado se encuentran Cuba, Dubái y Perú, donde la influencer documentó su estilo de vida y consolidó una imagen de lujo y glamour en redes sociales.

Jacky Ramírez, ex Acapulco Shore, regresa a la tele tras ser vinculada con la ‘La Flaca, famoso miembro del CJNG (Foto: MTV)

Quién es la “La Flaca”, fallecido operardor del CJNG

Fernando González Núñez, alias “La Flaca”, era identificado como operador criminal de una célula del CJNG, organización señalada por su alta peligrosidad y su capacidad de operar a nivel nacional.

En sus redes sociales, González Núñez exhibía vehículos de lujo, joyas, armas y viajes, en una estrategia de ostentación similar a la de otros integrantes de grupos criminales. El asesinato de “La Flaca” en Querétaro puso en evidencia el nivel de violencia vinculado a la organización dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Las coincidencias entre publicaciones de Jacky Ramírez y González Núñez han alimentado las especulaciones sobre su relación. Hasta el momento, la influencer no ha emitido declaraciones públicas sobre el vínculo.