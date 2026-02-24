Ésta es la fortuna de Elon Musk, el empresario más rico del mundo criticó a Sheinbaum por acciones contra el narco

Musk criticó a Sheinbaum por medio de su cuenta de X.

Elon Musk, la persona más rica del mundo, dueño de empresas como Space X y Tesla, criticó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo por medio de su cuenta de la red social X, misma que también le pertenece.

El lunes, el magnate de origen sudafricano acusó que la mandataria mexicana se ha negado a cobatir a los cárteles del narcotráfico.

El empresario publicó un mensaje en su cuenta de X en respuesta a una publicación sobre declaraciones de la mandataria del pasado 5 de noviembre de 2025.

En un fragmento de video sobre el que respondió, se escucha a Sheinbaum defendiendo su estrategia de seguridad, y afirma que “volver a la guerra contra el narco no es una opción”.

Ante esto, el empresario dijo que Sheinbaum “solo repite lo que le dicen sus jefes del cártel”.

(X)

Elon Musk sugirió que la mandataria mexicana carece de voluntad propia frente al crimen organizado al comparar el castigo del cártel con un “Plan de Mejora de Rendimiento (PIP en unglés)”.

Este es un proceso empresarial para optimizar los resultados de un empleado, detallando los pasos que debe seguir para alcanzar sus metas.

“Solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel. Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un “plan de mejora del rendimiento”..., posteó Musk.

Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se ha expresado sobre el tema, señalando que los cárteles de la droga gobiernan México y que la presidenta Sheinbaum les tiene miedo.

Morenistas salen en defensa de Sheinbaum

Ante las declaraciones de Musk, miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) salieron en defensa de Sheinbaum.

Personalidades de Morena salieron en defensa de Sheinbaum.

Una de ellas fue l,a presidenta del partido, Luisa María Alcalde, quien condenó las “declaraciones irresponsables” de Musk.

“La riqueza no otorga autoridad moral. Puede comprar cohetes, puede comprar empresas como Tesla, puede comprar una red social como X e incluso manipularla. Lo que no compra es legitimidad frente a un pueblo”, señaló Alcalde Luján.

En un video compartido en sus redes sociales, Alcalde señaló que si a Musk realmente le preocupa el fenómeno del narcotráfico, debería empezar por asumir su tramo de responsabilidad al ser dueño de una red social tan poderosa y no difundir campañas contra las drogas.

Alcalde enfatizó que México es un país al que se le respeta y que “no acepta juicios desde el privilegio”.

Por su parte, Andrea Chávez Treviño, senadora por Morena en Chihuahua, también respondió al dueño de X, que no puede estar más alejado de la realidad, pues en México “tenemos una Presidenta valiente, que comanda a las Fuerzas Armadas que abatieron al criminal más peligroso del país”.

Luisa María Alcalde reclamó a Musk la crítica hacia la presidenta de México.

Jenaro Villamil, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), exigió a Musk hacerse responsable de su plataforma llena de “narcocuentas y fakenews”.

“¿Por qué la falta de respeto a una jefa de Estado, señor Elon Musk?”, posteó Villamil.

“El último operativo demuestra que no se debe subestimar a las fuerzas armadas y de seguridad de México: han actuado con resiliencia y dedicación, protegiendo tanto a ciudadanos mexicanos como estadounidenses”, posteó el senador Alejandro Murat, quien también salió en defensa de la titular del Ejecutivo.

Murat también pidió honrar a los militares que sirvieron y se sacrificaron por la paz y entender que “el enemigo no son nuestros gobiernos, sino las organizaciones criminales que amenazan a ambas naciones”.

¿Cuánto dinero tiene Elon Musk?

Elon Musk es un empresario de origen sudafricano que se convirtió en la persona más rica del planeta.

Elon Musk cuenta con una fortuna de más de USD 800 mil millones. (Europa Press)

Es dueño de novedosas compañías como Neuralink, Tesla, Space X y la red social X.

De acuerdo con el sitio Real Times Billionaires de Forbes, misma que lleva el registro en tiempo real de las fortunas de los hombres más ricos del planeta, Musk cuenta actualmente con una impresionante fortuna de USD 836 mil 600 millones, una cifra que nunca antes en la historia se había registrado.