Cultura anuncia conciertos y festivales gratuitos en 2026: Carin León encabezará uno de los eventos

Claudia Curiel de Icaza (especial)

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza anunció el “Circuito Nacional de Festivales por la Paz”, durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum este 24 de febrero en Palacio Nacional.

“Un circuito sin precedentes en el país, al que vamos a llevar festivales y conciertos gratuitos. Grandes, medianos, comunitarios y de diversos géneros”, expresó la funcionaria.

Todas las entidades federativas serán parte de este programa cultural impulsado por el gobierno en coordinación con los municipios de cada región, con el objetivo de llegar a 7 millones de jóvenes y fomentar su participación en estas actividades.

“La idea principal es tener un alcance nacional, territorial y comunitario que promueva la participación colectiva y el bienestar social. Se trata de cultura sin barreras, sin boletos, sin exclusión; acceso libre para todos y todas”, aseguró Curiel.

Calendario del Circuito Nacional de Festivales por la Paz

Claudia Curiel presentó el calendario inicial de los eventos musicales que se tienen programados para los siguientes meses del año, donde destaca:

Marzo

Festival Territorios de Paz en Baja California con presentaciones de regional mexicano.

Conciertos de jazz por parte del CENART en la Ciudad de México.

Festival de Primavera con banda tradicional en el Centro Histórico de Oaxaca.

Parcur el evento de hip-hop y rap en Chapultepec, CDMX.

Abril

Feria de Puebla con la participación de múltiples artistas de música electrónica.

Feria del Lago con cantantes del genero pop, rock y cumbia en la región de Aguascalientes.

Concierto por la paz con música de SKA y rock urbano en Ecatepec, Estado de México.

Mayo

Feria de la Cebada protagonizado por el Folklore Latinoamericano en Tabasco.

Festival de la Frontera Tamaulipeco con música norteña en Tamaulipas.

Festival de Mayo con artistas de rock, hip-hop, trap, ska y reggae.

Junio

Festival de corazón del norte encabezado por cantantes de regional mexicano en Durango.

Carin León se convierte en el primer artista anunciado para el Circuito Nacional de Festivales por la Paz. crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Carin León se convierte en el primer artista del programa cultura por la paz

Durante la mañanera del pueblo, la secretaría de Cultura informó que el cantante encargado en inaugurar el Circuito Nacional de Festivales por la Paz será Carin León en Tijuana con un espectáculo completamente gratuito para todos sus fanáticos.

“Hoy queremos anunciar a uno de los artistas mexicanos de regional que ha sido uno de los más importantes no sólo en México, sino en el mundo que no hace apología de la violencia, hace canciones de amor y de muchísimo orgullo de nuestro país”, destacó la servidora pública.

Resaltó que el artista cuenta con más de 20 millones de escuchas, superando a varios intérpretes internacionales, siendo el primero en presentarse en uno de los recintos más importantes de Las Vegas.

Presupuesto para el evento cultural

Ante el anunció de la iniciativa cultural enfocada en conciertos y festivales, se le cuestionó a la funcionaria sobre el monto que se tiene reservado para estas actividades en todas las regiones del país.

“PROFEST este año estaba en 50 millones de pesos, subió a 100 millones de pesos, lo cual duplica”, declaró Claudia Curiel de Icaza.