‘La Mañanera’ de hoy martes 24 de febrero: nuevo programa del Bienestar “Jóvenes Transformando México”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

13:49 hsHoy
13:49 hsHoy

Aumentan meta para la construcción de bachilleratos: se suman 100 nuevos planteles

13:44 hsHoy

¿En qué consiste el nuevo programa Jóvenes Transformando México?

Abraham Carro Toledo, Director General del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), informó que se trata de un programa para atender de manera integral “para garantizar el derecho a la felicidad, a la paz y a una vida plena” de los jóvenes a través del fortalecimiento a en la educación mexicana.

13:42 hsHoy

Claudia Sheinbaum confirma que mañana presenta reforma electoral

La presidenta sostuvo que el día de mañana, miércoles 25 de febrero, presentará en su conferencia de prensa su proyecto de reforma electoral.

13:39 hsHoy

Día de la Bandera de México

El Gobierno de México reprodujo un video para conmemorar el Día de la Bandera mexicana que se recuerda cada 24 de febrero.

El escudo de armas de México decora una bandera de gran tamaño en la Plaza del Zócalo, en la Ciudad de México, el 13 de noviembre de 2025. (AP Foto/Claudia Rosel)
13:34 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saludó a la ciudadanía, indicó que este martes es un día “muy frío, estamos a 3 grados”.

Este día, la mandataria presentará una estrategia del fortalecimiento a la estrategia de atención a los jóvenes, la cual llevará por nombre Jóvenes Transformando México.

  • Citlali Hernández Mora, secretaria de Mujeres.
  • Claudia Curiel, secretaria de Cultura
  • Romel,
  • Carlos Torres,
  • Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Media Superior.
12:51 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

