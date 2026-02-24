‘La Mañanera’ de hoy martes 24 de febrero: nuevo programa del Bienestar “Jóvenes Transformando México”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional . Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

Este día, la mandataria presentará una estrategia del fortalecimiento a la estrategia de atención a los jóvenes, la cual llevará por nombre Jóvenes Transformando México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saludó a la ciudadanía, indicó que este martes es un día “muy frío, estamos a 3 grados”.

El Gobierno de México reprodujo un video para conmemorar el Día de la Bandera mexicana que se recuerda cada 24 de febrero.

La presidenta sostuvo que el día de mañana, miércoles 25 de febrero , presentará en su conferencia de prensa su proyecto de reforma electoral .

Abraham Carro Toledo , Director General del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) , informó que se trata de un programa para atender de manera integral “para garantizar el derecho a la felicidad, a la paz y a una vida plena” de los jóvenes a través del fortalecimiento a en la educación mexicana.

