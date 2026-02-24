México

Carlos Espejel recuerda cuando le dio trabajo a Eugenio Derbez de su patiño: “Fui su maestro”

Con sinceridad, Carlos Espejel recordó la etapa en la que le abrió la puerta a Eugenio Derbez, quien atravesaba un complicado momento económico y aceptó ser su patiño en el teatro

Guardar
Carlos Espejel ofreció trabajo como
Carlos Espejel ofreció trabajo como patiño a Eugenio Derbez durante una crisis económica del comediante, según una entrevista con René Franco (IG)

Carlos Espejel recordó haber ofrecido trabajo como patiño a Eugenio Derbez durante una etapa de dificultades económicas del comediante, según relató en una entrevista con el periodista René Franco.

El ofrecimiento se produjo cuando Espejel actuaba en la pastorela Un diablo anda suelto, junto a Édgar Rico; tras la salida de Manuel ‘El Loco’ Valdés del elenco, Rico sugirió incluir a Derbez en el proyecto, lo que más tarde se tradujo en un éxito.

“Yo he sido maestro de muchas generaciones. Y Eugenio de alguna forma es... pues mi muchacho. Lo invité a trabajar conmigo. Yo trabaja con Édgar Rico en una pastorela que se llamaba ‘Un diablo anda suelto’. Édgar me invitó a actuar y luego invitamos al Loquito Valdés. Luego ya no pudo estar el Loquito y Édgar invitó a Eugenio”.

Espejel le dio trabajo a Derbez en una crisis económica

El actor destacó que su trayectoria desde niño en Televisa le facilitó compartir conocimientos con colegas de varias generaciones, como Eugenio, y expresó sentir orgullo al considerarlo “mi muchacho”.

El ofrecimiento para integrarse a
El ofrecimiento para integrarse a la pastorela 'Un diablo anda suelto' surgió tras la salida de Loquito Valdés del elenco (Cuartoscuro)

Espejel también rememoró que le pidió a su madre que contactara a Derbez para hacerlo partícipe de un show en Long Beach, California, convencido de su talento: “Yo dije: qué chavo más talentoso”.

Por aquellos años, Derbez aceptó el papel de patiño en medio de una crisis financiera, experiencia que marcó el inicio de su colaboración profesional con Espejel. Además, evocó una rutina que realizaron juntos, donde interpretó a Chiquidrácula, su personaje más popular.

“Yo dije: qué chavo más talentoso. Y luego le pedí a mi mamá... porque iba yo a hacer un show en Long Beach, California, que le hablara a este chavo. Es un chavo bien talentoso. Eugenio vivía, él lo ha dicho, en una etapa de crisis económica y fíjate: aceptó ser mi patiño”, dijo Espejel.

Carlos Espejel compartió que su
Carlos Espejel compartió que su trayectoria en Televisa desde niño le permitió colaborar con diferentes generaciones de artistas (Foto: Instagram @chismografo_mx)

Del foro de Chiquilladas a consolidar una trayectoria en la comedia

Carlos Espejel Leguizamo (Ciudad de México, 21 de abril de 1972) es un actor y comediante mexicano reconocido principalmente por sus trabajos en televisión y doblaje. Alcanzó popularidad desde niño en el programa Chiquilladas, donde interpretó a personajes emblemáticos como Chiquidrácula, una parodia infantil del famoso vampiro, y Carlinflas, inspirado en Cantinflas.

El actor cómico dijo sentirse orgulloso de Derbez

Su participación en este programa le valió el reconocimiento del público y diversos premios como actor infantil.

A lo largo de su trayectoria, Espejel ha trabajado en telenovelas como Quinceañera, Amor en silencio, Morir para vivir y Vivo por Elena. También ha formado parte de programas cómicos como Cero en conducta y Humor es... Los Comediantes, consolidando su presencia en el género humorístico.

El actor manifestó sentirse orgulloso
El actor manifestó sentirse orgulloso de Eugenio Derbez y lo calificó como 'mi muchacho' al recordar sus inicios juntos (Foto: Facebook@Carlitos Espejel)

En el ámbito del doblaje, es ampliamente identificado como la voz de Sid en la versión latinoamericana de la franquicia animada La Era de Hielo y de Willy en la saga de películas de huevos. Además, ha incursionado como conductor en realities y shows de entretenimiento, como Big Brother VIP y Escape perfecto.

En teatro ha colaborado con figuras como Jorge Ortiz de Pinedo y ha realizado giras con espectáculos propios. Su carrera abarca más de cuatro décadas, con participaciones recientes en programas como Los chiquillos de Hoy y Tic tac toc: El reencuentro.

Temas Relacionados

Carlos EspejelEugenio Derbezmexico-entretenimiento

Más Noticias

La UAM regresa a clases presenciales tras operativo de seguridad por muerte de El Mencho

Diversas instituciones habían instruido a tener actividades en línea como medida preventiva

La UAM regresa a clases

Cae “El Conta” en Morelos, presunto operador de la Unión Tepito y asistente de un exalcalde

Edgar “N” fue arrestado en una plaza comercial junto con una mujer

Cae “El Conta” en Morelos,

Vinculan a proceso a un hombre y una mujer por explotación sexual contra una menor de 14 años en CDMX

Los informes de la Fiscalía capitalina señalan que la víctima era abusada sexualmente por su tío y su madre recibía dinero a cambio

Vinculan a proceso a un

Liga MX: la tabla de goleadores tras de la última jornada

Avalancha de goles comienzan a caer en la liga mexicana y estos son sus máximos rompe redes

Liga MX: la tabla de

Asiste representante de México en la ONU a la Junta de Paz de Donald Trump

Héctor Vasconcelos acudió en cumplimiento de instrucciones presidenciales, sin adquirir compromisos vinculantes en el nuevo órgano internacional

Asiste representante de México en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Conta” en Morelos,

Cae “El Conta” en Morelos, presunto operador de la Unión Tepito y asistente de un exalcalde

A un día de la muerte de El Mencho, Sheinbaum y el Ejército reciben respaldo de EEUU

Este es el video sobre el operativo contra “El Mencho” que fue desmentido por el Gabinete de Seguridad

Reportan bloqueo carretero en Autlán de Navarro: municipio confirma suspensión de clases y Código Rojo

Comparece en EEUU “Don Fido”, presunto líder del Cártel de Sinaloa acusado de tráfico de fentanilo y cocaína

ENTRETENIMIENTO

José José y Anel le

José José y Anel le ocultaron a su hija Marysol que tuvo cáncer a los 16 años, se enteró de forma muy violenta

Rafael Amaya será ‘El Chapo’ Guzmán en nueva narcoserie producida por Emma Coronel

Pati Chapoy afirma que ‘sacaría a patadas’ a los therians si se encuentra con ellos: “Quieren ser perros”

Jesús Gama de Mariachi Gama 1000 denuncia asalto en restaurante de Tlalnepantla: “Lo encañonaron por 150 mil pesos”

El Gallo Elizalde estuvo atrapado más de 30 horas en bloqueo por jornada violenta en carretera de Jalisco

DEPORTES

Por esta razón Gilberto Mora

Por esta razón Gilberto Mora podría perderse el Mundial 2026

Reportan que Gabriel Milito interesa en el River Plate de Argentina tras salida de Marcelo Gallardo

Copa Mundial de Clavados 2026 se realizará en Jalisco pese a inseguridad, confirma Rommel Pacheco

Así entrenó la Selección Mexicana en Querétaro tras jornada violenta en el país por cárteles mexicanos

Esta es la postura de Islandia tras jornada violenta en México previo a su juego amistoso en el Estadio Corregidora