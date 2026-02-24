Carlos Espejel recuerda cuando le dio trabajo a Eugenio Derbez de su patiño: “Fui su maestro”

Carlos Espejel ofreció trabajo como patiño a Eugenio Derbez durante una crisis económica del comediante, según una entrevista con René Franco (IG)

Carlos Espejel recordó haber ofrecido trabajo como patiño a Eugenio Derbez durante una etapa de dificultades económicas del comediante, según relató en una entrevista con el periodista René Franco.

El ofrecimiento se produjo cuando Espejel actuaba en la pastorela Un diablo anda suelto, junto a Édgar Rico; tras la salida de Manuel ‘El Loco’ Valdés del elenco, Rico sugirió incluir a Derbez en el proyecto, lo que más tarde se tradujo en un éxito.

“Yo he sido maestro de muchas generaciones. Y Eugenio de alguna forma es... pues mi muchacho. Lo invité a trabajar conmigo. Yo trabaja con Édgar Rico en una pastorela que se llamaba ‘Un diablo anda suelto’. Édgar me invitó a actuar y luego invitamos al Loquito Valdés. Luego ya no pudo estar el Loquito y Édgar invitó a Eugenio”.

Espejel le dio trabajo a Derbez en una crisis económica

El actor destacó que su trayectoria desde niño en Televisa le facilitó compartir conocimientos con colegas de varias generaciones, como Eugenio, y expresó sentir orgullo al considerarlo “mi muchacho”.

El ofrecimiento para integrarse a la pastorela 'Un diablo anda suelto' surgió tras la salida de Loquito Valdés del elenco (Cuartoscuro)

Espejel también rememoró que le pidió a su madre que contactara a Derbez para hacerlo partícipe de un show en Long Beach, California, convencido de su talento: “Yo dije: qué chavo más talentoso”.

Por aquellos años, Derbez aceptó el papel de patiño en medio de una crisis financiera, experiencia que marcó el inicio de su colaboración profesional con Espejel. Además, evocó una rutina que realizaron juntos, donde interpretó a Chiquidrácula, su personaje más popular.

“Yo dije: qué chavo más talentoso. Y luego le pedí a mi mamá... porque iba yo a hacer un show en Long Beach, California, que le hablara a este chavo. Es un chavo bien talentoso. Eugenio vivía, él lo ha dicho, en una etapa de crisis económica y fíjate: aceptó ser mi patiño”, dijo Espejel.

Carlos Espejel compartió que su trayectoria en Televisa desde niño le permitió colaborar con diferentes generaciones de artistas (Foto: Instagram @chismografo_mx)

Del foro de Chiquilladas a consolidar una trayectoria en la comedia

Carlos Espejel Leguizamo (Ciudad de México, 21 de abril de 1972) es un actor y comediante mexicano reconocido principalmente por sus trabajos en televisión y doblaje. Alcanzó popularidad desde niño en el programa Chiquilladas, donde interpretó a personajes emblemáticos como Chiquidrácula, una parodia infantil del famoso vampiro, y Carlinflas, inspirado en Cantinflas.

El actor cómico dijo sentirse orgulloso de Derbez

Su participación en este programa le valió el reconocimiento del público y diversos premios como actor infantil.

A lo largo de su trayectoria, Espejel ha trabajado en telenovelas como Quinceañera, Amor en silencio, Morir para vivir y Vivo por Elena. También ha formado parte de programas cómicos como Cero en conducta y Humor es... Los Comediantes, consolidando su presencia en el género humorístico.

El actor manifestó sentirse orgulloso de Eugenio Derbez y lo calificó como 'mi muchacho' al recordar sus inicios juntos (Foto: Facebook@Carlitos Espejel)

En el ámbito del doblaje, es ampliamente identificado como la voz de Sid en la versión latinoamericana de la franquicia animada La Era de Hielo y de Willy en la saga de películas de huevos. Además, ha incursionado como conductor en realities y shows de entretenimiento, como Big Brother VIP y Escape perfecto.

En teatro ha colaborado con figuras como Jorge Ortiz de Pinedo y ha realizado giras con espectáculos propios. Su carrera abarca más de cuatro décadas, con participaciones recientes en programas como Los chiquillos de Hoy y Tic tac toc: El reencuentro.