Saskia Niño de Rivera reacciona tras la muerte de El Mencho: “Ojalá esto marque el principio del fin del Cártel Jalisco”

Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras el abatimiento de El Mencho - (Foto: Twitter)

El abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, provocó reacciones en distintos sectores.

Tras los hechos, se registraron episodios de violencia en varios estados del país. En ese contexto, la activista Saskia Niño de Rivera fijó postura mediante una serie de mensajes difundidos en la red social X.

Sus publicaciones se centraron en las posibles implicaciones políticas y en el escenario que podría abrirse tras la caída del liderazgo criminal.

“La estructura no se acaba: se fragmenta”

La referencia al Mundial en un post de X, generó un debate en redes sociales por la prioridad que debe darse a la seguridad pública en Jalisco. (X/@saskianino)

En uno de sus mensajes, la activista escribió: “La muerte del Mencho puede tener implicaciones diplomáticas con EE.UU., pero el foco debería estar en la reconfiguración interna del crimen. Cuando cae un liderazgo, no se acaba la estructura: se fragmenta. Y nuestra política criminal sigue quedándose atrás”.

También expresó: “Ojalá esto marque el principio del fin del Cártel Jalisco. Pero los vacíos de poder no se celebran: se gestionan. Guadalajara no puede permitirse un escenario como Culiacán, y mucho menos a cuatro meses del Mundial”.

Más tarde añadió: “Podemos estar ante el principio del fin… o ante el inicio de una nueva etapa más fragmentada y volátil. La diferencia no la marca la caída de un líder. La marca la política pública que viene después”.

Debate en redes por referencia al Mundial

Diversos usuarios criticaron la mención a eventos deportivos en un contexto de crisis por la violencia ligada al crimen organizado en México. (X/@caroooooosgg)

La mención al Mundial de futbol generó una ola de respuestas. Diversos usuarios cuestionaron que se hiciera referencia a un evento deportivo cuando, señalaron, la prioridad debería centrarse en la seguridad de la población de Jalisco.

Las críticas se enfocaron en la frase “y mucho menos a cuatro meses del Mundial”, al considerar que el énfasis debía colocarse exclusivamente en la protección de la ciudadanía ante la violencia.

El intercambio reflejó la tensión social que acompaña los acontecimientos recientes y la sensibilidad en torno a cualquier referencia que no esté vinculada de manera directa con la seguridad pública.

Trayectoria y postura pública

La fundadora de "Reinserta" asegura que es importante conocer la otra versión de los crímenes. Foto: IG Saskia Niño de Rivera

Saskia Niño de Rivera es cofundadora de Reinserta, organización sin fines de lucro que trabaja con mujeres y menores que viven o nacen en prisión, impulsa acciones legales frente a encarcelamientos injustos y desarrolla estrategias de reintegración para adolescentes en conflicto con la ley.

Desde esa plataforma, promueve el fortalecimiento de la seguridad mediante el acompañamiento a niñas, niños y jóvenes expuestos a contextos de violencia.

Con sus recientes declaraciones, la activista se suma a las voces que han expresado su postura ante la situación que atraviesa el país tras el abatimiento del líder criminal y sus posibles repercusiones.