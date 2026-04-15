Al estilo secta, El Temach activa su ‘Modo guerra’ en Argentina y es criticado en redes sociales

El Temach asegura que le habla a hombres vulnerables y no está fundando ninguna secta CRÉDITO: (Instagram/@eltemach)

Al estilo secta, el creador de contenido conocido como El Temach se viralizó tras difundirse un fragmento de su presentación en Argentina en donde hizo corear a sus seguidores un discurso motivacional de acuerdo a su ideología denominada “Modo Guerra”.

En redes sociales circula un video que muestra detalles del escenario durante una de las presentaciones del influencer Luis Castilleja, conocido como El Temach, en el marco de su gira internacional titulada “Solo”.

El formato de sus presentaciones mantiene un patrón reconocible. Al igual que ocurre en sus reuniones y conferencias previas, El Temach utiliza un discurso que él mismo define como motivacional, dirigido principalmente a seguidores hombres jóvenes.

Es reconocido por emitir mensajes en los que invita a los asistentes a “romper con lo que les limita”, a “tomar el control de su vida” y a adoptar las ideas centrales que él propone como guía para la transformación personal.

El ambiente, según los videos difundidos, responde a una estructura similar a la de agrupaciones cerradas: se fomenta la lealtad y la adhesión a la figura del líder, que asume el rol de guía y referente principal.

“Yo prometo ser fuerte. Yo prometo ser disciplinado. Yo prometo cuidar a un compa. Yo prometo cuidarme. Yo prometo ganar. Yo prometo resistir. ¡Modo guerra!“, eran las palabras que el Temach gritaba y que sus seguidores repetían fielmente después de él.

Con una visible euforia del público y del presentador, el Teatro El Nacional Sancor Seguros, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se llenó principalmente de hombres que coinciden con las ideas que difunde este creador de contenido: valorarse más, no relacionarse con con mujeres ‘tóxicas’, priorizarse a ellos, entre otras acciones que apuntan al autocuidado.

Ese es el discurso que el influencer y sus seguidores defienden, solo buscan realzar el valor de los hombres para “que una mujer no los haga sentir menos”, ni se vean envueltos en relaciones donde no se les aprecie “como merecen”. Discursos que, al escucharlos de fondo, lejos de fomentar un autocuidado sano desde la asertividad y reflexión personal, termina convirtiéndose en un discurso de odio hacia las mujeres con el pretexto del bienestar masculino.

Esto se explica con ejemplos como el del video mencionado: un grupo de hombres gritando “modo guerra” de manera más que eufórica, casi agresiva. Aunque de hecho, es de los casos menos explícitos.

Desde que comenzó a viralizarse este creador de contenido, rápidamente fue notorio el estilo con el que se dirige a sus seguidores, a los que llama “compas”. Por ejemplo, en varias de las reuniones de los propios fans, se les veía utilizando el ejercicio como mecanismo para demostrar masculinidad o un valor.

De ahí la crítica que no se hizo esperar cuando las imágenes de esta conferencia en Argentina se hicieron virales en redes sociales.