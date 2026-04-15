Qué cambia en la Pensión Bienestar este año 2026: lo nuevo en reglas, montos y fechas de pago

El apoyo federal presenta una serie de actualizaciones clave en sus reglas, montos y calendario de pagos para este 2026.

La Pensión Bienestar de este año presenta una serie de actualizaciones clave en sus reglas, montos y calendario de pagos. Este apoyo federal, dirigido a personas adultas mayores de 65 años en todo México, mantiene como objetivos principales el fortalecimiento de la protección económica de los adultos mayores y la reducción de la vulnerabilidad social.

Este 2026, las principales novedades en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores incluyen el incremento del monto bimestral, actualizaciones en los requisitos de ingreso y la obligación de utilizar la Tarjeta de Bienestar como único medio para el cobro. Además, se establecen criterios más claros para la actualización de datos y procedimientos ante cualquier situación relacionada con el pago.

Una de las prioridades recientes es asegurar la actualización y verificación permanente de la información personal y de domicilio en el padrón, y la presentación de notificaciones inmediatas ante cambios en la CURP, domicilio o estado de salud.

Montos actualizados y calendario de pagos

Para 2026, quienes participan en el programa reciben una pensión de 3 mil 200 pesos al mes, entregados de manera bimestral a través de la Tarjeta del Bienestar. El monto bimestral para cada adulto mayor asciende a 6 400 pesos, cifra vigente según el presupuesto oficial.

El calendario de pagos consta de seis periodos distribuidos durante el año, correspondientes a los bimestres de enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre. El apoyo se dispersa estrictamente por el instrumento bancario proporcionado al titular.

El siguiente calendario tentativo está elaborado con base en la experiencia de 2025 y la información disponible:

Enero – Febrero: pagos estimados del 3 al 26 de enero. Corresponde al primer depósito del año.

Marzo – Abril: pagos aproximados del 3 al 27 de marzo.

Mayo – Junio: depósitos previstos del 3 al 17 de mayo.

Julio – Agosto: inicio estimado el 1 de julio, con entrega escalonada durante las primeras tres semanas.

Septiembre – Octubre: entre el 1 y el 25 de septiembre, siguiendo el orden alfabético.

Noviembre – Diciembre: dispersión estimada del 3 al 27 de noviembre, con posible suspensión por días feriados.

Cuando la persona beneficiaria fallece, el apoyo de pago de marcha equivale a una suma bimestral y se otorga, por única ocasión, al adulto auxiliar registrado. Este trámite requiere la presentación del acta de defunción o constancia oficial y debe realizarse en los dos bimestres siguientes al deceso.

El monto bimestral para cada adulto mayor asciende a 6 400 pesos. (Secretaría del Bienestar)

Nuevos requisitos y reglas para recibir la pensión

La permanencia o el acceso al programa depende del cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Bienestar. Los requisitos actualizados son:

Acreditar al menos 65 años cumplidos dentro del bimestre de incorporación.

Presentar acta de nacimiento.

Entregar credencial para votar vigente; en su defecto, se permite pasaporte válido, credencial INAPAM u otro documento oficial con fotografía.

Mostrar comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a seis meses, o constancia oficial de residencia.

Proporcionar la CURP actualizada.

Llenar correctamente el Formato Único de Bienestar.

En caso de designar un adulto auxiliar, éste debe presentar los mismos documentos.

Toda la documentación debe entregarse en original y copia en los módulos correspondientes para cotejo. Si faltan documentos por alguna razón justificada, el solicitante podrá presentar una declaración bajo protesta de decir verdad, acompañada de la información personal completa, dos testigos y copias de sus identificaciones.

Las causas de retención, suspensión o baja incluyen datos inconsistentes, duplicidad de registros, falta de actualización en información relevante y omisión de cobro durante dos bimestres consecutivos. Todos los trámites, modificaciones o aclaraciones deben realizarse personalmente o mediante el adulto auxiliar designado en los módulos oficiales.

Cómo cobrar la pensión Bienestar este año

El proceso de cobro se realiza únicamente por medio de la Tarjeta de Bienestar entregada a cada persona derechohabiente. Una vez validado el registro y aprobado, el beneficiario recibe una orden inicial de pago y la tarjeta correspondiente, que es activada en módulos habilitados o durante operativos en campo, según lo determine la Secretaría.

Si se presentan dificultades con el depósito, extravío de la tarjeta o alguna situación anómala, se puede solicitar la aclaración y, en su caso, la reexpedición de la tarjeta. El trámite de revisión debe realizarse directamente en el módulo de atención más cercano, mediante la presentación del Formato Único de Bienestar y los documentos actualizados.

El depósito de los recursos para beneficiarios se realiza directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, garantizando transparencia y seguridad. (Facebook/ Secretaría del Bienestar de Tabasco)

El paso a paso para nuevos beneficiarios considera:

Acudir personalmente al módulo de atención con todos los documentos. Llenar el Formato Único de Bienestar. Esperar la validación y notificación oficial de incorporación al padrón. Recibir la tarjeta bancaria y completar su activación. Consultar el calendario correspondiente para identificar la fecha del primer depósito.

En situaciones de cambio de datos, domicilio o actualización de la CURP, es indispensable reportar de forma inmediata tales modificaciones en los módulos del programa.

Dudas frecuentes sobre la Pensión Bienestar en 2026

Ante la falta de depósito bimestral, dudas sobre la situación de la tarjeta o necesidad de actualización de datos, las personas adultas mayores y sus familias pueden acudir a los módulos de atención para resolver cualquier inconveniente.

Los motivos de consulta más recurrentes incluyen bloqueos por inconsistencias, extravío de la tarjeta bancaria, depósitos rechazados y dudas acerca del registro de adultos auxiliares.

La reposición de la tarjeta, así como la revisión de los datos personales o el estatus en el padrón, se resuelven exclusivamente de manera presencial o a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar, que garantiza la protección y confidencialidad de la información de los beneficiarios.

El programa social mantiene como objetivos principales el fortalecimiento de la protección económica de los adultos mayores y la reducción de la vulnerabilidad social.

Mantener vigentes los documentos y los datos personales es responsabilidad de la persona derechohabiente y, cuando corresponda, del adulto auxiliar registrado.

Finalmente, para atender situaciones no contempladas o resolver aclaraciones adicionales, existen módulos y canales oficiales disponibles en todo el país, mediante los cuales los beneficiarios pueden informarse y asegurar la regularidad de su pensión.