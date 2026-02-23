Embajador de EEUU reconoce al Gobierno de México y fuerzas de seguridad tras caída de “El Mencho”

El embajador Johnson reconoció a las fuerzas armadas de México por el operativo que llevó a la caída de "El Mencho", líder del CJNG. Crédito: Diego Alva/Infobae México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, emitió un reconocimiento público al Gobierno de México y a sus fuerzas de seguridad tras la operación que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pronunciamiento, difundido la noche de este domingo 22 de febrero, destacó el profesionalismo de las autoridades mexicanas y la importancia de la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado.

En su declaración, Ronald Johnson señaló que la actuación de las fuerzas mexicanas en la operación contra Oseguera Cervantes demuestra determinación y compromiso en enfrentar a lo que calificó como “una organización narcoterrorista responsable del tráfico de fentanilo y de generar violencia en nuestras comunidades”.

El embajador subrayó el alto riesgo al que se exponen diariamente los funcionarios y elementos de seguridad mexicanos, quienes, de acuerdo con sus palabras, “enfrentan a estos grupos criminales todos los días, a menudo con un alto riesgo personal”. Expresó su respeto y solidaridad tanto con los funcionarios mexicanos como con los elementos de seguridad que participaron en la operación.

Johnson recalcó que “esta operación subraya una realidad clara: las organizaciones criminales que envenenan a nuestra gente y amenazan a nuestras naciones rendirán cuentas”. El embajador también hizo énfasis en el contexto internacional de la lucha contra el narcotráfico, señalando que el CJNG representa una amenaza para ambos países debido al tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo y a la violencia generada en comunidades de México y Estados Unidos.

El comunicado del embajador agregó que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, la cooperación bilateral en materia de seguridad ha alcanzado “niveles sin precedentes”.

Más de 60 hechos violentos en distintas entidades reflejaron la magnitud del impacto tras el abatimiento del líder del CJNG.

“Los Estados Unidos se mantienen firmes junto a México en esta responsabilidad y esfuerzo compartidos”, puntualizó Johnson. El diplomático remarcó que el trabajo conjunto y la coordinación son fundamentales para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades de ambos países.

¿Cómo fue la captura y muerte de El Mencho?

La declaración del embajador estadounidense se produce después del operativo federal de alto impacto realizado en la zona serrana del municipio de Tapalpa, Jalisco, que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

La acción fue producto de trabajos de inteligencia coordinados entre autoridades mexicanas y estadounidenses, ejecutada por fuerzas especiales del Ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata y la Guardia Nacional.

Durante el despliegue, los elementos de seguridad fueron atacados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que provocó un enfrentamiento armado.

Cuatro miembros del grupo criminal murieron en el lugar y tres más, entre ellos Oseguera Cervantes, resultaron heridos de gravedad y fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. La identidad de “El Mencho” será confirmada mediante peritajes forenses. Además, fueron detenidos otros dos integrantes de la organización delictiva.

El despliegue federal desencadenó una ola de reacciones violentas atribuidas al CJNG, incluyendo bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques a gasolineras y establecimientos en diversas regiones del país.

De acuerdo con reportes oficiales, se registraron 252 bloqueos en 20 entidades; cerca del 90% fueron desactivados el mismo día. Jalisco concentró la mayor parte de los incidentes, aunque también se reportaron en Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Las fuerzas federales aseguraron armamento de alto poder, lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados, así como varios vehículos blindados.

Tres elementos de las fuerzas mexicanas resultaron heridos durante la acción y fueron trasladados a instalaciones médicas en la Ciudad de México para su atención.