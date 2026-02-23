Manuel Landeta fue sometido a cirugía de emergencia: “No podía esperar más”

Manuel Landeta fue sometido a una cirugía de emergencia tras complicaciones causadas por una lesión previa en el hombro (Foto: Instagram)

El actor Manuel Landeta fue sometido a cirugía de emergencia después de sufrir complicaciones derivadas de una lesión previa. Según declaraciones de su hijo Imanol, la intervención se realizó “porque era algo que tenía que resolver ahorita, no podía esperar más”.

La operación, practicada tras el ingreso urgente al hospital, apunta a solucionar una lesión en el hombro que venía afectando al actor de 67 años por sus habituales rutinas de ejercicio y actividades cotidianas.

El propio Imanol explicó que su padre, conocido por su trabajo en telenovelas, había experimentado molestias tanto en la rodilla como en el hombro a raíz de dichas actividades, siendo esta última la que requirió intervención.

El actor Manuel Landeta ingresó de urgencia al hospital para corregir una lesión acumulada por años de ejercicio y desgaste físico

El procedimiento médico contempló la revisión y corrección de posibles daños adicionales que pudieran detectarse durante la cirugía. “Alguna lesión de antaño, pero se resuelve ahora con cirugía, a ver si le arreglan otras cosas, de una vez, y nos lo dejan mejor”, expresó Imanol.

“Él hace mucho ejercicio en su actividad diaria atendiendo su casa. Se lastimó la rodilla y el hombro, ahora creo que lo van a operar del hombro”, compartió el también actor.

La prolífica carrera de Manuel Landeta

José Manuel Goenaga Jassan, conocido como Manuel Landeta, nació el 5 de octubre de 1958 en la Ciudad de México. Es actor y cantante, reconocido principalmente por su trabajo en telenovelas, teatro y algunos proyectos cinematográficos.

Inició su carrera en la televisión a finales de la década de 1970 y consolidó su imagen en la pantalla chica durante los años ochenta con papeles destacados en telenovelas de Televisa.

Imanol Landeta confirmó que la cirugía reciente de su padre fue indispensable y no podía posponerse por riesgos de salud (Foto: Instagram/@imanollandetaartista)

En 1986 obtuvo su primer protagónico en la telenovela “Martín Garatuza”. A lo largo de su trayectoria, ha formado parte de producciones como “Juana Iris”, “La pasión de Isabela”, “Sentimientos ajenos”, “Rubí”, “Teresa”, “Fuego en la sangre”, “Mar de amor”, “Corazón valiente”, “La impostora”, “Amor de barrio”, “Un camino hacia el destino”, “Mi marido tiene familia”, “El señor de los cielos” y “Contigo sí”, entre muchas otras.

En teatro, ha participado en montajes emblemáticos como “José el soñador”, “Mi bella dama”, “Cats”, “Anita la huerfanita” y “Sólo para mujeres”. También ha incursionado en la música, con un álbum titulado “Mírame” y en el cine, en películas como “Huapango” y “Por mujeres como tú”.

Manuel Landeta, reconocido por su trayectoria en telenovelas, enfrentaba molestias persistentes en el hombro y la rodilla

Landeta es padre de dos hijos, Imanol y Jordi Landeta, ambos relacionados con el mundo artístico. Ha recibido diversas nominaciones y premios a lo largo de su carrera, incluyendo reconocimientos en los Premios TVyNovelas y Premios Tu Mundo.

Su imagen se asocia tanto a personajes dramáticos como antagónicos y ha sido considerado un referente de galán y símbolo de la televisión mexicana durante varias décadas.