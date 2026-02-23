México

Lotería Nacional dedica sorteo por el 474 aniversario de Teziutlán

El Sorteo Mayor No. 4006 repartirá un Premio Mayor de 21 millones de pesos y se celebrará el martes 17 de marzo de 2026 en tierras poblanas

El Sorteo Mayor No. 4006
El Sorteo Mayor No. 4006 repartirá un Premio Mayor de 21 millones de pesos y se celebrará el martes 17 de marzo de 2026 en tierras poblanas

La Lotería Nacional, en coordinación con el Gobierno Municipal de Teziutlán, presentó el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4006, dedicado al 474 aniversario de la fundación de este municipio serrano, reconocido como Pueblo Mágico y referente histórico del estado de Puebla.

Desde el emblemático Teatro Victoria, en el corazón de la cabecera municipal, la directora general de la institución, Olivia Salomón, y la alcaldesa Karla Martínez Gallegos encabezaron la develación del billete que circulará a nivel nacional, acompañado por autoridades estatales, municipales y habitantes de la llamada “Perla de la Sierra”.

Un reconocimiento a la historia y al orgullo serrano

Durante su intervención, Olivia Salomón expresó sentirse honrada de volver a Puebla y, particularmente, a Teziutlán, al destacar que la Lotería Nacional —con más de 250 años de historia— comparte la vocación histórica y social que hoy se celebra con el 474 aniversario del municipio.

Subrayó que el billete conmemorativo es un reconocimiento a la fuerza de generaciones de hombres y mujeres que han dado identidad y grandeza a la región. Recordó además que esta tierra fue cuna de figuras históricas como Manuel Ávila Camacho, el dirigente obrero Vicente Lombardo Toledano y la académica María del Carmen Millán, pionera en el ámbito educativo y cultural.

La titular de la Lotería Nacional afirmó que el billete “es mucho más que una conmemoración”, al representar la memoria, el orgullo y la esperanza de una comunidad que honra su pasado y construye su futuro.

Autoridades de la Lotería Nacional
Autoridades de la Lotería Nacional y del Ayuntamiento de Teziutlán develaron el billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4006, dedicado al 474 aniversario de la fundación del municipio poblano, que se celebrará el 17 de marzo de 2026 con un Premio Mayor de 21 millones de pesos

Proyección nacional para Teziutlán

Por su parte, la presidenta municipal Karla Martínez Gallegos destacó que el sorteo se convierte en un acto de identidad y memoria histórica que otorga proyección nacional al municipio.

Señaló que aparecer en un billete de lotería no es casualidad, sino resultado de la riqueza cultural, histórica y del crecimiento que ha caracterizado a Teziutlán desde su fundación en 1552. Enfatizó que este aniversario no solo conmemora casi cinco siglos de historia, sino que marca un parteaguas en la consolidación del municipio como referente nacional.

Autoridades estatales y federales presentes coincidieron en que este reconocimiento fortalece el sentido de pertenencia y el orgullo serrano.

Detalles del Sorteo Mayor No. 4006

El Sorteo Mayor No. 4006 se realizará el martes 17 de marzo de 2026 en Teziutlán y contará con:

  • Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series
  • Bolsa repartible total de 66 millones de pesos
  • Emisión de 3 millones 600 mil cachitos

El costo del cachito es de 30 pesos y la serie completa tiene un precio de 600 pesos. Los boletos ya se encuentran disponibles en los puntos de venta autorizados y en el portal oficial miloteria.mx.

El sorteo será transmitido en vivo a través del canal institucional de YouTube “Sorteos Tradicionales” de la Lotería Nacional.

Con esta emisión especial, Teziutlán no solo celebra 474 años de historia, sino que lleva su identidad, tradición y orgullo a cada rincón del país, reafirmando su lugar como uno de los municipios emblemáticos de Puebla.

