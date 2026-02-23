México

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana vamos a continuar con nuestra vida cotidiana”, luego de los hechos violentos en el estado

La administración estatal inició acciones coordinadas con dependencias federales para restablecer la circulación afectada y asegurar la continuidad de la movilidad y servicios

Guardar
Rocío Nahle aseguró que las
Rocío Nahle aseguró que las actividades cotidianas en Veracruz continuarán con normalidad pese a los eventos registrados. (Gobierno del estado de Veracruz)

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, informó la noche de este 22 de febrero sobre el despliegue de acciones de seguridad tras incidentes registrados en diversas carreteras del estado y aseguró que las actividades cotidianas continuarán con normalidad. luego de la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El operativo se mantendrá en todo el territorio para garantizar el orden y la tranquilidad, según indicó Nahle, al detallar que ya fue restablecida la comunicación en todas las vías de Veracruz y que continúan los trabajos para limpiar el aceite derramado en la autopista Orizaba-Córdoba, lo que provocó largas filas de automóviles.

La gobernadora notificó que Protección Civil prevé que la intensidad de los vientos en la zona centro, que alcanzaron entre 75 y 85 kilómetros por hora, comenzará a disminuir en la noche.

Nahle informó que la respuesta ante los hechos fue coordinada de manera inmediata con autoridades federales, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, así como con la mesa de seguridad estatal.

Mañana, declaró Rocío Nahle, la población asistirá a clases y oficinas dentro de la normalidad prevista, ya que el operativo en carreteras y zonas estratégicas continuará. La funcionaria reiteró que su administración permanece atenta y reafirmó el compromiso de “construir la paz, la tranquilidad y la seguridad en México y, por supuesto, en Veracruz”.

Instituciones educativas de la república cancelan las clases presenciales

La Universidad Veracruzana implementa la
La Universidad Veracruzana implementa la virtualidad en sus cinco regiones. (FB/UVeracruzanaMx)

Diversas universidades mexicanas suspendieron actividades presenciales y optaron por un esquema virtual como respuesta a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien falleció durante su traslado a la Ciudad de México luego de un operativo realizado en Jalisco.

Los incidentes de violencia y los bloqueos carreteros posteriores motivaron la activación de protocolos de seguridad en centros educativos de al menos cinco estados del país, según comunicados oficiales difundidos por las autoridades universitarias.

Tras el fallecimiento de Oseguera Cervantes, los estados de Querétaro, Michoacán y Colima decretaron la suspensión de clases presenciales en todos los niveles, modalidades y turnos. Esta directriz abarca tanto instituciones públicas como privadas. En Jalisco, epicentro del despliegue de fuerzas federales y estatales, se registraron bloqueos viales, quema de vehículos y otros ataques.

El sector educativo, especialmente las universidades, reaccionó de inmediato a la escalada de violencia con medidas preventivas. La Universidad Veracruzana determinó interrumpir actividades presenciales en sus cinco regiones —Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán— y migró su oferta académica al entorno virtual para este lunes 23 de febrero.

Operativo contra “El Mencho”

La Secretaría de la Defensa
La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue herido de gravedad en una incursión militar. Foto: (DEA)

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México después de ser capturado y herido en una operación conjunta en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Este operativo, llevado a cabo con apoyo de inteligencia militar y coordinación entre agencias federales, incluyó la colaboración con autoridades de Estados Unidos y dejó un saldo de siete fallecidos y dos detenidos, de acuerdo con información oficial.

Según reportes de Defensa, la muerte de “El Mencho” ocurrió mientras era trasladado por aire, luego de resultar herido de gravedad durante la incursión militar en Tapalpa.

Temas Relacionados

Rocío NahleVeracruzEl MenchoCJNGNarco en MéxicoPolítica MexicanaSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Vientos con rachas de hasta 69km/h en CDMX: activan alerta amarilla y naranja en estas alcaldías hoy domingo 22 de febrero

En toda la Ciudad de México fue emitida las alertas amarilla y naranja por bajas temperaturas para el lunes 23 del presente mes

Vientos con rachas de hasta

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de enero: instalan operativo de seguridad en Indios Verdes

Luego de que abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, diferentes puntos carreteros presentan cierres; vigilan los accesos al Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX

Por qué “El Mencho” es considerado el narcotraficante más grande de México y del mundo

El ascenso de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, redefinió el panorama del narcotráfico en México y consolidó al CJNG como una fuerza global

Por qué “El Mencho” es

‘La Clínica es Nuestra’: Martí Batres supervisa asambleas en unidades ISSSTE de Guerrero

El titular del Instituto recorrió clínicas en Guerrero sin previo aviso para asegurarse de que pacientes y doctores decidan en qué se invierten los millones destinados a transformar los servicios de salud local

‘La Clínica es Nuestra’: Martí

Lotería Nacional dedica sorteo por el 474 aniversario de Teziutlán

El Sorteo Mayor No. 4006 repartirá un Premio Mayor de 21 millones de pesos y se celebrará el martes 17 de marzo de 2026 en tierras poblanas

Lotería Nacional dedica sorteo por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de enero: instalan operativo de seguridad en Indios Verdes

Por qué “El Mencho” es considerado el narcotraficante más grande de México y del mundo

50 detenidos en Jalisco, Guanajuato y Baja California por la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

Abatimiento de “El Mencho”: inteligencia de EEUU apoyó operativo mexicano contra líder del CJNG

Estos son los principales negocios del CJNG, organización criminal que dirigía El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Epigmenio Ibarra celebra caída de

Epigmenio Ibarra celebra caída de ‘El Mencho’ y pide cárcel para Felipe Calderón: “CJNG creció al amparo del usurpador”

Hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo en Oaxaca

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda su romance de dos años con Niurka: “Ella sabía”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de febrero

Maribel Guardia y Julio César Chávez recuerdan fuertes adicciones de sus hijos: “Un abismo de alcohol y drogas”

DEPORTES

Pánico en el Necaxa vs

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno