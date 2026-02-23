Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana vamos a continuar con nuestra vida cotidiana”, luego de los hechos violentos en el estado

Rocío Nahle aseguró que las actividades cotidianas en Veracruz continuarán con normalidad pese a los eventos registrados. (Gobierno del estado de Veracruz)

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, informó la noche de este 22 de febrero sobre el despliegue de acciones de seguridad tras incidentes registrados en diversas carreteras del estado y aseguró que las actividades cotidianas continuarán con normalidad. luego de la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El operativo se mantendrá en todo el territorio para garantizar el orden y la tranquilidad, según indicó Nahle, al detallar que ya fue restablecida la comunicación en todas las vías de Veracruz y que continúan los trabajos para limpiar el aceite derramado en la autopista Orizaba-Córdoba, lo que provocó largas filas de automóviles.

La gobernadora notificó que Protección Civil prevé que la intensidad de los vientos en la zona centro, que alcanzaron entre 75 y 85 kilómetros por hora, comenzará a disminuir en la noche.

Nahle informó que la respuesta ante los hechos fue coordinada de manera inmediata con autoridades federales, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, así como con la mesa de seguridad estatal.

Mañana, declaró Rocío Nahle, la población asistirá a clases y oficinas dentro de la normalidad prevista, ya que el operativo en carreteras y zonas estratégicas continuará. La funcionaria reiteró que su administración permanece atenta y reafirmó el compromiso de “construir la paz, la tranquilidad y la seguridad en México y, por supuesto, en Veracruz”.

Instituciones educativas de la república cancelan las clases presenciales

La Universidad Veracruzana implementa la virtualidad en sus cinco regiones. (FB/UVeracruzanaMx)

Diversas universidades mexicanas suspendieron actividades presenciales y optaron por un esquema virtual como respuesta a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien falleció durante su traslado a la Ciudad de México luego de un operativo realizado en Jalisco.

Los incidentes de violencia y los bloqueos carreteros posteriores motivaron la activación de protocolos de seguridad en centros educativos de al menos cinco estados del país, según comunicados oficiales difundidos por las autoridades universitarias.

Tras el fallecimiento de Oseguera Cervantes, los estados de Querétaro, Michoacán y Colima decretaron la suspensión de clases presenciales en todos los niveles, modalidades y turnos. Esta directriz abarca tanto instituciones públicas como privadas. En Jalisco, epicentro del despliegue de fuerzas federales y estatales, se registraron bloqueos viales, quema de vehículos y otros ataques.

El sector educativo, especialmente las universidades, reaccionó de inmediato a la escalada de violencia con medidas preventivas. La Universidad Veracruzana determinó interrumpir actividades presenciales en sus cinco regiones —Xalapa, Veracruz, Orizaba-Córdoba, Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-Minatitlán— y migró su oferta académica al entorno virtual para este lunes 23 de febrero.

Operativo contra “El Mencho”

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue herido de gravedad en una incursión militar. Foto: (DEA)

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió durante su traslado aéreo hacia la Ciudad de México después de ser capturado y herido en una operación conjunta en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Este operativo, llevado a cabo con apoyo de inteligencia militar y coordinación entre agencias federales, incluyó la colaboración con autoridades de Estados Unidos y dejó un saldo de siete fallecidos y dos detenidos, de acuerdo con información oficial.

Según reportes de Defensa, la muerte de “El Mencho” ocurrió mientras era trasladado por aire, luego de resultar herido de gravedad durante la incursión militar en Tapalpa.