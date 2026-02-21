México

14 secuestradores fueron detenidos con droga, armas y hasta granadas: liberaron a una persona

En operaciones coordinadas las autoridades ejecutaron 13 cateos donde además hallaron más de 500 cartuchos, dosis de droga, 10 vehículos y 16 motocicletas

Guardar
En 13 cateos se detuvieros
En 13 cateos se detuvieros a 14 personas y se liberó a un secuestrado en Veracruz Foto: Semar

El gabinete de seguridad informó la mañana de este sábado los resultado de trabajos de investigación en seguimiento a una denuncia ciudadana, en Veracruz, por elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana.

En operaciones coordinadas las autoridades ejecutaron 13 cateos simultáneos que permitieron liberar a una persona privada de la libertad y detener a 14 personas.

Se aseguraron 9 armas, 6 granadas, más de 500 cartuchos, dosis de droga, 10 vehículos y 16 motocicletas.

Asimismo agradeciron la coordinación con la gobernadora Rocío Nahle y las autoridades del gobierno del estado para detener a generadores de violencia y fortalecer la seguridad de la población.

69 detenidos en una semana

En una semana, las autoridades de Veracruz lograron la detención de 69 personas y el aseguramiento de más de 700 dosis de distintas drogas en el marco de operativos conjuntos desplegados en 49 municipios. Estas acciones, coordinadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con apoyo de la Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y cuerpos municipales, también permitieron recuperar vehículos con reporte de robo y rescatar a víctimas de privación ilegal de la libertad.

El despliegue operativo abarcó localidades como PapantlaPoza RicaOrizabaXalapa y Coatzacoalcos, entre otras, donde se realizaron intervenciones en campo y gabinete. En ese contexto, la Policía Estatal rescató a dos personas que habían sido privadas de la libertad en Emiliano Zapata y Zontecomatlán, mientras que en Veracruz capital liberaron a un menor víctima de un presunto secuestro virtual.

Dentro de los aseguramientos realizados, las fuerzas de seguridad recuperaron 15 motocicletas con reporte de robo, una de las cuales transportaba siete envoltorios con hierba seca similar a la marihuana y cinco dosis de una sustancia con características del cristal. A esto se suman cinco camionetas, tres automóviles, tres remolques, un camión y un tractocamión. Por estos hechos, ocho personas quedaron detenidas.

Se incautó también una motocicleta con el Número de Identificación Vehicular alterado, así como dos automóviles y una camioneta vinculados a actividades ilícitas. Durante cateos en distintos municipios y en colaboración con la Fiscalía estatal, se logró la detención de 35 personas, quienes tenían en su poder 334 dosis y cinco bolsas con presunto cristal, además de 42 dosis y 134 bolsas de una sustancia similar a la marihuana, junto con otros objetos y herramientas de uso criminal.

69 pñersonas fueron detenidas por
69 pñersonas fueron detenidas por diversos delitos tan sólo en una semana Foto: Policía Municipal Veracruz

Entre los bienes asegurados figuran 10 cámaras de videovigilancia, uniformes pixelados, básculas, un picahielos, teléfonos celulares, dos armas de fuego cortas, una larga, una réplica de arma de fuego, un arma de diábolos, cargadores, cartuchos útiles, un chaleco táctico, radios portátiles y dinero en efectivo, así como más vehículos y motocicletas.

Por portación ilegal de armas de fuego, ocho personas resultaron aprehendidas; en estos casos, se aseguraron cinco armas cortas, cargadores, cartuchos útiles y tres armas blancas, además de 81 dosis y dos envoltorios con presunto cristal, 11 dosis de marihuana, teléfonos celulares, un vehículo y tres motocicletas.

En relación con delitos contra la salud, 18 personas enfrentan cargos tras incautárseles 228 dosis y 15 gramos de una sustancia con características del cristal, 33 dosis y 38 gramos de presunta marihuana, tres réplicas de arma de fuego, chalecos tácticos, un automóvil y cinco motocicletas.

Elementos caninos participaron en inspecciones a establecimientos de paquetería en Veracruz, donde detectaron un envío con un kilo y 119 gramos de presunta marihuana, profundizando así el combate a la distribución de drogas mediante el uso de nuevas tecnologías y recursos especializados.

Sentenciaron a 12 secuestradores; operaban en el sur de Veracruz

En el ámbito judicial, un tribunal dictó penas de 54 a 84 años de prisión contra 12 personas acusadas de secuestro agravado en el sur de Veracruz. De acuerdo con la causa penal 127/2015 y expedientes acumulados, los sentenciados privaron de la libertad a cinco personas el 16 de junio de 2015, durante un trayecto entre la congregación de Cuatotolapan, en Hueyapan de Ocampo, y el municipio de Isla.

12 secuestradores fueron sentenciados en
12 secuestradores fueron sentenciados en Veracruz en enero de 2026: Fiscalía Veracruz

Los ahora condenados, identificados por las iniciales Julio César “N”Ángel “N” y/o Omar “N”Carlos “N”Jesús “N”Pedro “N”Misael “N”Heidi “N”Martín “N”Leonilde “N”Zuleima “N”Salomón “N” e Ignacio “N”, recibieron sentencias individuales que oscilan entre 54 y 84 años de prisión. Las penas más elevadas recayeron en Julio César y Ángel/Omar, con 84 años cada uno, mientras que otros miembros del grupo fueron sentenciados a 74, 64 y 54 años.

El fallo judicial establece la responsabilidad de los sentenciados en el secuestro agravado de cinco víctimas, identificadas por las iniciales NEDEDMHMAAEARDF y MUGS. Durante el cautiverio, los responsables negociaron el pago de rescates con familiares de las víctimas.

El órgano jurisdiccional determinó también la obligación de los sentenciados de cubrir la reparación del daño en favor de las víctimas, junto con la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Las investigaciones permitieron reunir pruebas suficientes para acreditar la participación de los involucrados en los hechos, tras un proceso judicial desarrollado a lo largo de varios años. Los expedientes acumulados incluyen los números 148/2015, 1481/2017 y 1754/2017, que documentan las distintas etapas de la causa y las acciones judiciales emprendidas.

Estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para enfrentar los delitos de alto impacto en la región sur de Veracruz, donde la colaboración interinstitucional ha permitido avanzar en la identificación, detención y sanción de personas responsables de secuestro y otros delitos graves.

Las autoridades estatales continúan implementando operativos y estrategias de seguridad en los municipios con mayor incidencia delictiva, con el objetivo de fortalecer la protección ciudadana y reducir la incidencia de delitos de alto impacto en el territorio veracruzano.

Temas Relacionados

mexico-noticiasVeracruzsecuestro

Más Noticias

Temblor en México hoy: se registra segundo sismo en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

“Demasiado corazón”: el tema que Willie Colón hizo para una famosa telenovela mexicana

La leyenda de la salsa murió este sábado 21 de febrero a los 75 años tras ser hospitalizado de emergencia

“Demasiado corazón”: el tema que

Abuchean a Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, en evento de Sheinbaum en Monclova: así reaccionó la presidenta

Diversas personas expresaron su rechazo al gobernador priista, exigiendo que deje el cargo y denunciando la falta de trabajo

Abuchean a Manolo Jiménez, gobernador

Tortitas de amaranto y zanahoria: receta fácil, vegetariana y perfecta para Cuaresma

Dale un giro a tu menú con este platillo lleno de color, fibra y sabor mexicano

Tortitas de amaranto y zanahoria:

Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026

Con tres títulos en un solo día, México amplió su cosecha de oros en Santiago

Yareli Acevedo lidera jornada dorada
MÁS NOTICIAS

NARCO

Familiares aseguran que 8 de

Familiares aseguran que 8 de los 11 muertos en ataque de EU a presuntas “narcolanchas” eran de Nayarit

Un muerto y dos heridos por balacera en canchas de pádel de la Isla Musalá, en Culiacán, Sinaloa

Tragedia en Puebla: localizan muertos a Karina y Alexandro, pareja desaparecida rumbo a Tlaxcala

Fiscalía confirma desaparición del hijo del exsenador panista Jorge Luis Preciado, versiones se contradicen

Embajador de EEUU destaca “resultados históricos y sin precedentes” como parte de la cooperación con México

ENTRETENIMIENTO

“Demasiado corazón”: el tema que

“Demasiado corazón”: el tema que Willie Colón hizo para una famosa telenovela mexicana

Freddy Ortega defiende a Maribel Guardia de Imelda Tuñón: “Es una dama, merece tranquilidad”

Shakira gratis en el Zócalo: ¿Quiénes podrían cantar con la estrella colombiana en CDMX?

Salma Hayek vuelve a su natal Veracruz vestida de jarocha y posa junto a Rocío Nahle

Conductora de ¡Cuéntamelo Ya! sufre accidente en vivo: casi se queda sin vestido

DEPORTES

Yareli Acevedo lidera jornada dorada

Yareli Acevedo lidera jornada dorada para mexico y firma doblete en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026

Raúl Jiménez ignora el paso perfecto de Chivas y deja mensaje claro: “El mejor equipo de México es el América”

Tuca Ferretti acepta que se equivocó con la portería de Cruz Azul durante su etapa como entrenador

América Femenil anuncia la salida de Kiana Palacios previo al Clásico ante Chivas

Barcelona vs Levante EN VIVO: cuándo y dónde ver en México la Jornada 25 de LaLiga