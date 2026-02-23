México

Foto del día: conoce este intrigante rincón de México

El INAH se encarga de elegir todos los días una imagen que retrata la grandeza y riqueza cultural del país

Hay aspectos culturales de México
Hay aspectos culturales de México que cambian de región a región. (INAH)

La fotografía es una herramienta poderosa para explorar el mundo que nos rodea. Al capturar estructuras arquitectónicas, animales, paisajes o personas, podemos apreciar la belleza y el sentido estético en un momento detenido en el tiempo.

Incluso en medio de la monotonía, una imagen de un rincón de México puede ser entretenida y nos permite conocer algo nuevo que podríamos compartir en reuniones.

La imagen del día, proporcionada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), nos invita a reflexionar sobre la creatividad humana y la belleza que se encuentra en nuestro país. Sin más retrasos, aquí está la imagen del día.

Arquitectura, comercio y biodiversidad maya: Comalcalco

El INAH muestra un
El INAH muestra un aspecto importante del país a través de una imagen. (Sandra Pérez, INAH)"

Ciudad maya cardinal durante el periodo Clásico (200 a.C. al 950 d.C.), la Zona Arqueológica de Comalcalco se caracteriza por la emblemática estructura de sus tres sistemas constructivos, que constan de tierra compactada con revestimiento de estuco de concha de ostión y con un recubrimiento de ladrillos de manufactura irregular, algunos prolijamente grabados con inscripciones, motivos antropomorfos y zoomorfos.

Ubicada en Villahermosa, Tabasco, este punto de intercambio cultural y económico se reconocía desde la antigüedad como zona productora de cacao, así como de vasijas y figurillas que exportaba a sitios distantes.

De su Plaza Norte, destaca el Templo I, basamento escalonado que remata en un espacio de dos cuartos de mampostería. De la decoración que adornaba su fachada, sólo se conservan algunos modelados en la esquina sureste, donde destaca un batracio alado y la parte inferior de varias escenas. En su extremo superior, se localiza un cráneo de basalto de la diosa lx-Pakal-Tuun, la «Señora Escudo Cráneo», una de las deidades más importantes de la antigua Joy' Chan, nombre original que recibía esta ciudad y, en lengua ch 'olana, se traduce como «cielo enrollado».

Además, su biodiversidad exuberante es distinguida por ecosistemas tropicales, ríos y lagunas. Su entorno alberga una diversa flora y fauna, incluyendo varias especies de aves, peces, mamíferos y reptiles, como el aspoque ( Ctenosaura similis ) o iguana de cola espinosa que se muestra en la imagen, reptil de gran tamaño, caracterizado por su hostilidad y territorialidad.

México en una imagen

El país está lleno de diversos paisajes y cultura que le enriquecen. Desde los pueblos prehispánicos, hasta la actualidad, tiene un legado variado en todo el territorio, el cual es el décimo cuarto más vasto del mundo. Aunque en México el idioma principal es el español, hay 67 lenguas indígenas con las que convive diariamente.

Desiertos, playas y selvas, son algunos de los diversos ecosistemas de México, que junto a las ciudades, posibilitan que cada fotografía del día sea diferente a la anterior, sin dejar de lado su factor didáctico.

De acuerdo con el Gobierno federal, existen 189 sitios arqueológicos. Entre los más característicos se encuentran Teotihuacán, Tajín, Palenque, Tulum y Chichen Itzá, ésta última considerada como una de las 7 maravillas del mundo desde el 2007 y patrimonio de la humanidad, declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 1988.

Entre otros recintos inscritos como patrimonio de la humanidad, hay seis naturales, así como la antigua ciudad maya Calakmul, localizada en el estado de Campeche. A lo largo de los 31 estados hay 120 mil monumentos históricos, mil 321 museos, mil 976 centros culturales y 111 pueblos mágicos.

En las imágenes escogidas por el INAH se observan desde piezas prehispánicas, paisajes, murales, ruinas, naturaleza, hasta recovecos de las diversas ciudades que traspasan de norte a sur.

