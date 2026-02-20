México toma con prudencia la medida arancelaria de Trump y analizará su impacto, afirma Marcelo Ebrard

Este 20 de febrero, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que el Gobierno de México revisará el nuevo arancel del 10% anunciado por Donald Trump, tras la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos que declaró inconstitucionales algunos de los gravámenes impuestos.

Así actuará México ante lo anunciado por el presidente de EEUU

Marcelo Ebrard, al término de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Promotor de Inversiones, recomendó actuar con prudencia tras el anuncio del presidente de Estados Unidos sobre la imposición de nuevos aranceles:

“Lo primero que tenemos que hacer es actuar, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, con sangre fría. Para poder determinar, porque él acaba de anunciar hace unos momentos que va a imponer otros aranceles en sustitución a los que les quitó la corte. Entonces, tenemos que ver cómo va a ser eso”.

Ebrard explicó que el impacto de las medidas estadounidenses todavía está por definirse y subrayó que el 85% de las exportaciones mexicanas no tiene aranceles. “Veamos primero qué medidas va a tomar, para poder nosotros determinar de qué manera puede afectar a nuestro país”, afirmó.

El funcionario reveló que la próxima semana viajará a Estados Unidos para precisar las acciones que tomará México y confirmar si se mantienen las condiciones actuales o si habrá cambios. “En tres o cuatro días yo les podré decir así quedó, esas son las normas que sacaron y de qué manera México se protegió de todo este cambio en las reglas”, sostuvo.

El presidente estadounidense cuestionó a los seis magistrados del máximo tribunal que anuló la principal medida económica de la administración

¿Por qué Estados Unidos anunció un arancel del 10% a nivel global?

Casi al medio día de este viernes, el mandatario estadounidense convocó a una conferencia donde se dijo “profundamente decepcionado” por la decisión de la Corte Suprema la cual anuló los amplios aranceles impuestos a nivel global, un tema que ha marcado la toma de decisiones de la administración Trump.

El dictamen, adoptado por una mayoría de 6 a 3, aborda los aranceles “recíprocos” de alcance general aplicados a prácticamente todas las naciones, respaldados por una legislación que otorga facultades de emergencia.

La opinión discrepante de uno de los jueces, Brett Kavanaugh, sostiene que, independientemente de si los aranceles representan o no una política adecuada, su legalidad se desprende tanto de la legislación como de los antecedentes históricos.

La resolución judicial no restringe la capacidad de Trump para aplicar aranceles según otras normativas. Aunque dichas leyes imponen mayores restricciones en cuanto a la rapidez y el alcance de las decisiones del expresidente, miembros de alto nivel del gobierno han manifestado su intención de conservar el actual esquema arancelario mediante otras atribuciones legales.

En esa coyuntura, Donald Trump declaró su intención de rubricar una orden que establecerá un arancel mundial del 10 % por un periodo de 150 días, amparándose en la Sección 122 de la ley de comercio de 1974.

Esta normativa permite al presidente aplicar restricciones temporales a las importaciones de hasta un 15 % cuando exista un “problema grave y significativo” en la balanza de pagos, sin necesidad de investigaciones previas ni otras condiciones.

Esto es lo más destacado sobre México y los aranceles de Donald Trump

México revisará el arancel: El Gobierno mexicano analizará el nuevo arancel del 10% anunciado por Donald Trump. Piden prudencia: Marcelo Ebrard recomendó esperar y actuar con calma antes de decidir cómo responder. Afectación aún incierta: La mayoría de las exportaciones mexicanas no paga aranceles, pero el impacto de las nuevas medidas aún no se conoce. Ebrard viajará a EE.UU.: El funcionario irá a Washington la próxima semana para definir la postura de México. Trump usará una ley especial: El arancel se basa en una ley de 1974 que permite imponer estas medidas por razones económicas sin investigaciones previas.