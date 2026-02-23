Emiliano Aguilar reacciona a abatimiento de “El Mencho”, exlíder del CJNG

Una reciente publicación en sus plataformas digitales donde porta una gorra de CJNG ha reavivado antiguas anécdotas del pasado criminal de Emiliano. (Infobae México / Jovani Pérez)

Emiliano Aguilar Treviño, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, atrajo la atención en Instagram tras publicar un mensaje en alusión al abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder de Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) acaecido durante un enfrentamiento con el Ejército mexicano en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.

En medio del ingente número de reacciones hechas por figuras del entretenimiento, la publicación del rapero se distinguió por alejarse de los mensajes plasmados por figuras como Christian Noda, Belinda, Thalía y Gloria Trevi.

La polémica reacción de Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar compartió una historia donde incluyó imágenes de Joaquín “El Chapo” Guzmán y “El Mencho”. La imagen fue acompañada por un texto que destaca la coincidencia de que ambos líderes criminales fueran blanco de una operación militar en un 22 de febrero. “¿Que loco no? Haz de cuenta que fue planeado por el gobierno de Estados Unidos. Pero no me hagan caso, estoy loco”.

El artista inhabilitó los comentarios en la historia; sin embargo, la temporalidad de la imagen no impidió que su publicación abriera un debate y recordara recientes polémicas en las que se ha visto involucrado Aguilar.

El cantante Emiliano Aguilar compartió una historia de Instagram que compara la captura de El Chapo con una posible (y especulativa) detención de El Mencho en 2026, generando gran revuelo. (Emiliano Aguilar / Instagram )

Su polémica por alusión al CJNG

Dos días antes del operativo militar en Jalisco, Emiliano Aguilar dominó la conversación digital tras difundir en sus historias de Instagram fragmentos de una canción con referencias a “El Plumas”, identificado por inteligencia militar como un importante operador del CJNG.

Meses antes, también polarizó opiniones al aparecer en un video usando una gorra alusiva al cártel.

Aunque las referencias son sujetas a interpretación, Emiliano Aguilar ha externado públicamente que en una etapa de su vida sobrevivió a entornos de violencia en Tijuana.

Estas experiencias no solo han quedado plasmadas en la letra de sus canciones, sino también en publicaciones en redes sociales donde se exhibe usando armas de alto calibre.

Durante su participación en el podcast Radio Show de Akio Annechini, en enero de 2025, Emiliano relató algunos de los momentos más peligrosos que ha enfrentado en su vida, recordando especialmente un incidente en Nayarit.

Emiliano Aguilar confesó que durante una etapa de su vida, estuvo a punto de morir en un tiroteo Crédito: RadioShow, YouTube

“El miedo ayuda, el miedo ayuda a reaccionar. Si no tienes miedo… el que dice que no tiene miedo es mentiroso. El miedo es lo que te impulsa a sobrevivir, carnal”, respondió al ser cuestionado sobre si alguna vez llegó a estar en peligro.

La postura de Emiliano Aguilar no es la única conexión de la dinastía con la violencia que persiste en varias localidades del país. El 16 de febrero, el fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó que Ángela Aguilar y Christian Nodal se encontraban en medio del enfrentamiento armado cerca del rancho El Soyate.

Autoridades federales escoltaron a la pareja hasta el aeropuerto en un operativo cuyos detalles fueron confirmados a la prensa días después del incidente.