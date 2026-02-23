Elementos de seguridad CDMX resguardan supuesto explosivo localizado en un hogar en la colonia Churubusco Tepeyac, Gustavo A. Madero

Reportan protocolo por presunto explosivo en la alcaldía Gustavo A. Madero (X/ @Gposiadeoficial)

La mañana de este lunes 23 de febrero, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) atendieron un reporte para resguardar un explosivo que fue localizado en la colonia Churubusco Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre realizaba la limpieza al interior de su domicilio cuando encontró una caja que contenía, aparentemente, un dispositivo explosivo, por lo que solicitó el apoyo de personal especializado para que atendieran la situación y evitar algún tipo de incidente.

En consecuencia, al lugar arribó personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros para realizar las maniobras correspondientes, activaron un dispositivo de seguridad en los alrededores de las calles Natal y Moctezuma, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los vecinos.

Policía CDMX retira presunto objeto explosivo en la alcaldía Gustavo A. Madero

Policía CDMX retira presunto objeto explosivo en la alcaldía Gustavo A. Madero (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la persona que encontró este explosivo indicó que perteneció a uno de sus familiares que fue militar, por lo que optó por deshacerse de tal objeto pero con la ayuda de personal especializado.

Al inicio del reporte indicaron que podría tratarse de una granada, cuando el personal especializado sustrajo el explosivo, confirmó que no tenía seguro y estaba vacía, por lo que no representaba algún peligro para la población.

“Al lugar llegaron uniformados del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros quienes, con las debidas medidas de seguridad, colocaron el artefacto en una manta portafolio y se percataron que se encontraba vacía y el seguro estaba retirado, sin embargo la trasladaron a sus instalaciones para el resguardo correspondiente”, informó la SSC en un comunicado.

Tras el resguardo del material explosivo, se retiró el personal de la zona sin ninguna novedad.

CDMX reporta saldo blanco y llama a la paz tras la muerte de “El Mencho”

El Gobierno de la Ciudad de México informó que los servicios públicos de la capital mantienen una operación normal. Esta decisión de comunicar estabilidad ocurre en el contexto de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” —líder del Cártel Jalisco Nueva Generación—, durante un operativo en Tepalpa, Jalisco, un hecho que generó inquietud en sectores de la ciudad.

CDMX reporta saldo blanco y llama a la paz tras la muerte de “El Mencho” (REUTERS/Luis Cortes)

Las autoridades de la CDMX instaron a la población a mantener la calma y enfatizaron que hasta el momento no existen reportes de incidentes que hayan alterado la prestación de servicios esenciales ni el desempeño habitual de las oficinas públicas.

Hasta el lunes 23 de febrero, el reporte oficial confirmó que los sistemas de transporte público —incluidos Metro, Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros, Transportes Eléctricos, Tren Ligero y Cablebús— continúan operando sin modificaciones ni sucesos que pongan en riesgo el servicio. Asimismo, la atención al público en dependencias de la administración central, organismos descentralizados y áreas administrativas se mantuvo habitual durante toda la jornada del domingo 22, previsión que se extiende también para la jornada del lunes.