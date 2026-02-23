BUAP suspende clases para el lunes 23 de febrero

La BUAP no tendrá clases presenciales el 23 de febrero (FB/BUAPoficial)

Aunque varias universidades del país suspendieron clases para preservar la seguridad tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, la BUAP tendrá actividades en línea por el frente frío 37.

Si bien se difundieron comunicadosya desmentidos y supuestos videos afirmando que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) suspendería clases por la violencia, se trata de un caso diferente.

La BUAP suspendió clases el 23 de febrero debido a las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 37 y la masa de aire ártico asociada con fuertes rachas de viento.

La BUAP advierte sobre comunicados falsos de suspensión de clases por el frente frío 37 y pide a la comunidad consultar únicamente sus canales oficiales.

“Debido a las bajas temperaturas por el frente frío número 37 y su masa de aire ártico asociada con fuertes rachas de viento, aunado a la seguridad por movilidad de nuestra comunidad, el lunes 23 de febrero, la BUAP tendrá clases en línea en todos sus niveles educativos en Puebla capital y en sus complejos regionales”, se pudo leer.

La universidad aclara que las actividades administrativas continuarán de manera normal y recalca que la seguridad de la comunidad universitaria es prioritaria.