México

BUAP suspende clases para el lunes 23 de febrero

Diversas instituciones en el estado tomaron la misma medida

Guardar
La BUAP no tendrá clases
La BUAP no tendrá clases presenciales el 23 de febrero (FB/BUAPoficial)

Aunque varias universidades del país suspendieron clases para preservar la seguridad tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, la BUAP tendrá actividades en línea por el frente frío 37.

Si bien se difundieron comunicadosya desmentidos y supuestos videos afirmando que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) suspendería clases por la violencia, se trata de un caso diferente.

La BUAP suspendió clases el 23 de febrero debido a las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 37 y la masa de aire ártico asociada con fuertes rachas de viento.

La BUAP advierte sobre comunicados
La BUAP advierte sobre comunicados falsos de suspensión de clases por el frente frío 37 y pide a la comunidad consultar únicamente sus canales oficiales. (FB/BUAPoficial)

“Debido a las bajas temperaturas por el frente frío número 37 y su masa de aire ártico asociada con fuertes rachas de viento, aunado a la seguridad por movilidad de nuestra comunidad, el lunes 23 de febrero, la BUAP tendrá clases en línea en todos sus niveles educativos en Puebla capital y en sus complejos regionales”, se pudo leer.

La Benemérita Universidad Autónoma de
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) anuncia clases en línea para el 23 de febrero de 2026 en Puebla capital y sus complejos regionales debido al frente frío número 37 y la seguridad de la comunidad universitaria. (BUAP)

Las clases del lunes 23 de febrero se impartirán en línea en todos los niveles educativos de la institución, tanto en Puebla capital como en sus complejos regionales.

La universidad aclara que las actividades administrativas continuarán de manera normal y recalca que la seguridad de la comunidad universitaria es prioritaria.

Temas Relacionados

BUAPFrente frío 37mexico-noticiasPuebla

Más Noticias

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana vamos a continuar con nuestra vida cotidiana”, luego de los hechos violentos en el estado

La administración estatal inició acciones coordinadas con dependencias federales para restablecer la circulación afectada y asegurar la continuidad de la movilidad y servicios

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana

Vientos con rachas de hasta 69km/h en CDMX: activan alerta amarilla y naranja en estas alcaldías hoy domingo 22 de febrero

En toda la Ciudad de México fue emitida las alertas amarilla y naranja por bajas temperaturas para el lunes 23 del presente mes

Vientos con rachas de hasta

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de enero: instalan operativo de seguridad en Indios Verdes

Luego de que abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, diferentes puntos carreteros presentan cierres; vigilan los accesos al Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX

Por qué “El Mencho” es considerado el narcotraficante más grande de México y del mundo

El ascenso de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, redefinió el panorama del narcotráfico en México y consolidó al CJNG como una fuerza global

Por qué “El Mencho” es

‘La Clínica es Nuestra’: Martí Batres supervisa asambleas en unidades ISSSTE de Guerrero

El titular del Instituto recorrió clínicas en Guerrero sin previo aviso para asegurarse de que pacientes y doctores decidan en qué se invierten los millones destinados a transformar los servicios de salud local

‘La Clínica es Nuestra’: Martí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana vamos a continuar con nuestra vida cotidiana”, luego de los hechos violentos en el estado

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de enero: instalan operativo de seguridad en Indios Verdes

Por qué “El Mencho” es considerado el narcotraficante más grande de México y del mundo

50 detenidos en Jalisco, Guanajuato y Baja California por la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

Abatimiento de “El Mencho”: inteligencia de EEUU apoyó operativo mexicano contra líder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Epigmenio Ibarra celebra caída de

Epigmenio Ibarra celebra caída de ‘El Mencho’ y pide cárcel para Felipe Calderón: “CJNG creció al amparo del usurpador”

Hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo en Oaxaca

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda su romance de dos años con Niurka: “Ella sabía”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de febrero

Maribel Guardia y Julio César Chávez recuerdan fuertes adicciones de sus hijos: “Un abismo de alcohol y drogas”

DEPORTES

Pánico en el Necaxa vs

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno