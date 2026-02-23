México

Universidad Veracruzana, La Salle Bajío y otras instituciones suspenden clases tras muerte de El Mencho

El narcotraficante fue abatido y falleció durante su traslado a la CDMX

(FB/UVeracruzanaMx)
Diversos estados del país desplegaron operativos de seguridad tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

Ante sucesos violentos y dificultad de traslado, algunas universidades decidieron suspender clases o invitar al cuerpo docente a no tomar en cuenta la asistencia el lunes 23 de febrero.

Cabe señalar que estados como Querétaro, Michoacán, Colima suspendieron clases en todo el territorio, la medida se debe aplicar a todos los niveles, modalidades y turnos.

La muerte deOseguera Cervantesdesencadenó una reacción inmediata en varios puntos del país.

En Jalisco—donde se realizó el operativo que terminó con el traslado de “El Mencho” a la Ciudad de México y su posterior fallecimiento—se reportaron bloqueos, quema de vehículos y otros ataques, según información recabada por autoridades y testigos.

Universidad Veracruzana

La Universidad Veracruzana suspende actividades
La Universidad Veracruzana suspende actividades presenciales en sus cinco regiones el 23 de febrero de 2026 debido a acontecimientos de seguridad, trasladando las clases a modalidad virtual para proteger a su comunidad (Universidad Veracruzana)

La Universidad Veracruzana decidió suspender clases en sus cinco planteles

  • Xalapa
  • Veracruz
  • Orizaba-Córdoba
  • Poza Rica - Tuxpan
  • Coatzacoalcos - Minatitlán

De igual manera, queda suspendido el Sistema de Atención Integral a la Salud (SAISUV) en todas las unidades.

Facultad de Medicina UNAM

La Facultad de Medicina de la UNAM tomó en cuenta a los alumnos que realizan traslados desde el Estado de México y otras entidades.

La Facultad de Medicina de
La Facultad de Medicina de la UNAM emite un comunicado suspendiendo clases y exámenes el 23 de febrero de 2026 debido a problemas de movilidad y para salvaguardar la seguridad de su comunidad estudiantil (Facultad de Medicina UNAM)

La dirección del plantel invitó al cuerpo docente a no tomar asistencia ni realizar evaluaciones el 23 de febrero; sin embargo, no se reporta suspensión de clases.

La Salle Bajío

La Universidad La Salle Bajío anunció que las actividades académicas y formativas para todos los niveles se realizarán de manera virtual el lunes 23 de febrero para su plantel en Guanajuato.

La Universidad La Salle Bajío
La Universidad La Salle Bajío comunicó la transición a clases virtuales para el 23 de febrero de 2026, citando hechos de seguridad en la entidad posiblemente vinculados a la muerte de El Mencho (Universidad La Salle Bajío)

La medida responde a hechos recientes en la entidad y busca garantizar la seguridad y el bienestar de los integrantes de la comunidad universitaria, especialmente de quienes viajan desde otros estados o municipios los fines de semana.

La institución pidió a estudiantes y personal mantenerse atentos a la información que emitan tanto las autoridades como la propia universidad sobre posibles actualizaciones.

Universidad Iberoamericana CDMX

La Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México no suspendió clases, pero destacó que aquellos alumnos que presenten problemas de movilidad debido a bloqueos tendrán su inasistencia justificada.

El comunicado informa sobre la continuidad de las actividades académicas programadas para el lunes 23 de febrero, a pesar de los bloqueos registrados en diversas carreteras del país que afectan los traslados.

La Universidad Iberoamericana Ciudad de
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México emite un aviso a su comunidad informando que las actividades académicas continúan, pero la inasistencia por bloqueos en carreteras será justificada por seguridad. (Universidad Iberoamericana CDMX)

Se destaca la prioridad de la seguridad y se recomienda no exponerse ni intentar trayectos riesgosos hacia la ciudad.

La inasistencia a clases de estudiantes por causas justificadas no será penalizada y que el personal académico y administrativo con dificultades de traslado podrá trabajar a distancia, mientras que el personal operativo debe notificar cualquier ausencia debida a condiciones inseguras.

El aviso concluye con un llamado a conservar la calma y priorizar la seguridad.

Universidad de Guanajuato

Como medida preventiva ante los acontecimientos registrados en la entidad, las actividades académicas de la Universidad de Guanajuato a nivel medio superior y superior del lunes 23 de febrero se realizarán en modalidad a distancia.

La Universidad de Guanajuato anunció
La Universidad de Guanajuato anunció la suspensión de actividades académicas presenciales para el 23 de febrero, optando por educación a distancia para salvaguardar la seguridad de su comunidad universitaria. (Universidad de Guanajuato)

El texto menciona que la decisión considera el flujo de estudiantes que se trasladan los domingos desde sus lugares de origen hacia las sedes universitarias.

Se solicita a la comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación de la universidad y de las autoridades correspondientes para futuras actualizaciones.

Universidad de Guadalajara

La Universidad de Guadalajara (UdeG) anuncia la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas como medida preventiva.

La Universidad de Guadalajara emite
La Universidad de Guadalajara emite un comunicado oficial anunciando la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas para proteger a la comunidad universitaria tras eventos violentos en el estado. (Universidad de Guadalajara)

El documento explica que la decisión responde a los acontecimientos registrados en distintas regiones del estado y busca proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal universitario, evitando traslados mientras continúan las labores de las autoridades para contener la violencia.

El texto señala que los recintos culturales de la universidad, incluidos el Auditorio Telmex, el Teatro Diana, el Teatro Experimental de Jalisco y otros espacios culturales universitarios.

