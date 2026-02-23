Universidad Veracruzana, La Salle Bajío y otras instituciones suspenden clases tras muerte de El Mencho

(FB/UVeracruzanaMx)

Diversos estados del país desplegaron operativos de seguridad tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

Ante sucesos violentos y dificultad de traslado, algunas universidades decidieron suspender clases o invitar al cuerpo docente a no tomar en cuenta la asistencia el lunes 23 de febrero.

Cabe señalar que estados como Querétaro, Michoacán, Colima suspendieron clases en todo el territorio, la medida se debe aplicar a todos los niveles, modalidades y turnos.

La muerte deOseguera Cervantesdesencadenó una reacción inmediata en varios puntos del país.

En Jalisco—donde se realizó el operativo que terminó con el traslado de “El Mencho” a la Ciudad de México y su posterior fallecimiento—se reportaron bloqueos, quema de vehículos y otros ataques, según información recabada por autoridades y testigos.

La Universidad Veracruzana decidió suspender clases en sus cinco planteles

Xalapa

Veracruz

Orizaba-Córdoba

Poza Rica - Tuxpan

Coatzacoalcos - Minatitlán

De igual manera, queda suspendido el Sistema de Atención Integral a la Salud (SAISUV) en todas las unidades.

La Facultad de Medicina de la UNAM tomó en cuenta a los alumnos que realizan traslados desde el Estado de México y otras entidades.

La dirección del plantel invitó al cuerpo docente a no tomar asistencia ni realizar evaluaciones el 23 de febrero; sin embargo, no se reporta suspensión de clases.

La Universidad La Salle Bajío anunció que las actividades académicas y formativas para todos los niveles se realizarán de manera virtual el lunes 23 de febrero para su plantel en Guanajuato.

La medida responde a hechos recientes en la entidad y busca garantizar la seguridad y el bienestar de los integrantes de la comunidad universitaria, especialmente de quienes viajan desde otros estados o municipios los fines de semana.

La institución pidió a estudiantes y personal mantenerse atentos a la información que emitan tanto las autoridades como la propia universidad sobre posibles actualizaciones.

La Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México no suspendió clases, pero destacó que aquellos alumnos que presenten problemas de movilidad debido a bloqueos tendrán su inasistencia justificada.

El comunicado informa sobre la continuidad de las actividades académicas programadas para el lunes 23 de febrero, a pesar de los bloqueos registrados en diversas carreteras del país que afectan los traslados.

Se destaca la prioridad de la seguridad y se recomienda no exponerse ni intentar trayectos riesgosos hacia la ciudad.

La inasistencia a clases de estudiantes por causas justificadas no será penalizada y que el personal académico y administrativo con dificultades de traslado podrá trabajar a distancia, mientras que el personal operativo debe notificar cualquier ausencia debida a condiciones inseguras.

El aviso concluye con un llamado a conservar la calma y priorizar la seguridad.

Como medida preventiva ante los acontecimientos registrados en la entidad, las actividades académicas de la Universidad de Guanajuato a nivel medio superior y superior del lunes 23 de febrero se realizarán en modalidad a distancia.

El texto menciona que la decisión considera el flujo de estudiantes que se trasladan los domingos desde sus lugares de origen hacia las sedes universitarias.

Se solicita a la comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación de la universidad y de las autoridades correspondientes para futuras actualizaciones.

La Universidad de Guadalajara (UdeG) anuncia la suspensión de todas las actividades académicas y administrativas como medida preventiva.

El documento explica que la decisión responde a los acontecimientos registrados en distintas regiones del estado y busca proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal universitario, evitando traslados mientras continúan las labores de las autoridades para contener la violencia.

