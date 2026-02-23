México

Abatimiento de “El Mencho”: inteligencia de EEUU apoyó operativo mexicano contra líder del CJNG

Operativo contó con información de nuevo grupo interinstitucional estadounidense especializado en mapear redes de cárteles

El Operativo contra "El Mencho"
El Operativo contra "El Mencho" que derivó en su muerte, fue apoyada con información de grupo interinstitucional de EU (Infobae México/ Jovani Pérez)

La muerte de Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un operativo militar en el estado de Jalisco ha generado repercusiones en ambos lados de la frontera. De acuerdo con un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos que habló con Reuters, un nuevo grupo de trabajo liderado por militares estadounidenses aportó inteligencia clave para la redada.

El funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, explicó que el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los Cárteles fue lanzado formalmente el mes pasado. Su objetivo es mapear y analizar las redes de operación de los cárteles tanto en territorio estadounidense como en México.

Aunque no se detalló la naturaleza específica de la información proporcionada, el funcionario subrayó que el operativo fue diseñado y ejecutado completamente por fuerzas mexicanas. No hubo presencia física de militares estadounidenses en la acción.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que autoridades estadounidenses brindaron “información complementaria”, sin profundizar en los datos compartidos a la agencia de noticias.

Un objetivo prioritario para Washington

El Mencho, líder del Cártel
El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación era objetivo prioritario de autoridades de EU - crédito X

Un exfuncionario estadounidense, también bajo anonimato, indicó que Estados Unidos elaboró un expediente detallado sobre Oseguera y lo entregó al gobierno mexicano para apoyar la operación. Este paquete incluía:

  • Información de inteligencia recopilada por agencias estadounidenses.
  • Datos de fuerzas de seguridad sobre movimientos y redes de protección.
  • Análisis financiero y de rutas de operación.
  • Identificación de objetivos estratégicos vinculados al CJNG.

Según esta fuente, “El Mencho” ocupaba uno de los primeros lugares —si no el principal— en la lista de objetivos prioritarios de Washington en México. Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o arresto.

Violencia tras el operativo

El operativo militar en Jalisco desató una ola de violencia en 15 entridades y regiones del país. Reportes oficiales confirmaron:

  • Vehículos incendiados en carreteras.
  • Bloqueos con hombres armados en al menos media docena de estados.
  • Enfrentamientos aislados en zonas estratégicas.
  • Suspensión temporal de actividades en algunos municipios por seguridad.

Las autoridades mexicanas reforzaron la presencia de fuerzas federales para contener posibles represalias del CJNG, considerado uno de los grupos criminales más poderosos y con mayor expansión internacional.

Perfil de “El Mencho” y poder del CJNG

Bloqueos en Sonora y actos
Bloqueos en Sonora y actos violentos tras muerte de 'El Mencho'. Foto: X/@msalguerb.

Nemesio Oseguera Cervantes, de 60 años y exintegrante de corporaciones policiales, logró evadir la captura durante años pese a los operativos nacionales e internacionales en su contra. Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una organización criminal con presencia en múltiples estados de México y conexiones globales para el tráfico de drogas sintéticas, especialmente fentanilo y metanfetaminas.

El grupo es señalado por autoridades de ambos países como uno de los principales responsables del envío de drogas hacia Estados Unidos, así como por su estructura violenta y capacidad de confrontación directa con fuerzas de seguridad.

La caída de “El Mencho” representa un golpe simbólico y operativo contra el CJNG. Sin embargo, analistas señalan que el verdadero reto será evitar una fragmentación violenta del grupo y contener posibles disputas internas por el control de la organización.

