Suspenden actividades en el Puerto de Manzanillo hasta nuevo aviso tras muerte de El Mencho

FOTO DE ARCHIVO: Una vista de dron muestra un buque atracado durante un día de actividad comercial en el puerto de Manzanillo, en Manzanillo, México, 14 de diciembre de 2023. REUTERS/Daniel Becerril/Foto de archivo

Luego de que se diera a conocer la noticia de la aprehensión y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, narcotraficante mejor conocido como ‘El Mencho’, la perla tapatía se transformó en una ‘zona de guerra’. Luego de los presuntos ataques del CJNG en varios estados de la República Mexicana, el Puerto de Manzanillo reveló que cerró sus puertas por el momento.

A través de un comunicado por sus redes sociales, la Secretaría de Marina (Semar) detalló que al ser un lugar por donde se traslada mercancía y pasajeros, es importante mantener la seguridad de éstos, por lo que deberá permanecer cerrado hasta nuevo aviso.

“La Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo informa que la operación en el puerto queda suspendida temporalmente. Se notificará oportunamente a la comunidad portuaria en cuanto las actividades se reactiven. Agradecemos su comprensión y mantenerse atentos a los avisos oficiales. Les solicitamos mantenerse atentos”, se detalla en el documento.

Las autoridades piden estar atentos a las redes sociales para conocer la reapertura del Puerto. (Semar)

Gobierno de México confirma muerte de ‘El Mencho’

Este domingo 22 de febrero de 2026, el Gobierno de México confirmó el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El capo fue abatido durante un intenso operativo desplegado por fuerzas federales en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

De acuerdo con los reportes oficiales, la operación fue ejecutada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea.

Durante el despliegue, el personal militar fue atacado por civiles armados, lo que desató un enfrentamiento dejando a varios elementos de la Guardia Nacional heridos, además de integrantes del grupo delictivo.

Dentro del comunicado emitido por la Sedena, en el lugar fallecieron cuatro presuntos delincuentes, mientras que otros tres, entre ellos Oseguera Cervantes, resultaron heridos de gravedad. El líder criminal perdió la vida mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México para recibir atención médica.

La Secretaría de la Defensa Nacional informa sobre una operación para la detención de Rubén “N” (a) Mencho.

"Con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad de México."

La caída del narcotraficante más buscado de México y Estados Unidos provocó una reacción violenta inmediata en al menos 14 estados del país. Se registraron narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos en puntos estratégicos de Jalisco, Michoacán, Colima y Guanajuato, por lo que el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, decretó código rojo en la entidad.

La activación del “código rojo” constituye un estado de excepción operativa en el que las autoridades, al reconocer un escenario de alto riesgo, imponen una parálisis social de facto para priorizar el despliegue militar y policial.

Aunque se evita la terminología legal de un toque de queda, el exhorto al resguardo domiciliario funciona como una advertencia crítica sobre la vulnerabilidad del espacio público, buscando despejar las vías para facilitar la respuesta armada y evitar que la población civil se convierta en víctima colateral de posibles enfrentamientos.

Cancelan eventos masivos

Ante la crisis de seguridad, las autoridades suspendieron el transporte público en diversas zonas y cancelaron eventos masivos, incluyendo el Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América.

El gobierno ha reforzado la vigilancia con el despliegue de tropas adicionales para contener posibles represalias, mientras las autoridades periciales concluyen la identificación formal de los restos. Este suceso marca un hito en la estrategia de seguridad nacional al desarticular la cabeza de la organización criminal con mayor capacidad militar en el país.