Secretaría de Educación Pública proporcionará refuerzos en distintos puntos de Jalisco para garantizar la seguridad de la población

La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que como medida preventiva se ha reforzado la presencia operativa en distintos puntos del estado.
De acuerdo con la publicación de la institución a través de su cuenta de X, esta decisión se tomó en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de garantizar la tranquilidad de la población y preservar el orden público.
*Información en desarrollo
