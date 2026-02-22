México

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Culiacán Rosales

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Culiacán Rosales este domingo:

El clima para este domingo en Culiacán Rosales alcanzará los 32 grados, mientras que la temperatura mínima será de 16 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 6.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 0%, con una nubosidad del 0%, durante el día; y del 0%, con una nubosidad del 10%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la precipitación que se genera por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a marcar 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden llegar a un máximo de 27 grados con noches cálidas.

La capital puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque llegan debilitados, pueden ocasionar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro un decrecimiento de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Culiacán RosalesClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO: minuto a minuto del encuentro de la Jornada 7 del Clausura 2026

Sigue el partido en el que los primeros lugares de la Liga MX se medirán en el Estadio Cuauhtémoc

Cruz Azul vs Chivas EN

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 21 de febrero: continúa “Paseo Nocturno Muévete en Bici” por Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Pronóstico del estado del tiempo en Guadalajara para este 22 de febrero

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del estado del tiempo

Claudia Sheinbaum da banderazo de construcción a uno de los hospitales más grandes que tendrá México

La mandataria recordó que para 2030 la Cuarta Transformación planea crear 12 mil nuevas camas médicas

Claudia Sheinbaum da banderazo de

Isaac del Toro alcanza el récord histórico de triunfos mexicanos y se consolida en la cima de la Clasificación del UAE Tour 2026

El joven de Ensenada superó a Luke Plapp y Felix Gall con un ataque demoledor a 2.5 kilómetros de la meta, recuperando el maillot rojo y ampliando su ventaja sobre Antonio Tiberi

Isaac del Toro alcanza el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a ex agentes federales

Sentencian a ex agentes federales por homicidio: afirmaron que detenido murió por una caída

Dan más de 50 años de prisión a hombre por asesinato de un policía estatal del Edomex que atendía un robo

Detienen en Chiapas a seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, entre ellos a “El Chapo”

Detuvieron a Alma N, pareja del encargado del rancho Izaguirre: él fue capturado con otra mujer

Procesan a lideresa del “Sindicato 25 de Marzo” por presunta extorsión a comerciantes en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Se revela la verdadera razón

Se revela la verdadera razón por la que Eugenio Derbez y MrBeast fueron captados juntos en Edomex

Así fue el adios de Willie Colón a CDMX: un concierto para recordar en el Auditorio Nacional

La noche que Willie Colón y José José hicieron historia en el Salón de la Fama

Melena castaña, descalza y con guitarra: así fue la primera vez que Shakira cantó en el Zócalo hace casi 20 años

Willie Colón se casó en México, con Celia Cruz de testigo: la historia detrás de la ceremonia salsera

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas EN

Cruz Azul vs Chivas EN VIVO: minuto a minuto del encuentro de la Jornada 7 del Clausura 2026

La “Hormiga” González y su pasado con Cruz Azul: este es el vínculo que lo une con los celestes

El mexicano Ramon Urías vuelve a Grandes Ligas tras firmar con los St. Louis Cardinals

La ‘Hormiga’ González despierta a Europa: Barcelona y más clubes siguen a la joya de Chivas

NFL en México 2026: estos son todos los partidos que se han jugado en el país