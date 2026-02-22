Violencia en Puebla: PAN urge modificar política de seguridad pública

Datos oficiales reportan una disminución del 41% en los homicidios dolosos diarios en Puebla entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025. | Crédito: Infobae México

La preocupación por el aumento de la violencia y la inseguridad en Puebla ha llevado al Partido Acción Nacional (PAN) a demandar un cambio inmediato en la estrategia de seguridad implementada en la entidad.

Desde el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Directivo Estatal, los dirigentes advirtieron que mantener el rumbo actual solo prolonga la crisis y profundiza la sensación de vulnerabilidad que predomina entre la población.

A través de un comunicado, Acción Nacional afirmó que la situación en la entidad se ha tornado “insostenible”, esto debido a que “no se puede esperar una mejoría si se continúa con la misma estrategia de seguridad”.

Violencia en aumento: desapariciones y homicidios preocupan a la sociedad

En Puebla se registró una disminución del 41 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, según datos de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México. El promedio descendió de 3.97 a 2.35 homicidios diarios durante ese periodo. El reporte más reciente, con corte al 20 de febrero, señala que en la entidad se contabilizaron cuatro personas víctimas de este delito.

Cinta de seguridad colocada por la policía en una zona acordonada durante una investigación (Foto cortesía PNC)

A pesar de esta reducción, el PAN advirtió que la violencia se ha normalizado en la entidad, subrayando que las desapariciones, los homicidios y los delitos en carreteras constituyen un peligro permanente para la ciudadanía. Ante esto, el partido señaló que la respuesta de las autoridades ha resultado insuficiente para devolver la tranquilidad y garantizar la protección de la vida.

El PAN enfatizó que “la ciudadanía vive con miedo” y que no se ha logrado proteger plenamente la vida de los habitantes de Puebla. Desde la perspectiva del partido, la crisis de seguridad exige la adopción de medidas urgentes y una “corrección con decisión y responsabilidad” en la estrategia implementada en la entidad.

Casos recientes de violencia: impacto social y exigencia de justicia

El PAN mencionó episodios recientes que han conmocionado a la sociedad poblana. Entre ellos, destaca el ataque en Angelópolis, así como el asesinato de una pareja de padres de familia, Karina de los Ángeles Ruiz RuizyAlexandro Agustín Tello Olmedo, quienes fueron hallados sin vida el viernes 20 de febrero en el municipio de Chignahuapan, hecho que dejó a tres menores en situación de orfandad. También se refirieron al caso de una adolescente apuñalada durante un asalto.

(X Comisión de Búsqueda)

Para el partido, estos sucesos “no son cifras aisladas, sino heridas abiertas en nuestra sociedad”. Expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas y respaldaron su exigencia de justicia y verdad.