Mujeres con Bienestar 2026: cuándo es el próximo pago a las beneficiarias del Estado de México

Mujeres con Bienestar es una programa social impulsado por el Gobierno del Estado de México destinado a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad mediante un beneficio económico bimestral.

La iniciativa está disponible en los 125 municipios del Estado de México y va dirigida a mujeres de 18 a 63 años de edad que se encuentren viviendo alguna situación de vulnerabilidad. Cabe indicar que además de recibir un apoyo económico bimestral de 2,500 pesos, las participantes también pueden acceder a otros beneficios como seguro médico, tarifas especiales en transporte público, asesorías financieras, psicológicas, y otros más.

El objetivo del programa es elevar los ingresos de mujeres que carecen de seguridad social y viven en condiciones de pobreza, combinando la entrega de recursos con un paquete integral de servicios para el bienestar.

¿Cuándo es el próximo pago de Mujeres con Bienestar Edomex?

Se prevé que el siguiente recurso para las beneficiarias de Mujeres con Bienestar llegue en abril de 2025, pues el último pago del programa se hizo este mes (febrero), correspondiente al quinto depósito del año. Así lo indica la evolución del calendario utilizado para las entregas anteriores.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Las participantes del programa Mujeres con Bienestar tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

La nuevas reglas del programa

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, las participantes que residen en zonas rurales podrán recibir apoyo por un máximo de dos años, mientras que para quienes habitan en áreas urbanas la permanencia se limita a un año.

Las modificaciones recientes en el programa Mujeres con Bienestar también redefinen el rango de edad para acceder: desde este año, solo se admite a mujeres entre 18 y 59 años, en contraste con la normativa anterior que permitía la incorporación hasta los 62 años. Las beneficiarias que cumplan 60 años serán dadas de baja automáticamente.

