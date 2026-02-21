Hallan otra cabeza humana en Hidalgo, la segunda en una semana

Foto ilustrativa del hallazgo de una hielera (Infobae)

La madrugada de este sábado se reportó el hallazgo de restos humanos en la localidad de Xochitlán de las Flores, municipio de Tula, Hidalgo, donde fuerzas de seguridad confirmaron la aparición de una cabeza dentro de una hielera. El hecho representa el segundo caso de estas características registrado en la región durante la misma semana.

De acuerdo con los informes oficiales, alrededor de las 5:45 de la mañana, elementos policiales recibieron una alerta sobre una hielera sospechosa abandonada en la calle Orquídeas. Al inspeccionar el lugar, constataron que el recipiente contenía la cabeza de un hombre, lo que motivó el acordonamiento inmediato de la zona y la intervención de personal de servicios periciales.

Medios locales describieron que en el sitio se encontraba una mujer que manifestó ser vecina del área, quien señaló que la víctima correspondía a su sobrino, identificado como Luis Fernando “N”, reportado como desaparecido desde el 17 de febrero, quien tendría 24 años. Las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad, pero dos familias acudieron al Ministerio Público para colaborar en el proceso de identificación de los restos.

El hallazgo de este sábado se suma a otro caso ocurrido durante la semana en el mismo municipio de Tula. El miércoles, vecinos de la colonia Barrio Alto notificaron a las autoridades sobre una cubeta abandonada en la calle Galeana, en cuyo interior se localizó otra cabeza humana junto con un mensaje de amenaza. En ambos casos, las investigaciones se mantienen abiertas y las autoridades trabajan en el análisis de los indicios encontrados en las escenas.

Las versiones preliminares sugieren que los restos podrían pertenecer a un hombre reportado como desaparecido, lo que incrementa la preocupación entre la población por la seguridad en la región. Además, en la colonia Xochitlán se localizó otra hielera en la calle Bugambilias, la cual también contenía restos humanos, específicamente la cabeza y extremidades de un individuo masculino. Los agentes de seguridad aseguraron la zona y recabaron los elementos necesarios para la investigación.

Durante los operativos en Hidalgo se documentaron otros hechos violentos en las últimas horas. En el municipio de Atotonilco de Tula, cuatro personas fueron halladas sin vida, dos de ellas dentro de un taller mecánico tras un ataque armado perpetrado por varios sujetos que dispararon en repetidas ocasiones. Otros dos cuerpos fueron localizados en las inmediaciones de la presa El Tejocotal, en Acaxochitlán; los primeros indicios apuntan a que habrían sido asesinados en el estado de Puebla y trasladados posteriormente a Hidalgo.

La violencia en la región también ha dejado registros recientes de hallazgos de cadáveres en canales de aguas residuales. El pasado 23 de enero, en Alfajayucan, elementos de los servicios de emergencia encontraron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición dentro de un canal en la colonia Pueblo Nuevo. El cadáver, de aproximadamente 40 años, se encontraba atorado en una compuerta y permanecía en calidad de desconocido, circunstancia que obligó a realizar labores de rescate y traslado para su análisis forense.

En el caso más reciente de Xochitlán de las Flores, la intervención policial se originó por el aviso de vecinos que detectaron la presencia de la hielera en la vía pública. Los reportes indican que el recipiente fue hallado destapado, lo que permitió observar los restos en su interior. La escena fue resguardada para preservar la evidencia y permitir la labor de los especialistas.

Escena de alto riesgo con un hombre encañonando a una persona en su carro y policía mexicana disparando desde helicóptero artillado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar la identidad de las víctimas y esclarecer las circunstancias de los hechos. Las autoridades han reforzado los patrullajes en la zona ante el incremento de incidentes violentos, en tanto que familiares de personas desaparecidas esperan información sobre el destino de sus seres queridos.

Los hechos han generado inquietud entre los habitantes de Tula y municipios aledaños, donde la presencia de restos humanos en la vía pública se ha vuelto un motivo de alarma. La coordinación entre corporaciones municipales, estatales y federales busca dar respuesta a los recientes episodios de violencia, mientras continúan los trabajos de identificación y análisis forense.

Hasta el momento, las investigaciones permanecen en curso y no se han presentado detenciones relacionadas con los hechos reportados durante la semana. Las autoridades solicitaron a la ciudadanía colaborar con cualquier información que permita avanzar en el esclarecimiento de los casos.

Lo más importante:

Se reportó el hallazgo de una cabeza humana dentro de una hielera en Xochitlán de las Flores, municipio de Tula, Hidalgo, el segundo caso similar en la semana

Las autoridades investigan la posible relación entre los restos y personas desaparecidas, mientras dos familias acuden al Ministerio Público para buscar identificar a las víctimas

En la entidad se registraron otros hechos violentos recientes, entre ellos la localización de cuerpos en un canal de aguas residuales y un ataque armado en Atotonilco de Tula